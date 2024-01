Izborni stenogram

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić najavio je da će uputiti poziv predsjednicima svih političkih partija koje imaju poslanike da 8. januara održe sastanak i bez prepucavanja razgovaraju o izbornom zakonu RS prije nego što taj tekst ugleda svjetlost dana ili prije nego što ga, kako je poručio, eventualno zajednički usaglase.

Uspio sam unaprijed da rekonstruišem na što bi mogao ličiti taj sastanak i kako bi izgledao stenogram sa tog sastanka.

STEVANDIĆ: Dobar dan. Hvala vam svima koji ste došli. Samo da vas informišem da Nermin Nikšić i Bakir Izetbegović nisu došli zato što pozive nisu dobili na vrijeme, vjerovatno zato što sam ih poslao maloprije, hi-hi-hi... Pošto smo u pripremama za sutrašnju paradu, ne bih da dužim, a molio bih i vas da budete što kraći. Kao što je red, riječ dajem prvo predsjedniku Republike i lideru najveće stranke (u pozadini Siniša Vidović čisti automatsku).

DODIK: Mi ćemo donijeti svoj izborni zakon i Republička izborna komisija (RIK) će sprovoditi opštinske i republičke izbore. Mi na to imamo pravo i ja vas pozivam da to podržite i pozivam vas da se odupremo samovolji ovog njemačkog turiste Kristijana Šmita ako nametne nekakve izmjene Izbornog zakona BiH. Eto, toliko (u pozadini Branislav Okuka čisti pištolj).

ČUBRILOVIĆ: Ja podržavam ovo što je predsjednik rekao. Imam neka pitanja, ali ću ih zadržati za sebe. Imam i jedan prijedlog s kojim se lično ne slažem, pa ću i njega zadržati za sebe (u pozadini Boran Bosančić klima glavom).

ĐOKIĆ: I ja podržavam ovo što je predsjednik rekao. Nemam pitanja i nemam nekih posebnih prijedloga, samo bih naglasio da Socijalistička partija ima pouzdane i kvalitetne kadrove za članove RIK-a (u pozadini Dragana Čavka čita "Službeni glasnik RS").

NEŠIĆ: I ja, naravno, podržavam ovo što je predsjednik rekao. DNS će podržati sve kandidate SNSD-a za načelnike i gradonačelnike, prije svega u Prijedoru, pogotovo ako izbore bude sprovodio RIK (u pozadini Ramo Isak jede svinjetinu i namiguje Nešiću).

BANJAC: Ja podržavam sve što predsjednik Putin radi (u pozadini svi članovi NPS-a okreću zastavu Republike Srpske naopako).

SELAK: Mi smo spremni da obezbijedimo finansijsku i logističku podršku za sprovođenje izbora čim preuzmemo Inspektorat RS (u pozadini Milan Milaković igra igrice na telefonu).

BORENOVIĆ: Ja sam došao da vam kažem ono što Vukan i Jelena ne smiju u oči da vam kažu. Mi želimo fer i poštene izbore, a vi ne želite fer i poštene izbore. I tačka (u pozadini Draško Stanivuković ćuti i gleda u pod).

MILIČEVIĆ: E, slušajte sad svi, pogotovo Vi, gospodine Dodik. Pošto svakako imate većinu i bez nas iz opozicije, pozivam Vas da obećate da nećete usvojiti izborni zakon RS i prijetiti strancima da ćete po njemu održati lokalne izbore, a onda u posljednjem trenutku okrenuti ćurak, optužiti nas iz opozicije da smo izdajnici zato što hoćemo da učestvujemo na izborima koje raspiše CIK, pristati da i Vi učestvujete na tim izborima uz obrazloženje da "to radite da ne bi došlo do kosovizacije Republike Srpske i da ne bi u fotelje načelnika i gradonačelnika zasjeli kandidati izdajničke opozicije koji bi dobili glasova koliko i šiptarski kandidati u opštinama na sjeveru Kosova"?! Ukoliko obećate da to nećete uraditi, SDS će podržati donošenje izbornog zakona RS (u pozadini svi učesnici sastanka gledaju u njega u nevjerici).

DODIK: Obećavam (u pozadini svi učesnici sastanka, osim Borenovića, gledaju u njega u nevjerici).

STEVANDIĆ: Eto, drago mi je da je sastanak uspio i da smo postigli jedinstvo. Pozivam vas sve da sutra jedinstveno proslavimo Dan Republike i da čim odmamuramo u skupštinsku proceduru uputimo zakon o grbu i himni Republike Srpske (udara čekićem i završava sastanak, dok u pozadini Milan Petković uvlači papir u pisaću mašinu i počinje pisati zakon).

Ispred sale za sastanke čuje se larma, a na kamerama se vidi Vukan kako poskakuje i želi da uđe na sastanak.

VUKAN: Nije bitno po kojem zakonu će se sprovoditi, ako Lazar Radan ne pobijedi i ne postane gradonačelnik Trebinja, izbori će biti nevažeći (u pozadini Đorđe Vučinić plazi jezik Luki Petroviću).

Ispred Narodne skupštine RS Jelena Trivić u maskirnoj uniformi čita saopštenje okupljenim novinarima i skupštinskom obezbjeđenju.

TRIVIĆ: Mi smo i protiv CIK-a i protiv RIK-a, ali smo spremni da podržimo donošenje izbornog zakona RS ako će izbori biti održani u kasarnama Vojske Republike Srpske (u pozadini Radoslav Dončić čisti gusjenice na tenku).

P.S. Bobi širi ruke i pokazuje koliku je pečenicu kupio (u pozadini se Jokara krsti).

