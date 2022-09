VANILICA U CIRKUSU: Disko kugla se ipak okreće

Čuli ste za moju kolumnu "Vanilica u cirkusu"? Onda vam je sve jasno.

A vi? Niste?

Sigurno se pitate kako li sam se našla u ovakvoj situaciji?

Kao lik iz serije.

Keri Bredšo ili Lejdi Zviždačica iz Bridžertona, Seks i Grada 18. vijeka?

Za sve je kriv Instagram.

Velike priče se mogu dogoditi svakome. Evo Kamila postala kraljica, šta da vam kažem?

Kada mi je nakon dvije godine pisanja kolumne za onlajn magazin nježnog imena stigao poziv da nastavim pisati za ozbiljan informativni medij samoj sebi sam naglas rekla "Opa Vanilice, oooopa!"

Iskorak na vidiku. Filmski iznenadan i izazovan. Uhvati se za šešir i zakorači!

Okrenula sam se Žmu: "Šta ću sad?" Pogledao me podignute obrve i rekao: "Kako šta ćeš? Isto kao i do sada. Samo piši."

Od mog malog profila na instagramu i zabavljanja same sebe riječima, ne mareći za algoritme društvenih mreža, bez ijedne reklame, do ovde. Od klupske svirke do velike bine na londonskom Vembliju.

Uplašila sam se, priznajem. Zašto? Ne znam. Ako je istina kada kažu da je strah znak rasta, biće da sam porasla. Jer uvijek iskoračim. Petlje mi nikad nije nedostajalo. Uplašim se, ali idem. Šta bude biće.

Foto: Svjetlana Panić

Znate li rastjerati tremu pred javne nastupe? Samo zamislite da su svi oko vas potpuno goli i trema nestaje u sekundi. Ali ko će sad zamisliti da je cijeli stadion go?

Zaboravite na motivacione citate i govore. Opustite se.

Uz smisao za humor sve je lakše jer ne shvatate ni sebe preozbiljno. Čak ni u ovim godinama.

Kojim? Pa najboljim.

Za svaki rođendan kažem "E sad ulazim u najbolje godine!"

Prijatelji mi se vječno smiju naglas uz riječi "Otkad te znamo, ti si u najboljim godinama!"

Šta ću kad jesam. U čemu je fora?

U ljubavi sam sa životom. Kakva god da sam. I zgodna i nezgodna.

Iako nam niko nije rekao da ćemo stariti. Ili možda nismo čuli kada su nam govorili i mislili da se to nikada nama neće dogoditi. Evo događa se.

Nova gruba riječ "ejdžizam" nas vreba iza svakog ćoška. I prepada.

Zauzimaju se startne pozicije trke za vječnom mladosti. Svugdje oko nas.

Ja i dalje samo posmatram.

Jer danas svako može biti lijep, samo nađite dobrog doktora.

Foto: Svjetlana Panić

Ne bih ni za šta na svijetu propustila ovaj savršeni momenat za priču o društvenim mrežama. Trud vrišti na sve strane. Simulacija stvarnosti u želji za dopadanjem svima.

A to je nemoguće. Znamo valjda.

Toliko je previše svega da mislim da ni influenceri sebi više ne vjeruju. Pretvorili su se u pokretne reklame i neprekidno nose male svijetleće panoe na sebi. Možda i dok spavaju.

Nemam ništa protiv. Ali ne vjerujem takvim reklamama.

Vjerujem u emocije i život. Bez svemogućih filtera i produžavanja nogu u fotošopu. Neka vas ljudi prepoznaju kada vas sretnu uživo. Svi možemo biti neko drugi, ali interesantnije je ne biti. Nesavršenost je moja pobuna.

Društvene mreže su više od onoga što vam se učini na prvi pogled. Kao sobne biljke, mogu pročistiti vazduh oko vas.

Možete se zabaviti, pronaći i prijatelje i ljubavi. Manite se krema za lice. Za ljepotu su ključni umijeće življenja, lakoća postojanja, širok osmijeh i sjaj u oku.

Budite influenceri života.

Ako se na društvenim mrežama ponašate kao u stvarnosti, otvoriće vam se razna vrata.

Bar meni jesu.

Danas, svako je slavan u svom telefonu. I ne morate na naslovnu stranu, na kiosk. Ali evo mene i na kiosku. Zamislite.

Jer kada odbacimo predrasude, svijet će nas iznenaditi svojom ljepotom promjena. Zar ne? Budućnost se odvija sama od sebe, ne moramo se toga bojati.

Foto: Svjetlana Panić

Znate li šta je uradila Šeron Stoun?

Već vidim kako ste pomislili: "Lako je Šeron da se suoči sa promjenama! Šta ćemo mi?" Isto. Baš isto k'o Šeron.

Otvoriti flašu vina, skinuti se goli i stati pred ogledalo. Rekla je sebi, ne idem nikuda dok ne počnem da doživljavam sebe kakva zaista jesam. Gledala je svoje tijelo i pila vino. I napila se shvativši da je i dalje prelijepa.

Za svaku promjenu koje se plašite, idite pred ogledalo i nazdravite sebi! Volite svoj život. Jer svi nešto čekaju. Ali promjena počinje od nas.

Znam, zvuči kao izreka iz kolačića sreće, ali istina je.

Počnite odmah da se bavite onim što vas zabavlja i javite mi gdje ste sve stigli. Da vam čestitam.

I što bi rekao Stiv Martin: "BUDITE TOLIKO DOBRI DA VAS NE MOGU IGNORISATI."

JER UVIJEK NEKO GLEDA.

I prepoznaće vas, vjerujte mi.

Lav ju

Chic Vanilica