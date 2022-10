Johan Zatler za "Nezavisne": Promijenite stanje glasanjem, a ne okretanjem leđa

U Bosni i Hercegovini prečesto možete čuti riječi "ne zanima me politika". Zaista ima mnogo toga što vam se ne treba sviđati i što treba odbaciti u vezi s aktualnim stanjem politike u ovoj zemlji. Ali način da to promijenite je glasanjem, a ne okretanjem leđa!

Previše se političkog diskursa fokusira na identitet i navodne razlike, ali to nisu pitanja koja mogu poboljšati vaš svakodnevni život. Trenutni politički sistem je učinio vrlo malo da unaprijedi interese građana, da pokaže da ima sluha za vaše težnje i da ponudi viziju za budućnost.

Međutim, osjećati odbojnost spram trenutne političke igre i mrziti suštinu politike nije ista stvar. Politika se tiče vašeg opredjeljenja o tome koga smatrate sposobnim da može provesti najbolje politike i donositi najbolje odluke za vas i vašu porodicu. Izbori se tiču kvaliteta zdravstvene zaštite i obrazovanja, stvaranja uslova za rast ekonomije i više radnih mjesta, borbe protiv korupcije, zaštite životne sredine, pa čak i zbližavanja ljudi, umjesto podjela izazivanjem straha i vještačkih kriza. Radi se o izgradnji zemlje koja ostvaruje napredak u pitanjima koja su vama važna. Što više mrzite trenutne političke igre, to je više razloga da glasate 2. oktobra. Neka se vaš glas čuje!

Često mi kažu da se ne može vjerovati izbornom procesu. I dalje je previše nepravilnosti i vjerodostojnih tvrdnji o prevarama, ali najbolji način da se tome suprotstavite jeste masovnim izlaskom i glasanjem. Što je više validnih glasačkih listića, to će teže biti da se prevarantskim i koruptivnim praksama utiče na ishod izbora. Ako i sami budete prevareni ili budete svjedoci sumnjivih aktivnosti i prevara, molim vas da to prijavite nadležnim organima kao što je Centralna izborna komisija. Organizacije civilnog društva poput "Transparency Internationala" i "Pod lupom" takođe prikupljaju informacije o prevarama i prijavljuju nadležnim, te vam mogu pomoći.

Imamo puno povjerenje u spremnost CIK-a da se pozabavi izbornim nepravilnostima i prevarama. Već vidimo pozitivne efekte njihovog proaktivnog pristupa. CIK je tokom godina značajno unaprijedio svoje postupanje i propise u cilju još efikasnije borbe protiv prevara, ali su im potrebne prijave da bi mogli djelovati, a tu vi možete pomoći. Takođe, računamo na policiju i tužilaštva širom zemlje da će uraditi svoj posao i skrenuta im je pažnja da istraže sumnjive radnje.

Često čujemo i da glasanje nije važno - da su rezultati uvijek isti. To nije istina. U stvari, za mnoge ključne izborne pozicije se vodi tijesna trka. Na ranijim izborima, nekoliko hiljada glasova je moglo napraviti razliku. Dakle, bez obzira za koju stranku ili kandidata ili kandidatkinju glasate, vaš glas je važan i bit će odlučujući. Samo nekoliko glasova manje ili više na nekim od biračkih mjesta je moglo biti odlučujuće za neke od najtješnjih utrka.

Takođe, često čujemo da, bez obzira na rezultate izbora, politike ostaju iste. Na osnovu onoga što vidimo svakodnevno, odbacujemo i tu tvrdnju. Vidimo općine, kantone i pojedine zvaničnike širom zemlje gdje dobro upravljanje donosi rezultate u korist građana. To nam govori da je moguće izabrati one koji će ispuniti svoje obaveze.

Nadamo se da u naredne četiri godine evropski put ove države, koji podržava većina građana i građanki, od Trebinja do Brčkog, od Livna do Tuzle, od Višegrada do Bihaća, neće biti u talačkoj poziciji. Istinski smo posvećeni podršci Bosne i Hercegovine na putu napretka ka EU. Jačanje demokratije je ključni prioritet na evropskom putu ove države i to je jedan od razloga što provodimo kampanju pod nazivom #SvePočinjeIzborom koja poziva na glasanje i nastoji ohrabriti što više ljudi da koriste ovo demokratko pravo i glasaju.

Konačno, glasanje se tiče pozivanja političara i predstavnika vlasti na odgovornost i to je način da pošaljete signal o tome šta vam je važno.

Mnogi u svijetu bi poželjeli da imaju to pravo. Problemi s kojima se suočava Bosna i Hercegovina su toliko brojni da joj je potrebno snažno vodstvo sa jasnim mandatom od građana koje će provesti reforme koje će promovisati vaše interese, uključujući i one na evropskom putu. S ovim na umu vas pozivamo da izađete i glasate 2. oktobra.