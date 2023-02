Patuljci pojma nemaju

IGRE DETEKCIJE. U onoj bivšoj, socijalističkoj i srušenoj Jugoslaviji bilo je svega i svačega, dobrog i lošeg. Jedna od boljih stvari bila je čuvena "Kviskoteka", najgledaniji zabavni televizijski kviz opšteg znanja svih vremena, emisija TV Zagreb u autorskom i uredničkom izdanju legendarnog Laze Goluže, koja se neprekidno emitovala od 1980. do 1995. godine.

U tom kvizu jedna od nekoliko igrica zvala se Igra detekcije. Igra se sastojala u tome da se takmičarima kviza predstave tri osobe, A, B i C, koje su sa papira čitale identičan tekst, sa nekoliko osnovnih podataka o sebi, a takmičari su svojim pitanjima morali pogoditi ko je od njih troje prava osoba, koju je voditelj prije toga najavio. Samo jedna od tri osobe govori istinu, a druga dvije lažu. Kada čovjek danas prati objave na ovdašnjoj akademskoj, intelektualnoj i medijskoj sceni u BiH, i to u onom njenom dijelu koju uslovno možemo označiti kao bošnjačku, ne može se oteti utisku da se radi o nekoj vrsti intelektualno-političkih i medijskih skrivalica, zamagljivanja, pa čak i otvorenih političkih laži u igri detekcije, šta nam vrli mislioci nastoje reći i poručiti. U suštini ti javni mislioci i sebe i nas samo/obmanjuju, a pretenduju na istinitost. I tu onda dolazimo do jednog posebnog medijskog fenomena naše domaće političke javnosti, koji je u logici poznat kao "paradoks lažljivca". Iznose se apodiktični stavovi bez ikakvih dokaza i argumenata, tako da svaki pokušaj da se procijeni njihova istinitost i validnost u raspravi vodi u potpuni paradoks. Metodom slučajnog uzorka analizirali smo više intervjua tri javne ličnosti na bošnjačkoj medijskoj sceni koje se predstavljaju kao liberalni intelektualci i dobili analitički presjek mišljenja bošnjačkih intelektualnih glasonoša ovog svjetonazora.

MISLILAC A. Voditelj: Osoba A, predstavite se. Osoba A: Ja sam NN, po zanimanju bošnjački/bosanski Mislilac. U svom opširnom i nejasnom predstavljanju Mislilac A je izložio svoje političko uvjerenje. Po uhodanom običaju prvo je opisao sve stare i nove prijetnje prema BiH, od kojih sve po njemu dolaze od Srba i Hrvata i Srbije i Hrvatske, pa je sada tome još dodao i visokog predstavnika, odnosno međunarodnu zajednicu. BiH prijeti agresivni, revitalizovani srpski nacionalizam i kleronacionalizam, koji se pod vlašću Aleksandra Vučića vratio u devedesete, a Veliku Srbiju zamijenio "srpskim svetom", SPC je zamijenila ulogu JNA, i hara po regionu s ciljem destabilizacije regiona, prije svega BiH i CG i koji može izazvati novi rat i sukobe. Tome se pridružio agresivni hrvatski nacionalizam koji dolazi iz redova HDZ BiH Dragana Čovića, podržan od zvaničnog Zagreba, posebno predsjednika Zorana Milanovića, koji ide na rasturanje BiH i njenu destabilizaciju, ponovnim oživljavanjem sporazuma Cvetković - Maček iz 1939. godine. Novu prijetnju BiH predstavlja sada i Kristijan Šmit, visoki predstavnik, koji je došao u BiH da pomogne Hrvatima i HDZ-u u stvaranju "trećeg entiteta" i konačnoj disoluciji BiH. Naravno, za račun Srba i Hrvata iznutra i Srbije i Hrvatske izvana. A Bošnjaci, merhametli kakvim ih je dragi Bog stvorio, sami zabrinuto i nemoćno čekaju nadolazeću apokalipsu raspada jedne i jedine im zemlje. Njemačka je stalno dosljedno podržavala ideju etničke podjele BiH. Nekada su tu ulogu imale Velika Britanija i Francuska, a sada je njihovu ulogu preuzela Njemačka. Nedavni non-pejper o podjeli BiH je došao iz CDU i evropskih institucija. Držanje Njemačke u političkoj krizi u BiH je indolentno i neiskreno. Cilj desničarske većine u EU je da podijele BiH i stvore Veliku Srbiju i Veliku Hrvatsku. Da bi sve djelovalo još opasnije, rezolutno je zakucao: Visoki predstavnik Kristijan Šmit je ruski čovjek. Kakav epohalni intelektualni doprinos političkoj konfuziji u BiH, od strane ovog domaćeg "drvenog filozofa".!?

MISLILAC B. Voditelj: Osoba B, predstavite se. Osoba B: Ja sam NN, samouki Genije. Kristijan Šmit je došao u BiH da pomogne Draganu Čoviću u realizaciji njegovih planova oko stvaranja trećeg entiteta. On je veći Dragan Čović od Dragana Čovića. Šmit je nosilac visokog državnog ordena "Ante Starčevića" Republike Hrvatske. On je učinio mnogo za hrvatske interese, pa će to raditi i u BiH. Šmit dolazi iz Hrišćansko-socijalne unije (CSU) iz Bavarske, koja je sestrinska ili čak sponzorska stranka HDZ-a. Posjeta Angele Merkel Srbiji na kraju mandata je dokaz podrške Srbiji u konačnom rasturanju BiH. Kontinuitet evropske politike počiva na ideji etničke podjele BiH. Njemačka se od te ideje nikada nije ogradila, iako je ta ideja izvorno britanska. Od Lisabonske konferencije 1992. godine, EU je uvijek zvanično stajala iza ideje da BiH treba podijeliti. Velika Britanija je od početka željela da napravi jedno islamističko ostrvo, zbog toga je zagovarala podjelu BiH, da bi napravila problem ostatku Evrope. Velika Britanija hoće u BiH da napravi nešto poput Izraela na Bliskom istoku, kao vječni faktor destabilizacije Evrope. Evropa je ksenofobična, rasistička, antiislamska, njen identitet je nastao na temelju krstaških ratova. Velika Britanija je stalno dijelila BiH. To je njena tradicionalna doktrina i geostrategija. To je politička podvala protiv BiH. Srbija i Hrvatska su pojačale svoju agresivnost prema BiH. EU nas ne želi ni na mapi, a kamoli u EU. Nešto kasnije, ponovo je šokirao javnost svojim novim intelektualnim nalazima i paraobavještajnim otkrićima. Projekat izborne reforme predstavlja udruženi zločinački poduhvat sa ciljem rušenja ustavne strukture BiH. EU i njene pridružene institucije stoje iza svega što rade Milorad Dodik i Dragan Čović. Pritisak EU za nastavkom pregovora o Izbornom zakonu BiH je nastavak tihog državnog udara u BiH. SAD su preko Palmera i Eskobara napravile totalni zaokret u politici prema BiH. SAD su se odrekle Dejtonskog sporazuma. Iza non-pejpera Janeza Janše o konačnoj podjeli BiH vjerovatno stoji CSU kao grupa u Evropskom parlamentu, a sa slanjem Kristijana Šmita i posjetom Angele Merkel isključivo Beogradu, Njemačka daje podršku Srbiji u konačnom rasturanju BiH. Mi u BiH moramo prestati gledati na EU kao na našeg dobrotvora ili naše krajnje odredište. Konzistentno i analitično, nema šta? Mjesec dana kasnije isti genije nam nudi novu katastrofičnu verziju globalne zavjere uništavanja BiH. Sada se protiv BiH urotila čudna koalicija država u kojoj su zajedno EU, Rusija i neki pojedinci iz SAD. Tako nam telali ovaj suvi genije iz Kenije. Naš barbarogenije kao da se najeo bunike!

MISLILAC C. Voditelj: Osoba C, predstavite se. Osoba C: Ja sam NN, u slobodno vrijeme Mudrac iz hobija. Konstitutivnost naroda je projekat i instrument preko koga se Srbija i Hrvatska direktno miješaju u unutrašnje odnose države BiH. Evropski komesar Oliver Varhelji nameće princip tzv. "konstitutivnih naroda" i podlo potkopava mogućnost građanskog društva u BiH. Legitimno predstavljanje ne postoji u Evropi, to je stvaranje tri rezervata i plemenskog saveza. Dodik i Čović su Putinovi igrači u regionu. Kristijan Šmit preko izborne reforme ocrtava etničke teritorije u BiH i tako zaokružuje osvajački rat protiv Republike BiH koji je započeo devedesetih godina. Preko Izbornog zakona se stvara "hrvatska i Čovićeva teritorija" u BiH, kojom bi upravljao HDZ, odnosno Hrvatska. Na ovaj način OHR se pokazuje kao čuvar antibosanske etnokratije i izvođač završnog udarca protiv BiH kao države slobodnih i ravnopravnih građana. To je "etno inženjering" i aparthejd. Hrvatska je bila učesnik UZP-a i odgovorna je za vojnu agresiju na Republiku BiH. Ovo što radi HDZ i Hrvatska to direktno pomaže interesima Srbije u BiH. To Srbija radi Crnoj Gori. Viktor Orban, lider zemlje članice EU, ponavlja svoju tezu o "čistoj hrišćanskoj Evropi". Bosna neće ćutati pred sinhronizovanom akcijom Srbije, Hrvatske i evropskih desničara. Bravo, majstore! Tačno u sridu! Tri u jedan!

PARANOIDNI NACIONALIZAM. Kad smo već ovaj tekst počeli sa Jugoslavijom, sa njom ćemo i završiti. A u toj Jugoslaviji bila je i TV serija RTV Zagreb, iz 1975. godine "Patuljci pojma nemaju", hrvatskog scenariste i režisera Mladena Kušeca, namijenjena djeci, a u stvari više odraslima. U ovom svom nadahnutom televizijskom serijalu emisija, on je djeci u vrtićima i nižim razredima osnovnih škola postavljao pitanja o životu i najzanimljivije odgovore prikazivao kao fascinantni spomenar originalnih i dubokih misli malih ljudi koji će jednog dana postati veliki.

Političkom sluđivanju prosječnog stanovnika i građanina BiH doprinose ne samo autoritarni nacionalni lideri i vjerske vođe, već i ovdašnji intelektualci odbijanjem da kritički obave autorefleksiju položaja vlastitog nacionalnog kolektiviteta u društvu i državi. Ta vrsta kritičke introspekcije u svoj nacionalni politički DNK, nažalost, ne postoji ni kod jednog od tri naroda u BiH. Ta intelektualna ćutnja o lošim stranama vladajućih bošnjačkih politika ne doprinosi ni emancipaciji tog naroda, ni afirmaciji zajedničke države, ni mirnoj koegzistenciji sa drugim narodima. Izostanak kritike politike SDA od strane liberalnih intelektualaca iz reda bošnjačkog naroda postaje ozbiljna prepreka razumijevanju komplikovane političke pozicije BiH i utemeljenju jedne demokratske politike, koja bi inkluzivno povezala sve liberalne, demokratske i integrativne političke snage u BiH u pokretanju modernizatorskih promjena u budućnosti. Osim rijetkih izuzetaka, bošnjački kvaziliberalni intelektualci izbjegavaju da se samokritički odrede prema bošnjačkom državnom i etničkom nacionalizmu i njegovoj političkoj odgovornosti za rat, demokratsku tranziciju i zaostajanje BiH u postdejtonskom periodu.

Bošnjačka politika je ušla u opasan tunel. Bošnjačko javno mišljenje u svemu i svakome vide samo neprijatelje BiH, jedino ne vide greške bošnjačke političke elite. Svi drugi su krivi, nacionalne stranke Srba i Hrvata, susjedne zemlje Srbija, Hrvatska, Rusija, EU, samo ne bošnjačke i probosanske stranke. Za loše stanje u BiH nikada nije kriva SDA i politička, kulturna i vjerska elita ovog naroda. Po njima, u BiH postoje tuđi nacionalizmi, samo nema bošnjačkog nacionalizma. Ovi intelektualci ne uviđaju štetnost mladomuslimanskog identitetskog koncepta koji se promoviše i nameće Bošnjacima, koji je kao takav neprihvatljiv Srbima i Hrvatima, jer u sebi sadrži osporavanje njihovih nacionalnih identiteta, slovensku bliskost tri naroda, istorijski revizionizam, nekritički odnos prema endehazijskoj i nacističkoj kolaboraciji u Drugom svjetskom ratu, negiranje pozitivnih dometa partizanskog antifašizma i dostignutih tekovina života u zajedničkoj državi SFRJ. Tako izostaje racionalna kritika ovog političkog narativa, koji se skriva pod izgovorom odbrane države BiH i bošnjačkog naroda. Na taj način se samo perpetuiraju i podražavaju dominantni ideološki mitovi i politički koncepti vladajuće nacionalne bošnjačke stranke SDA. Takav pristup onemogućava širok i otvoren intelektualni dijalog i kamuflira stvarno političko stanje u BiH, i ne dopušta formulisanje bilo kakvih kredibilnih alternativa u BiH.

U društvu i državi u kojoj Bošnjaci čine relativnu većinu stanovništva istorijsko samorazumijevanje vlastitog položaja intelektualno-kulturne elite Bošnjaka presudno utiče na odnose sa druga dva naroda koji sa njima žive, što predstavlja dodatnu odgovornost za zajednički život u zemlji. Imajući u vidu destruktivnu istorijsku ulogu svih nacionalizama u prošlosti BiH, na bošnjačkoj strani se nedovoljno shvata, da se na bošnjačkom nacionalizmu, a posebno na mladomuslimanskom konceptu bošnjaštva, ne može održati i izgraditi BiH kao integralna državna cjelina tri naroda i građana koji u njoj žive. BiH boluje od tripolarnog političkog misaonog poremećaja, ali političke i intelektualne elite odbijaju prihvatiti modernu prosvjetiteljsku terapiju, kao nužan put prirodnog ozdravljenja. To je glavni razlog što naše društvo i država konstantno prolaze kroz kolektivna manično-opsesivna politička stanja, pomiješana sa povremenim psihodeličnim i euforičnim napadima etničkog nacionalizma i izlivima šovinističke mržnje.

Kao što reče legendarni Branimir Džoni Štulić u proročanskoj i antologijskoj pjesmi "Kad fazani lete": "Rekoh sebi, moj Bože, koliko demagogije sustavno poređane u artiljerijske salve, koliko pokradenih misli iza kojih ne stoji ništa osim mržnje, sujete, vlasti i koliko pokvarenosti treba da se izlije pred naše noge, i do kakvih je neprepoznavanja dovedena suština prevare." Mišljenje koje nije sposobno jasno pojmiti, razumjeti i opisati političku stvarnost, ne može proizvesti nikakvu artikulisanu političku sintezu ideja i na njima zasnovanu pozitivnu političku promjenu.