VANILICA U CIRKUSU: Ko se boji vuka još?

Jesmo li svi punoljetni ovdje? Ako ima slučajno neko ko nije 18+, molim da odstupi! Jer moraću žestoko da opsujem.

I to u ovoj lakoj priči za plažu.

Ko ste vi u onoj rečenici "neka kaže sad ili zauvijek ćuti"?

Ja sam ona što kaže sada, pa onda zauvijek ćuti.

Ne rasplinjavam se oko stvari koje mi se ne sviđaju. Kažem i završim s tim za sva vremena. Kao kad na snimanju neko glasno vikne "Cut! Rez!"

Zato slušajte pažljivo, ovo ću reći samo jednom.

J**oVasVišeCelulit.

Da li ćemo ikada prestati preozbiljno da shvatamo nevažne stvari?

Kome je zaista važan vaš celulit? Samo onima koji prodaju čudesne kreme. I nikome više. Ali stalo im je da ga uvijek imate. Paradoks, a?

Stanite pred ogledalo. Šta želite?

Ja samo želim da budem zdrava, nasmijana i uvijek britkog uma, zabole me za celulit. Ali stvarno me zabole. Oh, pa šta radim? Ignorišem ga, naravno.

Idemo na more uvijek zajedno Žmu, moj celulit i ja. I šta? Ništa.

Mislite da je neko na plaži gledao imam li ja celulita ili ne? Ni na jednoj plaži. Čak ni na ovoj fensi plaži, simbolu Jadrana, sa koje vam upravo ovo pišem, nikog ne zanima moj celulit. Samo da znate.

Žmu kaže da muškarci uopšte ne vide celulit, a da svaka prava žena ima bar malo celulita na koji ne obraća pažnju. A svi znamo da je Žmu uvijek u pravu.

FOTO Svjetlana Panić

Čak i neviđene mačke koje žive od izgleda kao što su supermodeli imaju celulit. Dobro, možda jedino Naomi nema. Ali Naomi je Naomi.

Mislite da se Linda Evanđelista nervirala zbog celulita kad je izjavila da ne ustaje ujutro iz kreveta za manje od 10.000 dolara. Ma jok, samo se smijala i brojala keš.

Pokušavam izbjeći po internetu sve te reklame koje iskaču sa neočekivanih mjesta, kao pajac na federu iz šarene kutije. Nemoguće je, neizbježne su. Mada mi se čini da ih je manje ove godine.

Odaću vam tajnu.

Ipak postoji lijek protiv celulita! I zaista djeluje.

Sjećate li se tv. emisije u kojoj je čuvena Isidora B. promovisala svoju knjigu kao masažer protiv celulita? Uzmete njenu knjigu, otvorite je na kojoj želite stranici i otvorenom knjigom masirate noge na ključnim mjestima.

Kupite knjigu umjesto kreme za celulit.

Kakvo dejstvo ima knjiga? Ljekovito kao i more.

Za celulit vam je, u stvari, idealno da čitate knjige na moru. Mada odlično djeluje i na kopnu. Na moru je samo sve ljepše.

Otvorena knjiga može da izbriše mnoge nedostatke, čak i ukoliko ne postoje. Jer postoje ljudi koji vas vole zbog razloga koje na sebi nikada niste primijetili.

Odmah da razjasnimo. U ludim dvadesetima sam i ja kupila par puta kremu koja će me riješiti svih imaginarnih celulit briga. I to je to.

A sada…

Ne samo što vjerujem Žmu nego i ja zaista mislim da muškarce ne zanima celulit. Ako ga baš vide, onda im se ne sviđate vi, ni sa ni bez celulita. Zvuči surovo, ali istinito je. Šta da se radi.

Jer muškarci imaju tajnu! Kada vas vole, idealizuju i vas i sve oko vas.

Dok se vi budete štipkali i odmjeravali koliko celulita imate, druge žene će živjeti, plešući u budućnost sa onima koji ne vide celulit od siline ljubavi prema njima.

U borbama protiv svega, zalutale smo u neke baš bespotrebne ringove, zar ne?

Nemojte misliti da vas hrabrim dok čekam da se okrene točak istorije, pa da Rubensovi modeli ponovo postanu najbolje mačke. Ali će se okrenuti, pazite što vam kažem. Mada ja nisam nigdje prispjela, ni u ove savršene bez celulita niti među ove Rubensove koje ga njeguju i imaju koliko god žele.

FOTO Svjetlana Panić

Ne treba nam nikakav novi pokret, samo se moramo konačno naučiti gledati i shvatiti da smo zaista lijepe. Ljepota je u nesavršenosti. Ona daje pravu čar. I čini razliku.

Pa šta ćemo onda? Opustiti se, naučiti da budemo u miru sa sobom i drugima oko nas. I kupovati knjige umjesto krema protiv celulita.

Naći ljepotu u svemu ostalom osim u idealnim mjerama. Jer to što je idealno se mijenjalo kroz istoriju, ne zaboravite. Danas idealna, sutra nisi. A ti ista. Ta-dam.

Jedini problem je, u stvari, što smo rješenje baš mi.

Znači, trebaju nam knjige i šta još…

Blistavi crveni ruž, onako francuski malo razmrljan, kao da vas je neko poljubio.

I sjaj u oku.

Jer na pitanje zašto je zaljubljen u Maju (5), a ne u Anju (5), kada su njih dvije bliznakinje i potpuno su iste, Nikola (5) je odgovorio "Maji sijaju oči".

Kapirate?

I još nešto jako važno. Da ne bude poslije da vam nisam rekla.

AKO STE DUGA, NE ŽIVITE SA DALTONISTOM.

Lav ju

Chic Vanilica