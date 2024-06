Aplauz za CIK

Proteklih petnaestak dana preplavilo je nekoliko događaja koji zaslužuju osvrt, a najozbiljniji je svakako odluka CIK-a BiH da odbaci prijavu SDS-a za učešće na izborima.

Glupo je objašnjavati sa koliko nivoa je to pogrešno, pa ću ponoviti da se uprkos tome što je SNSD preoteo od SDS-a štafetu zaštitnika nacionalnih interesa, još uvijek za onoga ko podigne tri prsta ne kaže "vidi onog esenesdeovca", već "vidi onog esdeesovca", a što je manje onih kojima pristaju ta tri podignuta prsta, to je manje Republike Srpske.

I to je tako. I u pravu je Aleksandra Pandurević kad kaže da je pored grba, himne i zastave, SDS jedan od simbola Republike Srpske. Bez grba i himne smo ostali, sve su prilike da ćemo ostati i bez SDS-a i dobiti politički FMP Železnik. Khm!

***

Pored sporne odluke o SDS-u, CIK je prije sedam dana napravio još jednu pravnu rašomonijadu, priznajući poslije godinu i po dana kao nesporan listić PDP-a sa glasanja u Narodnoj skupštini koji je ranije proglašen nevažećim i zahvaljujući čemu je kandidat SNSD-a Snježana Novaković Bursać izabrana za delegata u Domu naroda BiH umjesto PDP-ovog Nenada Vukovića. Kakvu pravnu zbrku je izazvao CIK ovom odlukom, to ne znaju objasniti ni najiskusniji pravnici, ali se može lako objasniti i podsjetiti kako je došlo do svega.

Naime, na glasanju u NSRS dvije liste SNSD-a imale su po 14 glasova, jedna 13 i lista na čelu sa Snježanom Novaković Bursać 12 glasova. S druge strane, lista SDS-a imala je 13, a lista PDP-a na čelu sa Nenadom Vukovićem 12 glasova. Dakle, SNSD je imao tri sigurna delegata i SDS jednog, a peti delegat se trebao dobiti žrijebom između Novaković Bursać i Vukovića. U međuvremenu je jedan glasački listić PDP-a proglašen nečitkim i nevažećim, pa je Vuković pao na 11 glasova, a za petog delegata srpskog naroda, a četvrtog SNSD-a je izabrana Snježana Novaković Bursać. Sada je taj sporni listić PDP-a ponovo proglašen važećim, pa bi po nekoj logici ponovo trebao da odlučuje žrijeb uz mogućnost da SNSD ostane bez jednog mandata u Domu naroda, a da ga dobije PDP, što opet dalje mijenja cijeli politički krvotok na nivou BiH.

Međutim, treba podsjetiti da se ništa od ovoga ne bi desilo da je SNSD prilikom glasanja rasporedio svoje glasove onako kako je bilo dogovoreno. Drugim riječima, jedan poslanik vladajuće koalicije mimo dogovora je glasao za listu na čelu sa Radovanom Kovačevićem, umjesto za listu koju je predvodila Snježana Novaković Bursać. Time je Kovačevićevu obezbijedio 14 glasova i siguran prolaz u Dom naroda, dok je istovremeno lista Snježane Novaković Bursać umjesto dogovorenih 13 na kraju imala 12 glasova, što je kasnije posljedično dovelo do opisane situacije sa PDP-om koja još nije okončana. Da je poštovan dogovor o glasanju, liste Radovana Kovačevića i Snježane Novaković Bursać imale bi po 13 glasova, a PDP-ov Nenad Vuković sa 12 glasova ne bi imao osnova za žalbu.

***

Pažnju javnosti zaokupila je i vijest da je direktorica Aerodroma RS i funkcionerka Ujedinjene Srpske Natalija Trivić napustila tu stranku. Iako nije još otkrila da li će i kad će u SNSD, šta javnost misli o njenom potezu najbolje je opisao moj radni kolega koji je na vijest da je napustila US procijedio kroz zube: "Sram je bilo, pa šta je ona bila prije nego što je ušla u tu stranku. Zahvaljujući tome bila je ministarska i postala direktorica i sad njoj kao nešto ne valja ta stranka. Nije uopšte bitno ko je konkretno u pitanju, ali kad bilo ko, ko je sve dobio preko stranke na kraju počne da pljuje po toj stranci, taj ne zaslužuje nikakvo poštovanje. Pu!" Ne bih ništa dodavao.

***

Svesrpski sabor koji će sutra biti održan u Beogradu počinje danas resornim sastancima. Po svemu sudeći, najveći efekat izazvaće kod onih kojima se "srpski svet" priviđa na sve strane i koji ne propuštaju priliku da po tome pljuju, iako se nisu potrudili da shvate šta u suštini predstavlja sintagma "srpski svet". A predstavlja dobru namjeru sa lošim izvršiocima u zlom vremenu. Zbog svega toga, Svesrpski sabor nije izazvao neophodni hajp, a čini se da se ni organizatori nisu previše potrudili da ga iskomuniciraju. Zašto?

***

Kada je riječ o novinarskoj žurki "Off the record" održanoj prije petnaest dana i dodjeli Godišnjeg priznanja Kluba novinara Banjaluka (sve su prilike bivšeg), sa onih dvoje-troje nepomenika koji su sve to pokušali da ukaljaju se ne raspravljam, a ako se bilo ko osjetio povrijeđenim bilo kojim slovom koje sam napisao, izvinjavam se bez zadrške. Tačka.

P. P. S. Bobi se u moje ime zahvaljuje kolegama na aplauzu.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.