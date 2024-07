Za dva dana nas čeka finale Evropskog prvenstva u fudbalu u kojem će Englezi pokušati da se odupru furioznim Špancima.

Čekajući finale i nadajući se još jednoj sjajnoj fudbalskoj predstavi u režiji Španaca, uspio sam da otkrijem ko su najbolji dribleri i ko bi od političara iz Republike Srpske mogao da zauzme koju poziciju u reprezentaciji.

Milorad Dodik bi mogao da bude golman, jer mu je u opisu posla da brani Republiku Srpsku. Mogao bi da igra i desnog i lijevog beka, jer dobro probija po svim stran(k)ama, a ne bi imao problema da igra centarhalfa ili zadnjeg veznog, jer je svakako centralna figura. Isto tako bi bez problema mogao da igra i krilne napadače, a svakako ima kapacitet da bude glavni organizator igre, jer to radi i ovako i onako. Ne treba uopšte postavljati pitanje da li bi se snašao na mjestu centarfora, jer je i u politici zadužen za zabijanje golova protivnicima. Doduše, u posljednje vrijeme zabija uglavnom autogolove, ali navijači su mu do sada sve opraštali, pa će i to. Valjda. Pored igračkih pozicija, Dodik bi mogao da bude i selektor (ko će drugi) i predsjednik Fudbalskog saveza (pristajalo bi mu, jer predsjednik je predsjednik).

Igor Dodik bi bio direktor reprezentacije, a Srđan Amidžić tim menadžer. Njih dvojica bi bili zaduženi i za transfere igrača.

Draško Stanivuković je u kampanji za posljednje opšte izbore nastupao kao golman, pa bi mu ta uloga pristajala i u reprezentaciji, a zna se i da njemu ne pada teško i da se ne ljuti kad primi go. Njegov najbliži saradnik Nebojša Drinić mogao bi da bude rezervni golman i da ulazi u igru, ako nekom treba pustiti go il' namjestiti utakmicu.

Radovan Višković bi bio ekonom reprezentacije.

Nenad Stevandić bi mogao da igra po desnoj strani, od beka do desnog krila. On ne mijenja tu stranu i od '90 se najlagodnije osjeća na desnici, osim ako mu je Vukan s lijeve strane. Onda se osjeća iznervirano.

Petar Đokić bi mogao da igra po lijevoj strani, od beka do lijevog krila. On ne mijenja tu stranu i od '98 se najlagodnije osjeća na ljevici, osim ako mu je Vukan s desne strane. Onda se osjeća iznervirano.

Vlado Đajić bi bio zvanični doktor reprezentacije zadužen za provod. On bi bio zadužen i za rješavanje stambenih pitanja reprezentativaca, pošto ima veliko iskustvo u rješavanju svog stambenog pitanja.

Jelena Trivić je jedina žena sa fudbalskim iskustvom. Ona bi mogla da bude Dušan Tadić, kapiten srpske reprezentacije, koji je ostao upamćen po izjavi da je najbolji i najspremniji u ekipi i da nezasluženo nije u prvom timu. Khm!

Goran Selak je već dugo na klupi i čeka ulazak u igru, ali nikako da se nađe pozicija za njega. Da ne bi samo sjedio 'nako, iskoristio je kumovske veze i od generala Zeca preuzeo ulogu komesara za bezbjednost. Za to ima redovno završenu školu i školske kolege.

Siniša Vidović bi bio zadužen za organizaciju pričešća i duhovni život reprezentativaca, što je izuzetno značajna uloga, jer većini reprezentativaca samo Bog može pomoći.

Nedeljko Čubrilović bi bio organizator puta.

Milan Miličević bi bio zadužen za saopštenja poslije utakmica.

Branislav Borenović bi smetao u reprezentaciji.

Igor Radojičić je izbačen iz reprezentacije, pa se igra svojom loptom.

Nenad Nešić bi bio vođa navijača, a Aleksandra Pandurević bi vodila zvanični Twitter nalog reprezentacije.

Anton Kasipović bi bio savjetnik ili nešto slično, uglavnom bio bi na budžetu reprezentacije.

Vukan bi bio Rade Bogdanović, komentator koji smatra da je najpametniji, da je pokupio svu pamet svijeta i koji pljuje i na Boga.

Srđan Mazalica je Strahinja Pavlović, najbolji igrač reprezentacije koji gura glavu tamo gdje niko neće nogu. Pavloviću glava za to i služi.

Radovan Kovačević je zadužen za autogolove. Snježana Novaković Bursać, koja je ostala bez mjesta u reprezentaciji, najbolje zna zašto.

Nikola Špirić je jedini koji je odbio mjesto u reprezentaciji. Doduše, on odbija da igra tek kad reprezentacija izgubi na izborima. Ili kad vidi da će izgubiti.

Nebojša Radmanović je vodio reprezentaciju na Svjetsko prvenstvo u Urugvaju, a Sredoje Nović je bio vođa puta zadužen za bezbjednost na putu za Montevideo.

Mladen Milanović Kaja bi imao ulogu Zvezdana Terzića. Čuj što?!

Kostadin Vasić je jedini koji bi ovoj reprezentaciji mogao da bude kondicioni trener. Za neupućene, Kole je bio vanserijska lijeva polutka sa karijerom koja je išla od FK Slaven iz Živinica, preko Budućnosti iz Banovića, do FK Mogren iz Budve.

Na putu ka ozbiljnoj fudbalskoj karijeri ga je omeo rat. Dobro, nije ga omeo samo za fudbalsku karijeru, već ga je pravo omeo, al' to je za drugu kolumnu. Iskustvo sa mijenjanjem klubova mu je kasnije dobro došlo u politici.

Glavni sudija u VAR sobi kad igra ova reprezentacija je Majkl Marfi.

P.S. Bobi je u posljednji čas promijenio dres. Ako Šobot u oktobru postane kapiten banjalučke reprezentacije, on će biti Drinić.

