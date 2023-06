VANILICA U CIRKUSU: Ako nije srce vruće, sve je nemoguće

Otvorite širom oči! Pogledajte svijet oko sebe. Plašite li se?

Strah je moćna emocija. Čini nas opreznim i čuva nas od opasnosti. Ali nas isto tako može uhvatiti u klopku. Zalediti u pokretu. Kao kokošku koja stane nasred ulice u saobraćajnoj gužvi i ukopa se od straha. Nije mi se jednom desilo.

Kako razumjeti kada nas strah koči bez razloga? Upravo pokušavam da saznam. I to tetovažom, vjerovali ili ne. Tek sada razumijem sve te tetovirane ljude.

Sva ova mala drama je možda bespotrebna, ali sviđa mi se.

Žmu je rekao: "Jesi li odlučila?" Jesam. "Pa idi i uradi to. Tebi će ta tetovaža baš pristajati." U muškom svijetu stvari su potpuno jednostavne.

U mom svijetu je vrtlog jednostavnosti i neviđenih komplikacija.

FOTO Svjetlana Panić

Uvijek se pomalo plašim, odluka koje ću donijeti i onih koje neću, a trebala sam.

Ili nesvjesnog pokreta, kao u teoriji haosa. Znate li za tu teoriju? Kada leptir mahne krilima u Brazilu, pokrene niz povezanih događaja koji mogu izazvati orkan na drugom kraju svijeta? Zvuči nevjerovatno izazovno. I opasno.

Ako to može šareni leptir, šta možemo mi? Malim pokretima pokrenuti svijet u sebi i oko sebe? Prestati nepotrebno brinuti, što ja radim svakodnevno. Najčešće brinem unaprijed o stvarima koje se nikada neće ni dogoditi, a ukoliko se i dogode nepotrebno sam brinula, svejedno su se desile. Ne mogu uticati na njih.

Ali na šta možemo sigurno uticati?

Na Radost. Svoju. I tuđu. Malu i svakodnevnu.

Da li svaka naša radost koju ćemo donijeti u dan može izazvati još radosti? Biti protuteža svim tmurnim osjećanjima na osjetljivoj vagi života? Nadam se.

Nego šta je to sa mojom tetovažom? Nije banalno kao što se čini na prvi pogled. To vam je kao sa muškarcima, kad naiđe pravi tačno znate. Tako i sa trenutkom za tetovažu. Ili sam ja jednostavno majstor da pronalazim sasvim fantastična objašnjenja za svoje odluke, pa mi uvijek treba priča.

Znate li da se u polinezijskoj kulturi vjeruje da se duhovna moć životne sile osobe pokazuje tetovažom? Nisam ni ja znala do sada. Tetovaža je obilježje revolucionara. Romantizuje ideju o slobodi i postojaće dok god ljudi budu tragali za ličnom slobodom.

Da li će me sasvim mala tetovaža osloboditi i donijeti (r)evoluciju mog života? Javiću vam.

FOTO Svjetlana Panić

Uvijek sam se kretala bez osvrtanja, čak i kada sam umirala od straha. Idem, bojim se, ali idem.

Ovog ljeta, znam koje životne piruete želim izvesti, ali frka mi je. Da li zato što sam starija, zrelija? Ili što je moja odvažnost izgubila oštrinu, ušuškana svakodnevicom? I kreće se po inerciji, stalno istom brzinom. Kao da imam ugrađen tempomat za odvažnost.

Nedostaje mi ona ja koja je uvijek išla naprijed bez zadrške. Ovih dana stojim ukopana kao ona kokoška sa početka priče. Mozak mi radi ubrzano, a ja osluškujem.

I tako slušajući čula sam Koelja i njegove riječi iz čuvenog "Alhemičara":

JEDNOG JUTRA ĆETE SE PROBUDITI I NEĆE VIŠE BITI VREMENA DA URADITE ONO ŠTO STE ODUVIJEK ŽELJELI.

DO IT NOW.

Kao u Najk reklami, just do it.

Oduvijek sam razmišljala o tetovaži kao tajnom znaku svemiru. Mala vilinska krila su mi uvijek bila vodeća ideja. Nikada ih nisam istetovirala. Zašto?

Krila su bila samo zamisao vodilja. Gledajući u sebe, odjednom sam vidjela sasvim malo crveno srce kao zalog za odvažnu budućnost. Mali pokret za piruete radosti u drugom poluvremenu života. Ovom mom drugom poluvremenu, koje je u svakoj utakmici ključno.

Malo crveno srce kao zamah leptirovih krila koje će donijeti radost. Možda cijeli orkan radosti. Isključiti tempomat za odvažnost. I dodati gas. Za rast. Jer kada rastemo, svi oni koji su suvišni, sami otpadaju. Ne moram ni praviti nagle zaokrete od kojih me hvata vrtoglavica.

Svaki dan je nova prilika za slobodu izbora čak iako je ona iluzija.

Ako želimo da imamo budućnost, moramo se otisnuti u nepoznato. Zamahnuti krilima. Pravim. Ne nacrtanim.

Previše sam ozbiljna danas? Ne čini vam se. Nije uvijek dan za zajebanciju.

A šta će biti na kraju? Kao u romantičnom filmu, naravno.

Na kraju svi odu na more.

I ja, istetovirana tim maleckim srcem jer…

Ljubav je moj brend.

BE WILD BUT STAY SOFT

Lav ju

Chic Vanilica