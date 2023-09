Stenogram iz pozadine

Ne znam kako je stenogram sa sastanka predsjednika Srpske Milorada Dodika i specijalnog izaslanika njemačke Vlade Manuela Saracina procurio iz Palate Republike i dospio u medije iz Sarajeva, ali znam kako sam došao do stenograma njegovog sastanka sa "multimedijalnim" Kikom.

KIKO: Pozdravljam vas sve, a posebno tebe, brate moj i predsjedniče. Moj brat je i doktor Vlado Đajić. Moj brat je i Aleksandar Vučić, znaš da sam ga zamijenio u "Teleringu" kod Mate, mog brata. On nije mogao doći u emisiju, pa je Mato mene zvao da ga zamijenim. Ne znam je l' danas neko drugi trebo doći, pa nije došo, al' evo mene (u pozadini Milan Tegeltija sliježe ramenima).

I Vlado Trišić je moj brat i on me primio na BN. Ako hoćeš, reću ja njemu da te malo popusti. Al' ne moram mu ništa govoriti, sad ga možeš tužiti. A ako ga nećeš tužiti, onda ću mu ja reći (u pozadini se mršti Rašo Kovačević).

Moj brat je bio i načelnik Šipova, al' više nije. Čuo sam da će on sad u rijaliti umjesto Zmaja. Isti su oni. Ja sam kulturan, ja sam svoj čovjek. Potičem iz Meline. Oteta mi je invalidnina, al' sad će mi vratiti invalidninu. Hoće l' i kod nas pojeftiniti parizer, zna li se šta? (u pozadini proviruje Draško Stanivuković).

Ko god voli svoje roditelje, ne može biti loš čovjek. Da mi nije očeve kuće, ja bih živio ispod mosta u Česmi. I dalje dugujem za struju i vodu. Može li se to nešto riješiti, hiljadu-dvije maraka? Trofazna je struja, a imam one sijalice što štede (u pozadini Luka Petrović podnosi ostavku).

Umro Ale. Hoće da mu naprave statuu. Šta ti kažeš? Ajmo realno. Nije lako skupiti životinjsko carstvo (u pozadini se ne vidi Centralno spomen-obilježje VRS).

Predsjedniče, kad pereš zube, zavrćeš li česmu il' pustiš da teče voda, dok trljaš? Zavrći vodu. Znaš da djeca moraju popravljati zube kad im oni mliječni prođu. A bio jedan čovjek u Melinama, nikli mu novi zubi (u pozadini se Ana Trišić Babić krsti).

Mato me nije htio pustiti u emisiju bez kravate, a vidi me kod tebe. Pustili me, niko me ništa nije pito. Znaju ljudi da Kiku nisu pare pokvarile. Ja sam dobar čo'jek, a znaš kako se kaže, dobar i ... (u pozadini Mato Đaković udara glavom od zid).

Moja vječna kuća je na nebesima. I tvoja je isto, samo je tvoja veća. Mogo sam ti biti savjetnik za sirotinju? Anarhija, monarhija, daska, piljevina, ovo-ono... (u pozadini se svi krste i udaraju glavom od zid).

Ja sam multimedijalna ličnost, znam ja i ove iz opozicije. A znam i lovce. Vodili su me na Manjaču. Sad ne znam ko će me voditi. A i ne volim ja oružje, ja sam bio tenkista, a ne daju da se tenkom ide u lov, pito sam. Imaš li ti tenk (u pozadini Branislav Okuka pada kao pokošen, pa poteže pištolj).

A ovaj Šmit?! Mogo b' i ja reći da sam visoki predstavnik, a? Al' onda niko ne bi slušo šta govorim, a vidi me sad. Lagano, cvike i u Palatu (u pozadini se niko ne crveni od stida).

Moja ćerka Kristina je tebi poslala ikonu iz Italije. Pozlaćenu, potpisanu i osveštanu da ne bude sutra da je falš il' da smo je marnuli. Kad ti neko daje poklon il' kad dolazi kod tebe, moraju ovi iz tvog protokola da provjere ko, šta, gdje... Je l' tako? Jest (u pozadini Pero Simić gleda u pod).

DODIK: Dobro, aj malo smo se šalili. Uglavnom, drago mi je što možemo pričati na ovaj način (u pozadini Manuel Saracin pravi selfi).

KIKO: Brate, brate, možeš li mi srediti da odem kod Putina samo nešto da mu kažem? (u pozadini Duško Perović prijeti prstom i psuje).

DODIK: Đaja, jebemtisvetunedlju i tebi i Kiki (u pozadini nema nigdje nikog).

P.S. KIKO: Brate moj, aj pusti Milu, vodi me da upoznam Bobija (u pozadini se čuje "Veseli se srpski rode").