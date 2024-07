Atentatori

Atentat na bivšeg i sve su prilike budućeg predsjednika Amerike Donalda Trampa izazvao je globalno interesovanje i različite reakcije širom svijeta, pa tako i u Republici Srpskoj.

Obične građane raznih zanimanja pitao sam šta misle o neuspjelom atentatu na novog/starog lidera najveće svjetske sile, kakve posljedice će izazvati i kako bi se to moglo odraziti na naše prilike, a evo šta su odgovorili.

Milorad Dodik, inženjer rudarstva: "Pucanj u Trampa je pucanj u Republiku Srpsku."

Radovan Višković, stari svat: "Trampu želim brz oporavak i dosta snage u procesima koji slijede."

Zora Vidović, statista: "Obezbjeđenju treba smanjiti platu."

Aleksandar Zolak, vodoinstalater: "Ja bih atentatora preveo žednog preko vode."

Petar Đokić, student: "U napadu vidim prostor za nove rezultate koalicije i uvjeren sam da se u narednim godinama oni mogu i ostvariti."

Nenad Stevandić, državni službenik: "Pravi patriota mora uvijek biti spreman da brani otadžbinu od njene vlasti."

Saša Čudić, ribar: "Kapitalce je teško savladati."

Zoran Tegeltija, bravar: "Moja žena je odmah rekla da je atentator njoj sumnjiv."

Igor Radojičić, poljoprivrednik: "Slabo pratim svjetsku politiku, imam svog posla."

Branislav Borenović, somelijer: "U Velikoj Britaniji nikad ne bi mogao da se desi ovakav napad na predsjednika. Znate, Britanija nema predsjednika."

Milan Miličević, stečajni upravnik: "Što prije kazni nalogodavce i inspiratore tog napada, Amerika će se prije oporaviti."

Nedeljko Čubrilović, kondukter: "Nadam se da će u budućnosti biti manje ovakvih napada."

Savo Minić, kinolog: "Da je imao rasnog kera, atentat se ne bi desio."

Emir Suljagić, pacijent: "Pakleno će platiti za ovo, imate moju riječ."

Darko Banjac, roditelj jedan: "To je zato što se specijalna operacija Rusije nije proširila na Ameriku."

Mladen Milanović Kaja, nezaposlen: "Svaki dan su mi dolazile neke inspekcije i kontrole. Kad više nisam mogao nadavati, završio sam na birou. Možda su i tom atentatoru stalno dolazili neki inspektori."

Zlatan Klokić, mladoženja: "Jesi li ti kršten, šta me to pitaš? Da si me pitao za Trampovu ženu, pa da ti nešto i kažem."

Goran Selak, doktor nauka: "Taj metak je gađao u socijalno pravedno i ekonomski napredno društvo u službi svih građana kakvo zagovara predsjednik Tramp."

Sredoje Nović, penzioner u pokušaju: "Nije bitno ko prisluškuje, bitno je ko stenogram pravi."

Vukota Govedarica, mlinar: "Nemojte da mislite da ovo neće odvesti Ameriku u pakao, a američki narod možda u nestanak."

Slavko Mitrović, agent osiguranja: "Skoro trideset godina Ameriku najviše ruše oni kojima ona pruža najveću podršku, a to su bošnjačke strukture svih fela - političke, medijske, vjerske, kulturne..."

Srđan Amidžić, građevinski preduzetnik: "Srbi u Savjetu ministara nisu dali saglasnost za pucanj u Trampa."

Ognjen Tadić, pravnik: "Zahvaljujem se atentatoru na korektnoj saradnji."

Draško Stanivuković, glumac: "Narodni front i SNSD su se ujedinili u podršci atentatoru."

Milan Petković, džokej: "Atentatoru je smetalo to što je Tramp zaštitnik Dejtonskog mirovnog sporazuma."

Staša Košarac, kazandžija: "Trampa je spasila Moja rakija."

Boran Bosančić, farmer: "Pucanj je izvučen iz konteksta, a atentat je plod sukoba mjesnih odbora Demokratske i Republikanske stranke."

Srđan Mazalica, stari devizni štediša: "Slažem se sa svim što kaže inženjer rudarstva."

Natalija Trivić, tehnološki višak: "Bilo je šta je bilo, idemo dalje."

Milorad Kojić, štićena ličnost: "Atentator i njegovi inspiratori su godinama zataškavali zločine nad Srbima."

Sanja Vulić, ateista: "Tramp za mene nije Tito, on je za mene Bog."

Nenad Nešić, golman: "Ja bih nogama šutao sve atentatore."

Vlado Đajić, makro: "Lepi, lepi, Tramp se bori protiv nebinarnih osoba, a i meni su to slabe mušterije."

Kostadin Vasić, lijeva polutka: "Ja ga ne bih promašio."

Denis Šulić, demobilisani borac VRS: "Zemljište na Jahorini pripada Republici Srpskoj i to nikakav atentator neće promijeniti".

Jelena Trivić, fudbaler: "Bajden će se povući iz predsjedničke trke po nalogu inženjera rudarstva."

Nebojša Vukanović, tužibaba: "Vi pitate za Trampa, a radnici u mljekari Pađeni rade u nemogućim uslovima, dok Luka Petrović kupuje jahtu."

Kristijan Šmit, slučajni prolaznik: "Napad na Trampa je napad na teritorijalni integritet BiH i pokušaj ozbiljnog ugrožavanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, a znamo ko je za to odgovoran."

Nikola Špirić, Drvarčanin: "Ajmo pop'ti po jednu drenju, pa ću ti reći šta mislim."

Nikola Šobot, nepoznato zanimanje: "Dobro je što atentat nije uspio, jer zajedno s Trampom život građana Banjaluke možemo učiniti ljepšim i boljim."

P.S. Bobi, crtač: "Bolje dvije izmjene regulacionog za Centar 1, nego stotinu atentata."

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.