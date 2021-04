BiH i klimatske promjene

Nova administracija američkog predsjednika Džoa Bajdena postavila je borbu protiv klimatskih promjena kao prioritet u budućem djelovanju. Prvog dana svog mandata predsjednik je nagovijestio da će poduzeti agresivne mjere u vezi s klimatskim promjenama, a obećanje je demonstrirao ponovnim pridruživanjem Pariškom sporazumu. Prošle je sedmice, stoga, bio domaćin virtualnog samita svjetskih lidera o klimatskim promjenama.

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) pomaže zemljama da postave temelje za održivi rast koji pokreće čista, pouzdana energija uz zdrav okoliš. V.d. glavnog administratora USAID-a Glorija Stil nedavno je izjavila da "od donatora poput USAID-a pa do svakog aktera u razvojnoj zajednici klima predstavlja izazov, ali i priliku". To uključuje i Bosnu i Hercegovinu, gdje se naši projekti iz energetskog i turističkog sektora bave klimatskim promjenama i očuvanjem prirodnih resursa.

USAID radi na Strategiji za klimatske promjene koja će biti pokrenuta do 1. novembra. U novom USAID-ovom projektu za razvoj održivog turizma opredijeljeni smo da je čisto okruženje preduslov za privlačenje turista u ovu prekrasnu zemlju. No, želimo se fokusirati i na to kako naši energetski programi pomažu BiH u borbi protiv klimatskih promjena.

BiH je ovisna o fosilnim gorivima, što je posebice vidljivo tokom zimskih mjeseci kada gusti smog s visokim nivoom čestica (2,5) prekriva bh. gradove. Kod građana koji udišu toliko zagađeni zrak mogu se razviti ozbiljni zdravstveni problemi, dok sagorijevanje fosilnih goriva istovremeno ubrzava i klimatske promjene.

Globalno, devet od 10 ljudi udiše nezdravi zrak. To je najveći zdravstveni rizik za življenje diljem svijeta i odgovoran je za šest miliona preranih smrti godišnje - više nego HIV/AIDS, malarija i tuberkuloza zajedno. Možemo zajedno odgovoriti na klimatske promjene prelaskom na obnovljive izvore energije i elektrificirani transport, što će smanjiti emisiju stakleničkih plinova i očistiti zrak u korist milijardi ljudi.

Usprkos ovisnosti o fosilnim gorivima, BiH je i dalje neto izvoznik električne energije, s ogromnim potencijalom za rast energetskog sektora. Ova je zemlja blagoslovljena prirodnim resursima (kao što su: sunce, vjetar), koji bi mogli osigurati energiju za region. To Bosni i Hercegovini daje prednost u globalnoj borbi protiv klimatskih promjena. BiH bi trebalo da počne sa tranzicijom na ove "zelene" energetske opcije, i to čim prije.

USAID će ostati partner BiH u poduzimanju koraka za smanjenje emitiranja ugljika i poboljšanja kvalitete zraka. U okviru svog energetskog projekta, USAID osigurava tehničku pomoć kako bi pomogla BiH da kreira relevantno zakonodavstvo u skladu sa zahtjevima za pristupanje EU. BiH mora ukloniti zakonodavne prepreke, izmijeniti sukobljene propise, skratiti vremenske okvire za razvoj projekata energetske infrastrukture i poboljšati transparentnost sektora.

Neka od dostignuća u energetskom sektoru, pomognuta od strane USAID-a, koja imaju uticaj na okoliš, uključuju:

*Akcioni plan Federacije BiH za upotrebu obnovljivih izvora energije: U ovom akcionom planu USAID je radio na uključivanju kvote za elektrane na biogas, kako bi se osigurali poticaji za ulaganje u ove čistije elektrane.

*Nacionalni plan smanjenja emisija (NERP): USAID je pomogao u izradi Nacionalnog plana smanjenja emisija koji predviđa da se emisije zagađivača iz velikih postrojenja za sagorijevanje smanje u određenom vremenskom okviru. Primjerice, emisije sumpornog dioksida treba smanjiti sa 273.000 tona godišnje u 2014. godini na 15.000 tona godišnje u 2027. Implementacija ovog plana je već u toku, a TE Ugljevik trenutno završava obiman projekt odsumporavanja.

*Smjernice za investitore: USAID je razvio prve sveobuhvatne smjernice za investitore koji žele ulagati u obnovljive izvore energije, na osnovu dubinske analize trenutnog režima ulaganja i zakonskog i regulatornog okvira za izdavanje dozvola.

Uz pomenuto, USAID trenutno radi na:

* Pojednostavljivanju procesa ulaganja u obnovljive izvore energije, tako da građani BiH mogu investirati u obnovljive izvore energije.

* Pomaže BiH da organizuje svoje tržište prirodnog gasa u skladu sa zahtjevima EU i izvrši diverzifikaciju izvora opskrbe energijom, tako da građani BiH imaju pristup prirodnom gasu, koji je čišće fosilno gorivo.

* Razvoju sistemskog pristupa energetskoj efikasnosti kako bi građani BiH mogli smanjiti potrošnju energije, smanjiti emisije i uštedjeti novac.

* Razvoju Nacionalnog energetskog i klimatskog plana BiH kojim bi država definisala svoju strategiju i korake za smanjenje emisije ugljika.

Vjerujem da BiH može izvršiti ovu energetsku tranziciju u narednoj deceniji. Ukoliko to ne učini, doći će do negativnijih posljedica po okoliš te, u konačnici, do zastoja ekonomskog rasta, što će utjecati na život svakog građanina BiH.