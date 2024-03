Crna moja listo

Fudbal je veoma jednostavna igra u kojoj 22 igrača trče za loptom 90 minuta, a na kraju uvijek pobjeđuju Nijemci, legendarna je i nebrojeno puta citirana rečenica bivšeg engleskog fudbalskog velikana Garija Linekera.

Citirana fraza nebrojeno puta je korištena za poređenje sa ovim ili onim prilikama, pa nije neprikladno iskoristiti je za poređenje sa političkom scenom u BiH u posljednje dvije decenije i reći da je "politika veoma jednostavna igra u kojoj stranke trče za glasovima, a na kraju uvijek pobijedi Milorad Dodik" ili još bolje "politika je veoma jednostavna igra u kojoj stranke trče za glasovima, a na kraju uvijek izgubi SDS" (Zaboravićemo lokalne izbore 2012. godine).

Zašto SDS? Zato što je u zahuktaloj priči o sankcijama SAD zbog kojih onima koji su stavljeni na crnu listu banke prijete zatvaranjem računa, svima promaklo da je jedina politička organizacija koja je na crnoj listi i to više od dvije decenije - SDS. Svi se pitaju šta će biti sa predsjednikom Srpske i ostalim funkcionerima vladajuće strukture koji su nedavno došli pod sankcije, kako će "jadni" primati platu, hoće li Vlada izmijeniti uredbu o gotovinskom plaćanju da bi mogli na ruke da prime lični dohodak i kako će vraćati kredite i rješavati brojna druga životna pitanja (vjerovali ili ne, ali nisu svi zahvaljujući politici riješili sve probleme, jer neki od sankcionisanih zaista žive od plate).

Za to vrijeme u najvećoj opozicionoj stranci su se svi uhvatili za glavu, jer eventualna blokada i zatvaranje računa za ovu stranku bi značila, koliko god grubo zvučalo, političku smrt. SDS je i ovako jedva otvorio račun i to u samo jednoj banci, a još su relativno svježa sjećanja na 2004. godinu i period vladavine bivšeg visokog predstavnika Pedija Ešdauna kada su ovoj stranci bila zamrznuta sredstva i zabranjeno finansiranje, pa je jedva izašla na lokalne izbore te godine. Blokada računa praktično bi značila da SDS jednostavno ne bi mogao izaći na lokalne izbore u oktobru ove godine, što bi, da ponovim, ovu državotvornu stranku, čiji doprinos u stvaranju Republike Srpske je nemjerljiv, definitivno poslalo u istoriju.

Pojednostavljeno, ispada da bi u američkom lovu na Milorada Dodika i njegove najbliže saradnike najdeblji kraj mogli da izvuku njegovi najozbiljniji politički protivnici. Dodatni paradoks leži u činjenici da bi eventualna odluka Amerikanaca da SDS poslije više od dvije decenije skine sa crne liste ovoj stranci nalijepila etiketu proameričke stranke. U trenutnim političkim okolnostima to vjerovatno ne bi naišlo na blagonaklonost birača, a uz dodatnu podršku medijske mašinerije bliske aktuelnoj vlasti u Srpskoj podgrijalo bi antagonizam prema SDS-u. Drugim riječima, SDS bi se mogao naći između političke smrti i političke vegetacije, a zbog simboličkog značaja koji ima ova stranka takvom scenariju ne treba da se raduje niko u Republici Srpskoj. Iako je SNSD preoteo od SDS-a štafetu zaštitnika nacionalnih interesa, još se za onoga ko podigne tri prsta ne kaže "vidi onog esenesdeovca", već "vidi onog esdeesovca", a što je manje onih kojima pristaju ta tri podignuta prsta, to je manje Republike Srpske. Djeluje patetično, al' to je tako.

Elem, nakon šest decenija posta na velikim takmičenjima Engleska je 2021. godine u osmini finala Evropskog prvenstva pobijedila Njemačku sa 2:0. Veliki Lineker tada je rekao: "Mislim da je vrijeme da fraza Nijemci uvijek pobjeđuju ode u krevet."

U skladu s tim, moguće je i da fraza "na kraju uvijek pobijedi Milorad Dodik" ode u krevet, ali prilično otužno je što se o tome neće odlučivati u političkoj utakmici na izborima, već na konsultacijama bankara u američkoj ambasadi u Sarajevu. Pri čemu tu odluku sa zebnjom čeka cijeli SDS, a da li je sa zebnjom čeka i cijeli SNSD, ne bih se smio kladiti.

P.S. Ako hipotetički, Igor Radojičić bude nosilac neke svoje odborničke liste za Skupštinu grada Banjaluka, a kandidati za gradonačelnika Draško Stanivuković, Vlado Đajić i Jelena Trivić, Bobi kaže da bi volio vidjeti procese u glavi kod birača koji glasa za Radojičićevu listu kad bude odlučivao kojeg gradonačelničkog kandidata će zaokružiti.

