Probili smo dno beščašća

Čitam najave u kojima se, sa izvjesnošću, na nekim od ovdašnjih portala najprije iznose tvrdnje da će Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) proglasiti važećim jedan listić nastao tokom glasanja za izbor srpskih delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, koje je održano 1. decembra 2022. godine u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Već takva najava baca ozbiljnu sumnju na (ne)zakonitost rada CIK BiH, jer otkud bi mediji, osim iz CIK-a, prije sjednice CIK-a mogli saznati kakvu odluku će donijeti CIK. Ta sumnja je samo pojačana, da ne kažem zabetonirana, onim što se i dogodilo, a to je činjenica da je ono što su ti portali najavili CIK BiH i potvrdio svojom nezakonitom odlukom od 5. decembra ove godine. Ne mogu se načuditi koliko je svim tim ovo društvo probilo dno beščašća, koliko je duhovno i duševno trulo da je spremno da nešto što je očigledno nevažeće može proglasiti važećim.

Jer, iz predmetnog listića, dostupnog na ovdašnjim medijima, toliko je jasno da je onaj ko je glasao na tom listiću dijagonalno precrtao, a ne zaokružio, naziv PDP kao stranke, i to ga je precrtao dvjema dijagonalama, kako slijeva nadesno tako i zdesna nalijevo u kvadratiću u kojem je upisan naziv te stranke.

Elementarna ljudska svijest i savjest (a savjest je moć svijesti da moralno ispravno vrednuje sopstvena i tuđa ponašanja), koje su kao takve pretočene i u slovo Izbornog zakona, kažu da se u tom slučaju listić proglašava nevažećim, pošto se u najmanju ruku ne može nesporno utvrditi izborna volja glasača. Jer, u konkretnom slučaju na pomenutom listiću glasač je jasno precrtao cijeli naziv stranke, što je za svakog razumnog i savješću ispunjenog čovjeka jasan znak da time izražava svoje nezadovoljstvo prema toj stranci i glasa protiv nje, a ne da glasa za nju. S tim u vezi treba imati u vidu i ono što je upravo CIK prije glasanja u svojoj napomeni jasno naredio na tom listiću naslovljenom memorandumom CIK BiH, a to je tekst sljedećeg sadržaja: "Glasanje se vrši stavljanjem znaka X u kvadratić pored naziva predlagača kandidatske liste". Dakle, citiranom naredbom i CIK BiH je više nego jasno ukazao glasaču, koji je ne bilo ko nego poslanici Narodne skupštine Republike Srpske, da glasa tako što stavlja znak X u onom malom kvadratu, tj. kvadratiću koji se nalazi do velikog kvadrata, jer je upravo unutar tog velikog kvadrata napisan naziv predlagača kandidatske liste, što je ovdje bila jedna politička stranka. To u konačnom znači da je i CIK BiH na taj način odredio, čime je pravno obavezao i sebe, da neće proglasiti važećim glasački listić ako glasač na njemu u velikom kvadratu precrta naziv predlagača kandidatske liste.

Nije od važnosti koja stranka je precrtana u onom velikom kvadratu od strane glasača, da li je to PDP, SNSD ili neka treća stranka. Mogao je to biti i SNSD, da je naziv te stranke bio napisan u velikom kvadratu na listiću i da je bio precrtan. Pravna posljedica bi i u tom slučaju bila ista, a to je nevažeći listić, budući da je samo to istinska vladavina prava u kojoj zakon jednako važi za sve.

U najboljem slučaju po one koji bi da se kod ovog listića bave rabotom koja je kriminalna, nastojeći da očigledno nevažeći listić proglase važećim, što je teška zloupotreba položaja kojom bi se nekome protivpravno pribavila vlast, treba imati u vidu i sljedeće... Naime, glasanjem u vidu precrtavanja cijelog naziva stranke ispisanog u velikom kvadratu birač nije iskazao svoju jasnu volju, jer iz toga što u dva navrata dijagonalno precrtava cijelo ime stranke na glasačkom listiću u najmanju ruku nije jasno da li time glasa za nju ili, pak, takvim precrtavanjem iskazuje svoj protest protiv te stranke i time u stvari glasa protiv nje.

A čim postoje ovakve dileme, to je onda školski primjer situacije koju ima u vidu Izborni zakon BiH kada u članu 5.17. tačka 1) propisuje da je glasački listić nevažeći ako je "ispunjen tako da nije moguće sa sigurnošću utvrditi kojoj je političkoj stranci birač dao glas". Očito je kako ova zakonska odredba za glasački listić, da bi sa sigurnošću bio važeći, traži da se na njemu ne precrtava ime političke stranke, već da se upiše znak X u kvadratić pored velikog kvadrata sa nazivom stranke ili da se taj naziv zaokruži, bilo zaokruživanjem kvadratića pored naziva stranke ili zaokruživanjem, a nikako precrtavanjem, cijelog naziva stranke. Na to osim Izbornog zakona upućuje i ona naredba CIK-a BiH, jasno ispisana na glasačkom listiću, prema kojoj se, kako je rečeno, glasanje vrši stavljanjem znaka X u kvadratić pored naziva predlagača kandidatske liste, što će reći da se i time od strane CIK-a reklo da će glasački listić biti nevažeći ako u velikom kvadratu bude precrtano ime stranke.

I upravo zato kada birač ne zaokruži političku stranku niti u malom kvadratu pored njenog naziva stavi znak X, već jasno u dva navrata u velikom kvadratu dijagonalno precrta cijeli naziv stranke kao u slučaju konkretnog listića, onda, u najboljem slučaju po one koji bi bez ikakvih skrupula da time nekome nezakonito pribave vlast u parlamentu, nije moguće da se sa sigurnošću utvrdi da li je time birač glasao za stranku ili je, u stvari, precrtavši naziv stranke time glasao protiv te stranke i izrazio svoj protest prema njoj. Ovo stoga što je takvim precrtavanjem onemogućio da se utvrdi njegova stvarna volja, da li time glasa za ili protiv stranke. A sve to u konačnom takav glasački listić može činiti i čini samo nevažećim, a nikako važećim.

Zato je van pameti i poštenja insistiranje da se predmetni listić proglasi važećim. Isto se može reći i za odluku CIK BiH od 5. decembra ove godine kojom je, uprkos svemu, takav glasački listić proglasila važećim. Koliko negativne posljedice proizvodi proglašavanje predmetnog listića važećim ne govori nam samo sva prethodno iznesena argumentacija, nego i haos koji će proizvesti ovakva nezakonita odluka CIK-a BiH, već na prvim, kao i svim narednim izborima. Zamislimo da je ono što slijedi jedan glasački listić na narednim izborima kojim se glasa za jednu od tri političke partije. Zamislimo dalje da je glasač umjesto zaokruživanja tačke pored naziva stranke precrtao naziv stranke AAAAA, kao u narednom primjeru koji se u bitnom ne razlikuje od precrtavanja naziva stranke na predmetnom listiću sa izbora u Narodnoj skupštini Republike Srpske:

AAAAA

BBBBB

CCCCC

Proglasiti ovakav glasački listić važećim, a upravo to je CIK BiH učinio sada, nije ništa drugo do put u izborni haos i ludilo, i to kreirane ni manje ni više od organa koji je najpozvaniji da sve to spriječi. To nije samo ozbiljna zloupotreba javne vlasti, koja zahtijeva urgentnu sudsku zaštitu, već je i ko zna koji po redu dokaz aktuelnosti misli Ive Andrića koji je davno zapazio i mudro rekao, kao da nije bio okrenut samo prošlosti nego kao da je gledao i u budućnost i naše dugotrajno robovanje samovolji OHR-a, kako: "Dugotrajno robovanje i rđava uprava mogu toliko zbuniti i unakaziti shvatanja jednog naroda da zdrav razum i prav sud u njemu otančaju i oslabe, da se potpuno izvitopere". Na takvoj podlozi mogu da niču samo ljudska podlost, beskrupuloznost i podanički mentalitet, a nikako zdravo društvo i pravna država.