Odričeš li se...

Prijedlog ministra rada i boračko-invalidske zaštite Danijela Egića borcima Vojske Republike Srpske da se odreknu po jedne KM mjesečnog boračkog dodatka u korist boraca kojima se sudi pred Sudom BiH i Tužilaštvom BiH možda je upućen iz dobre namjere, ali je debelo zakasnio.

Da je SNSD kojem pripada Egić došao na vlast prije, recimo, godinu dana, pa da je njihov ministar pozvao demobilisane borce da se odreknu sitnog dijela svojih primanja u korist "kolega" kojima se sudi pred pravosudnim institucijama u Sarajevu, to bi bilo potpuno smisleno i opravdano. Ali činiti to nakon 18 godina vladavine SNSD-a, najblaže rečeno, nije primjereno, jer je 18 godina bilo više nego dovoljno da se to pitanje riješi.

Naravno, treba reći da su borci za proteklih 18 godina vladavine SNSD-a dobili privilegije i benefite koje prije nisu imali, među njima i mjesečni borački dodatak, ali uprkos tome krajnje je netaktično od njih tražiti da se odreknu bilo čega, pa makar to bila i samo jedna KM.

Postoje brojne stavke u budžetu sa kojih bi se moglo pomalo skinuti i pomoći onima koji su žrtve lažnih svjedoka i iznuđenih iskaza, npr. iz budžeta Predsjednika Srpske od 56 miliona (to bi se moglo uraditi dogodine, jer ove godine njemu trebaju ta sredstva za odbranu pred Sudom BiH). Ministar Danijel Egić predložio je šta je predložio i ostao u fotelji bez posljedica, pa imam prijedlog ko bi još i u čiju korist mogao da se odrekne jedne KM ili sitnog dijela primanja.

Svi građani bi mogli da se odreknu po, recimo, jedan odsto plate ili bar jedne KM u korist ministara kako bi im pomogli da dvaput razmisle, pa onda kažu.

Građani bi mogli da se odreknu po jedne marke u korist Regulatorne agencije za električnu energiju RS da plati bar troškove sudskog postupka kada ih "Elektroprivreda RS" tuži zbog neustavne odluke o poskupljenju struje.

Đaci bi mogli da se odreknu po jednog besplatnog udžbenika da se učiteljicama kupi odgovarajući poklon za 8. mart.

Roditelji banjalučkih mališana mogli bi da odvoje po jednu marku za vlasnike privatnih vrtića kako bi im smanjili stres zbog toga što moraju povećati cijene boravka djece u njihovim vrtićima.

Radnici Gradske uprave Banjaluka mogli bi da se odreknu po jedne KM kako bi gradonačelniku olakšali izgradnju bar jednog parka.

Zaposleni u Ministarstvu trgovine i turizma mogli bi se odreći po jedne KM za jeftiniji hljeb, pa po jedne za mlijeko, po jedne za lijekove... i po jedne za svaku namirnicu čiju cijenu hoće da određuje ministar Denis Šulić.

Poslodavci bi mogli za po jednu KM da povećaju plate svojim radnicima, a mogli bi da se odreknu po jednog luksuznog vozila i plate advokatima da sačine apelacije protiv povećanja minimalca na 900 KM.

Zaposleni u Službi predsjednika RS mogli bi da se odreknu po jedne KM za izradu kvalitetnijih ordena koje predsjednik dijeli po Rusiji, Mađarskoj itd.

Sudije sudova u RS mogle bi da se odreknu po jedne marke u korist svojih daktilografa, sekretarica, vozača i ostalog pomoćnog osoblja kako bi i oni imali regres, topli obrok, minuli rad...

Sudije Suda BiH mogle bi da se odreknu po jedne KM u korist svog bivšeg predsjednika Ranka Debevca da može da kupi novi telefon, kad i ako izađe iz zatvora.

Zaposleni u Vladi RS mogli bi da odvoje po jednu KM za instaliranje novih igrica na računarima i kvalitetniji wi-fi na poslu.

Pacijenti bi mogli da se odreknu po jedne KM od svojih plata u korist doktora koji su ugradili pragove na ulaznim vratima, pa im se ne mogu gurnuti koverte.

Zaposleni na UKC RS mogli bi da se odreknu po jedne KM za organizovanje koncerta i finansiranje portala bez impresuma, a nezaposleni na UKC mogli bi da se odreknu jedne KM za izgradnju Opšte bolnice u Banjaluci.

Osobe sa invaliditetom i osobe sa teškoćama u razvoju mogle bi da se odreknu po jedne KM za rebalans budžeta grada Banjaluka.

Svi bismo mogli da se odreknemo po jedne KM da Dax probije put do kuće.

P.S. Pitao sam Bobija zašto se ministar dosjetio da treba pomoći optuženim borcima VRS baš sad kad se zahuktao (politički) proces protiv predsjednika Srpske i lidera SNSD-a pred Sudom BiH i nije pristojno da vam kažem šta je rekao.

P.P.S. Srećan 1. mart svima koji su mi čestitali 9. januar.

