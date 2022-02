Ko je stvorio antivaksere?

Jedan naš novinar, koga zaista izuzetno cijenim zbog njegove borbe za slobodno novinarstvo, i demokratsko i bolje društvo, iznenadio me je svojim prilično oštrim, da ne kažem grubim stavovima kada je u pitanju imunizacija protiv virusa korone, odnosno odnos prema takozvanim antivakserima.

Tako je on u jednom trenutku izjavio, zgražavajući se nad protivnicima vakcinacije, da su vakcine svojevremeno svijet spasile i od španske gripe (španske groznice).

Znamo da je španska gripa odnijela desetine miliona ljudskih života u periodu 1918-1920, po nekim procjenama čak između 50 i 100 miliona, mada se danas barata nešto manjim ciframa. Nažalost, u to vrijeme još nisu postojale vakcine protiv gripe, one su se počele razvijati tek četrdesetih godina prošlog vijeka (iako je prva vakcina protiv velikih boginja proizvedena daleke 1798). Takođe, tih godina nije postojao ni antibiotik koji bi zaustavljao sekundarne bakterijske upale, prvi antibiotik Aleksandar Fleming je proizveo 1928.

Španska groznica protutnjala je u tri talasa, gdje je drugi talas bio najsmrtonosniji, a pogađala je, što je možda i najgore, mlađu populaciju. Kako se pojavila tako je i iščezla - bez ljudske intervencije. Da su tada kojom srećom postojali antibiotici i vakcine, možemo vjerovati da bi ljudski gubici bili znatno manji.

Očigledno, novinar s početka priče, o kome sam govorio, naivno je upao u zamku netačnih informacija i postao nekritički propagator vakcinacije protiv kovida-19. Pa ipak, on je mala maca u odnosu na pojedine političare i svjetske državnike u njihovom obračunu prema protivnicima cijepljenja. Austrija je prva ozakonila obaveznu vakcinaciju i uvela oštre novčane kazne za one koji ne budu poštovali zakon.

Italija i Njemačka mjerkaju austrijski put, francuski predsjednik Makron prostački je izjavio da će, s oproštenjem, "rasp*zditi necijepljene", a u Australiji je pravi presing prema nevakcinisanima.

U njihovu priču kao kec na desetku pred njihove izbore, a da bi se pokazala odlučnost u borbi za zdravlje pučanstva, a protiv antivaksera koji su stavljeni u rang bioloških terorista, uklopio se Novak Đoković svojim dolaskom na prvi ovogodišnji grend slem teniski turnir u Melburnu.

Nole je proglašen ikonom antivaksera i postao je slučajna, kolateralna šteta politike, ali možda i nije, jer je progon našeg "antivaksera" iskoristio španski teniser, poznat po stalnom hvatanju za zadnjicu, i osvojio 21. grend slem titulu. (Prema Noletu zapadni mediji ni prije korone nisu gajili pretjerane simpatije pa me i ne čude svi ti sadašnji napadi na njega. Da su se Rafa i Rodžer našli u sličnoj situaciji, siguran sam da bi se za njihov stav našlo mnogo više razumijevanja.)

Već sam pomenuo da su se vakcine protiv gripe počele istraživati četrdesetih godina prošlog vijeka. Pa ipak, uspješnost vakcina protiv virusa uzročnika respiratornih bolesti nije ni blizu kao protiv drugih bolesti i kreće se do 60 posto. Virus gripe, odnosno njegova nestabilnost i podložnost čestim mutacijama su razlog slabije zaštite koju nam pružaju vakcine. Virus korona manje je nestabilan, ali smo ipak svjedoci njegovih brojnih mutacija. Pošto su oni to znali odmah, ili je barem trebalo da znaju, čudi priča medicinske struke, sa početka pandemije, da će biti potrebno vakcinisati dvije trećine populacije da bismo stekli imunitet krda i bili zaštićeni od korone jer se ona više neće moći širiti u populaciji. Uz to, proizvođači cjepiva su tvrdili da se procenat zaštite koji pružaju njihovi proizvodi kreće između 90 i 95%. A, možda me sada ništa više i ne čudi jer koji to seljak na pijaci neće hvaliti svoje povrće da je najbolje, a za voće tvrditi da je neprskano. (Po bogatstvu, farmaceutske kompanije zahvaljujući koroni polako ali sigurno sustižu IT kompanije.)

Naravno, pokazalo se i ovog puta da vakcine protiv respiratornih virusa ne mogu pružiti tako veliku i pouzdanu zaštitu, a originalna priča je zamijenjena onom da će vakcinisani ipak mnogo bolje proći, tj. imati samo blaže simptome usljed obolijevanja, mada je i ta priča donekle revidirana. (Bilo bi bolje i djelotvornije da je odmah iznesena istina, svidjela se ona nekome ili ne.)

Ipak, svako prikrivanje ili umotavanje istine za trenutne potrebe rađalo je skepsu i sumnje pa i stvaralo potencijalne protivnike vakcinacije protiv kovida-19. Ali imati sumnju i oprez, pa i otpor prema još nedovoljno istraženim vakcinama za koronu ne znači da je neko antivakser i uopšte ljuti me olako etiketiranje da je neko antivakser ako iznese neko mišljenje koje u tom trenutku nije mejnstrim. A odnos prema onima koji dobiju tu etiketu, čak i onima koji su se i sami vakcinisali je odvratan jer se svrstavaju u rang bioloških terorista. Sve podsjeća na doba Informbiroa u Jugoslaviji, a dešava se ponajviše u doskora najliberalnijim državama!

I kontroverza oko porijekla vakcine jedan je od razloga za teorije zavjere, pa i pojavu tzv. antivaksera. Prst je uprt u kineski grad Vuhan, sumnjalo se da je virus pobjegao iz laboratorije, mada dokazi nisu pronađeni. Na kraju je ostala priča o pijaci u Vuhanu i slijepom mišu sa koga je virus prešao na čovjeka. Međutim, u cijelu tu priču ne uklapaju se neki podaci. Naime, kako su otkrili norveški naučnici, jedna trudnica u Norveškoj imala je antitijela još u decembru 2019, kada su se u Vuhanu tek pojavili prvi slučajevi korone, što znači da je morala preboljeti kovid još ranije. U Italiji ljudi su stekli antitijela još znatno ranije, u septembru, što bi značilo da su bili bolesni u avgustu! Skrenuo bih pažnju i na atipične upale pluća koje su se dešavale u Bosni i Hercegovini u novembru 2019. (Nemojte se čuditi kada nam uskoro saopšte da je korona u ljudskoj populaciji prisutna i nekoliko godina prije prvih zvaničnih podataka.)

Ne bih donosio svoj konačan sud o tome ko je kriv za pojavu antivaksera, iako mnogi tzv. antivakseri to i nisu. Samo sam iznio neke kontroverze koje su sigurno uticale na to da oni budu prisutni, pa čak donekle i popularni, posebno neki od njih. Na kraju samo bih spomenuo i sveznajućeg Bila Gejtsa. Moram. Lik kao da je margarin - u sve se miješa, ali mora se priznati da nam je davao najpouzdanije podatke o koroni, pa čak i o trajanju pandemije. Kao da pred sobom ima kristalnu kuglu, pa gleda i javlja. Još samo kada bi nam rekao šta će da se "zbudne" na istočnom frontu, pa da se na vrijeme pripremimo. A kad smo već kod istočnog fronta istakao bih da kod nas, a i u svijetu mnogi, među kojima su i oni dušebrižnici za zdravlje svjetske populacije, kao da jedva čekaju da čuju da su poletjeli prvi projektili.

*Autor je satiričar