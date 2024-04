VANILICA U CIRKUSU: Ako sijaš, sjajno je

Jeste čuli djeco, vjerujte bez šale? Ovog aprila sam kao u pjesmici čika Jove Zmaja, u školi za pačiće male.

Pomračenje Sunca, retrogradni Merkur i još, kako rekoše, neka rijetka konjunkcija Jupitera i Urana koja nam svima donosi pomake? Evo zapitkujem Gugl šta je sad pa to. Kaže susret planeta na istom stepenu u istom znaku. Ma 'ajte molim vas, šta mi reče. Nove stvarnosti i putevi, futurističke energije, izobilje, sreća. Sloboda. Sve i svašta. Da ne nabrajam dalje. Tačno ću sad opsovati. BIIIIP.

Priznajem, nekad potajno vjerujem u sve. A nekad se samo osmijehnem i odmahnem rukom.

Međutim, taj čuveni retrogradni Merkur mi je upravo izvrnuo neke stvari naopako. Nema šta drugo biti nego Merkur i pomračenje Sunca u duetu. I sretna sam. To znači da sam dobro jer posljednjih godina samo me zaobilazio. S podsmijehom. Jer takve su mi bile zahtjevne i preteške posljednje godine, da me Merkur u prolazu okrzne pogledom "Šta je ovo kod tebe, luda ženo?" i ode. Nije ni njemu do zapetljanog života. Hoću vam reći, nije retrogradni Merkur bez srca. Samo se pravi.

Nego da vas pitam važno pitanje.

Kada biste mogli da večerate sa bilo kojom osobom na svijetu, živom ili mrtvom, koga biste izabrali?

Razmislite dok vam ispričam šta se dogodilo u tom istraživanju u kom su učestvovale cijele porodice.

Pitali su odvojeno odrasle i djecu.

I odgovori odraslih su bili Kajli Minog, Merilin Monro, Šon Koneri, Kardašijanke, Džastin Biber, Nelson Mendela, Džordž Kluni, kraljica Elizabeta… i tako dalje, sve u istom fazonu.

A šta su rekla djeca? Prvo su upitali jel’ mora biti poznata ličnost?

Odgovor je bio ne, izaberite bilo koga na svijetu.

I znate li koga su djeca izabrala?

Svoju porodicu. Mame i tate, braću, sestre, cijelu porodicu, užu i širu, bake, tetke, stričeve, ujake, ujne. Niko nije izabrao nijednu poznatu ličnost. Samo svoje najvoljenije.

A onda su roditeljima pustili snimak sa odgovorima njihove djece. Gledali su sa ponosom i suzama u očima. I sigurno su se dobro zamislili nad svojim odgovorima.

Ja bih isto izabrala porodicu. Mama i tata bi stigli iz druge dimenzije i otišli bismo u neku finu baštu na ručak, svi kao nekada. Što da jedem šnicle sa Merilin Monro ili salatu sa Kardašijankama? Ko su mi one? Ne bih ni sa Klunijem pila espreso, pravo da vam kažem. Eno mu Amal nek piju kafu i gledaju u jezero Komo zajedno.

Ali dešava se da ponekad jednostavno ne vidimo šta je zaista važno. Zamagle nam se vidici.

I treba nam neko oči otvoriti. Kao u filmu.

Jeste li gledali film "Ostavi svijet za sobom" sa Džulijom? I Itanom Houkom? Volim apokaliptične filmove. Ne znam zašto. Neobjašnjivo je jer se u suštini plašim takvih životnih scenarija.

Pročitala sam svakakve pohvale i kritike ovog filma i tumačenja kraja, ali nigdje nisam našla ono kako smo sestra i ja shvatile kraj. I neću prepričavati sve. Samo me zanima da li je moguće da niko od svih tih kritičara nije ukapirao poentu osim mene i moje sestre? Ili sa nama dvjema nešto nije u redu.

U ovom filmu apokalipsa je stvarna. Džulija sa porodicom odlazi na odmor u iznajmljenu kuću. I u tom momentu svijet počinje da zastaje. Prvo nestaje interneta, pa mobilnog signala, TV ekrani se zacrne jer hakerski napad na cijeli svijet je u toku.

Džulijina kćerka Rouzi uporno pokušava da gleda seriju "Prijatelji" dok se sve to događa. Ostala joj je još posljednja epizoda. Njen stariji brat stalno prigovara zašto gleda tu seriju jer misli da takvi ljudi više ne postoje.

A svijet se ruši. Komunikacija je nestala. Nastaje haos. Počinje opšti rat. Ne želim prepričavati detalje. Dovoljno je da zamislite. Svi se pribojavamo takvih scenarija. Čak je i Džulija rekla režiseru, kada joj je za vrijeme pandemije poslao knjigu po kojoj želi snimiti film, da će čitanje trajati duže jer joj je sve toliko strašno da može da čita samo danju. Toliko ju je prestravila. A zašto? Zato što to sve može lako da se desi.

Srećom oni uspiju da pronađu sklonište u podrumu susjedne kuće. Sa hranom, agregatom i videotekom.

Znate li kako se završava film? Rouzi je pronašla u skloništu posljednju epizodu "Prijatelja" i zadivljeno je gleda dok se vani svijet ruši.

Šta je poenta?

Da Rouzi jednostavno pilji u ekran dok svijet oko nje nestaje?

Ili ipak nešto potpuno drugo?

Da prave vrijednosti, prijateljstva, ljubav i nada počinju ponovo ispočetka sa novim generacijama i da će takvi ljudi ipak uvijek postojati? Kao u seriji "Prijatelji".

Koji odgovor je tačan? Razmislite.

Da li to znači da klinci mogu donijeti ponovo prave vrijednosti u budućnost? Ja bih voljela. I vjerujem da zaista ima nade. Nećemo valjda završiti kao pačići iz pjesmice, koji ništa nisu naučili.

Jer ako sijaš, sjajno je. Ako mračiš, mračno je. Do tebe je. Rekao je veliki Glogi i bio u pravu.

Jedino što ne možemo ništa sami. Ni sijati, ni mračiti.

ŠTA BI SE DESILO KADA BISTE VI MISLILI DRUGAČIJE?

