VANILICA U CIRKUSU: Bogovi su pali na tjeme

Da li vam se život promijenio sa prvom borom na čelu? Ili je niste ni primijetili? Ne znate odgovor? Imam mali test za vas.

Crtaćemo! Ne brinite, za ovo vam ne treba nikakav poseban talenat, samo bijeli papir i olovka. Jednostavno je.

Nacrtajte potpuno bijeli krug. Jeste li? I sada u njemu malecku crnu tačkicu. Bilo gdje, samo da je u tom krugu. Na momenat sklonite pogled sa tog vašeg kruga.

Sad vratite pogled.

Šta vidite? Bijeli krug? Ili ne možete da odolite i samo piljite u crnu tačkicu?

Odgovor će vam puno reći.

Dobro sam zapamtila taj test. Ako i dalje vidite samo bijeli krug, odlično. Jer uvijek gledate širu sliku i sve ono što je dobro i pozitivno oko vas.

Ali ako neprekidno piljite u tu tačkicu i razmišljate o njoj čak i kada skrenete pogled, to znači da uvijek vidite grešku, da često gledajući u male nepravilnosti ne ugledate sve ono što je sjajno i divno. Opterećuju vas nepotrebno sitnice.

E sada, zašto mi je baš to palo na pamet nakon sto godina?

Gledala sam seriju "Haos". I stvarno je haos. Fantastična. Luda. Zabavna. Prikazuje kako bi život izgledao kada bi grčki bogovi živjeli u današnja vremena?

Ne morate da volite grčku mitologiju da biste je gledali. Ali sigurno znate ko je Zevs, vrhovni bog iz grčke mitologije, vođa bogova i ljudi.

E pa Zevs, kog glumi Džef Goldblum, jedan od mojih najdražih glumaca, jednog sunčanog jutra na Olimpu ugleda svoju prvu boru na čelu. Pa se sjeti proročanstva koje kaže da sa pojavom te bore počinje haos. I na Zemlji i u podzemnom svijetu. I pokuša da spriječi sve to. Boru da učini što manje vidljivom, a haos da zaustavi.

Naravno da vam neću prepričavati seriju. Ali ko voli lude serije, famozne modne momente i grčku mitologiju, neka odvoji dan. Jer nećete se moći odvojiti od ekrana.

Nego, šta bi sa Džefom? Da li je ispeglao boru i spriječio haos? Naravno da nije.

Koliko god da ih ispravljali, bore su neminovne. Čak i bogovima na Olimpu.

I svaka borba protiv njih je uzaludna. Zvuči grubo, ali istinito je. I zato me posebno raduje to što žene u najboljim godinama sve više pričaju o tome kako ne žele da brišu život sa svojih lica. I shvataju starenje kao privilegiju. A da, čini mi se, društvo sve više prihvata način na koji žene izgledaju i kako se osjećaju.

Kejt Vinslet ne glumi u "Haosu", ali…

Gledala sam skoro intervju sa njom. Tako je divna. I moram vam prepričati šta je sve rekla. Važno je.

Potpuno sam saglasna sa njenim mišljenjem. Do posljednje riječi.

Da žene postaju više žene, ljepše i seksepilnije kako stare jer naša lica oslikavaju to kakve smo, bolje odgovaraju strukturi naših kostiju i imaju više života i istorije. Ali i da su bore oko očiju nevjerovatno lijepe.

Važno je da poštujemo i čuvamo sebe, brinemo se o sebi iznutra, ne samo o tome šta jedemo, nego i o mislima i zdravlju tijela.

I ako to nismo do sada ukapirali, da je holivudski izgled samo mit. Jer za crveni tepih vas pripremaju nekoliko dana unaprijed tretmanima, šminkanjem, odabirom odjeće. To je samo blještavi trenutak u vremenu.

Ima li Kejt tajnu starenja? Ima. Tajna je prihvatanje onoga ko si i prihvatanje da ne možemo da se borimo protiv vremena i promjena.

Možemo, naravno, učiniti neke stvari sa podržimo zdravlje i kožu, osjećamo se bolje i potrajemo duže. Ali ljepota mora dolaziti iznutra i ne smije biti previše samokritična.

I najvažnije je dodala na kraju.

"Život je prekratak. Ne želim se osvrtati i pitati se zašto sam se uopšte brinula oko svih tih stvari. I pogodite šta, više se ne brinem.

Jer postoji samo jedan život. I neću ga trošiti razmišljajući o veličini stražnjice. Želim biti blizu svojih voljenih, ostati zdrava i zabavljati se. To je sve."

I sama autorka serije "Haos" je rekla da je svijet rođen iz haosa. I da mi obično mislimo da je haos loš. Ali, zapravo, haos može biti i dobar.

Budimo počastvovani time što starimo. I prestanimo se izvinjavati što se nismo uspjeli suprotstaviti prirodi. Temelji svemira se ne mogu potkopati i uništiti. Život moramo prihvatati onako kako nam dolazi.

Jer što bi rekla moja omiljena Kameron Diaz, ne postoji dan u kome želim biti ista kao juče, želim se mijenjati, biti sve mudrija. I starija. Jer ako nisam starija, to znači samo jedno, da nisam više živa.

Nego da vas pitam, vidite li još onu crnu tačkicu u bijelom krugu? Ne vidite? To je to.

A vi? Vidite?! Pročitajte sve ovo još jednom. I još jednom. Sve dok tačkica ne nestane.

IF YOU DON'T HAVE ANY SHADOWS, YOU'RE NOT STANDING IN THE LIGHT.

