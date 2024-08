VANILICA U CIRKUSU: Azurne noći vrele

Volim kad Milena Dravić odmahne muštiklom i kaže: "Ja ne znam kako vi, ali ja…"

E pa, ne znam kako vi, ali ja ludim od ove vrućine. Misli su mi isparile, a mozak se rastegao ko žvaka. Ne ide mi se nigdje, ne radi mi se ništa, samo mi se sjedi u kući pod klimom. Ali klimu ne palim često, zbog ljubavi. Ma šta reče? Istina živa.

Kako se zimi Žmu žali da će se ugušiti od vrućine jer ja odvrnem do daske grijanje, tako ga ljeti bole sinusi od klime. A omiljeno mjesto u dnevnom boravku mu je rezeda kauč, tačno ispod klime. Tu fino stavi svoj laptop i smjesti se. I naravno klimu ne mogu da upalim. Zabole ga sinusi, a onda noću hrče.

Pa šta radim kada ne mogu spavati zbog hrkanja? Samo ga dotaknem po nosu. Doduše, sto puta. To golicanje uvijek upali. Žmu se promeškolji, misleći da je komarac, okrene na drugu stranu, a ja zaspim, vjerujući da nisam provaljena. Dok mi jedno jutro nije rekao, ti koristiš drevnu kinesku tehniku mučenja, hiljadu sitnih udaraca. Nikad čula. Sanjao je to, sigurno.

FOTO Svjetlana Panić

Moja draga prijateljica, sa kojom volim da putujem, hrče neviđeno talentovano. Kod nje sitni udarci i golicanja ne pomažu. Nikakve istočnjačke tehnike. Čak tvrdi da ne hrče uopšte, pa su je djeca snimala da imaju dokaz. E ona je jedne noći, u podnožju Olimpa, toliko hrkala da sam je u pola noći konačno probudila da joj kažem da bude budna samo pet minuta, dok ne zaspim, a ona je viknula kroz san: "Tebi bi bilo bolje da spavaš nego što tu slušaš kako ja hrčem." I ja šta ću, ostadoh gledajući u plafon. Neka bar neko spava. Neću vam odati koja prijateljica. Iz ljubavi prema njoj.

Dakle, klima se pali kada Žmu nije u sobi ili nikako. Doduše i njemu je vruće, pa dobrovoljno sa laptopom pod rukom ode u drugu sobu dok se ne rashladi sve.

U tom magnovenju među vrelim zidovima, samo sam mu jedan dan rekla, idemo. Gdje? Na najbližu planinu. Vodimo i kćerkicu moje sestre. Da se malo rashladimo.

Obožavam planine ljeti oduvijek, a ne zato što je sada moderan taj "forrest bathing". Jeste li čuli za to?

U ova nju ejdž vremena više se ne može 'nako šetati po šumi. Sada nam se to zove "šumska kupka", koju su smislili ko drugi nego braća Japanci. "Shinrin-yoku" je od ranih osamdesetih popularan odgovor na stres i pretjeranu urbanizaciju kao povezivanje sa prirodom na najdublji način.

Zar nismo to sami znali? Jel' treba Japanac da nam objasni da šuma popravlja raspoloženje, odnosi stres, donosi mir i vraća ravnotežu. Priroda liječi oduvijek. Jača imunitet, povećava koncentraciju i kreativnost. Samo smo mi izgleda to zaboravili. Čak i ja, koja obožavam grad, sve češće bježim u prirodu. Ne prijaju mi više gužve i buka. Da li sam sazrela ili ostarila, pitanje je sada.

FOTO Svjetlana Panić

Pa kako se to kupa u šumi, a potoka ni na vidiku?

Postanite prisutni, zaboravite svakodnevicu i uključite svoja čula na najjače. Uronite u prirodu i manite se dostizanja zamišljenih ciljeva, osvajanja vidikovaca i traženja putokaza. Jednostavno zastanite u šumi. Postanite i vi priroda. Ćuteći. Kako tačno? Ne znam. Jednostavno se desi u tom odsustvu civilizacijske buke. Odjednom počinjete da čujete zvukove koje niste primjećivali. Vilini konjici lete oko vas, a dok pada mrak, svici vam jasno daju do znanja da je priroda najbolji noćni klub.

E sada, naša mala saputnica nam je zabranila da je zovemo "mala", rekla da smo pomalo dosadni i da joj se ne hoda po šumi. Ali nisam se dala smesti, iako znam da je njoj zabavnije da sa slušalicama u ušima sjedi u hotelu. Ili roni po bazenu. Izgleda da je ipak samo iz ljubavi prema nama šetala. Doduše, hodala je bar pedeset metara ispred nas i zastajala samo na malim šumskim raskrsnicama vičući: "Lijevoooo? Ili desnoooo?" Poslije je rekla kako iz šume svaki put dođe ošamućena. I ja znam da možda jeste jedan od principa te šumske kupke odsustvo cilja, ali cilj je postignut. Bili smo ošamućeni. Od prirode.

A ja sam se u noći pred povratak probudila naspavana dok je još bio mrak. Žmu nije hrkao, a mala je tiho spavala, okružena plišanim životinjicama. I nisam mogla zaspati ponovo. Slušala sam šumu kako se budi.

FOTO Svjetlana Panić

I shvatila da je Alen Delon u svom možda posljednjem intervjuu savršeno odgovorio na pitanje:

Šta nedostaje svijetu danas?

Ljudi koji se vole.

NO ONE SAID IT WAS GOING TO BE EASY.

Lav ju

Chic Vanilica

