VANILICA U CIRKUSU: Lepa si, Pamela

Da li ste se ikada zatekli na crvenom tepihu?

Možda ima neki u blizini ili ga jednostavno sami prostrite. Može i sasvim mali. Samo nek je crven. I pođite za mnom. Tamo gdje su slavni. Jer svaki je čovjek učitelj, Japanci kažu.

Obožavam crvene tepihe. Uvijek pratim sve važne modne događaje, filmske festivale, dodjele nagrada… I imam mišljenje, naravno. Čak i kada drugi nemaju.

Ali ovih dana svi imaju mišljenje. Baš svi. Pogotovo o Bekamu i Viktoriji. Ali i o Pameli.

Znate Pamelu Anderson? I ako ne pratite modu, čuli ste da se Pamelica ovog oktobra pojavila potpuno bez šminke na modnim revijama u Parizu. I svi su imali nešto za reći.

Ali dokumentarac o Bekamovima je tek pravi pogodak koji su svi i gledali i komentarisali.

Pamelino šetanje crvenim tepisima bez šminke je proglašeno revolucijom. Mrežama su kružile parole da je revolucija prirodne ljepote upravo počela. Holivud je impresioniran i potresen činom hrabrosti i pobune. Ma 'ajte, molim vas.

Šta ovo bi? Jel' to neko ludilo zavladalo? Odjednom su se svi upalili k'o prskalice. Slikaju se bez šminke. Influenserke postale revolucionarke. I to baš one koje su vidno promijenile fizički opis raznim estetskim intervencijama. Kao sad furaju prirodnu ljepotu. Mi kao naivni, a one kao hrabre pobunjenice. Kao kakao, šta da vam kažem.

Pamela hoda crvenim tepisima bez šminke jer je ovaj svijet napustila njena dugogodišnja šminkerka. I tako je tugujući za bliskom saradnicom shvatila da korake bez šminke osjeća kao slobodu i olakšanje. Svako tuguje onako kako se osjeća. Konačno se prigrlila, slaveći sve ono unutar sebe. A ne više samo ambalažu.

O kakvoj hrabrosti interneti bruje? Lončiće ste polupali. Kakva pobuna? To je jednostavno snažan zagrljaj. Same sebe. Objema rukama. I divno je. Zagrlite se i vi.

Hrabrost ti ne treba da izađeš bez vještačkih trepavica. To nije nikakva pobuna. Ali odvažnost je potrebna da budeš što god poželiš. Prolazak kroz strah je prečica do osobe koja želimo da postanemo. Sa karminom ili bez. Potpuno je nevažno.

Dakle, bravo, Pamelice. Nisi više samo kupačica u crvenom kupaćem. Pokazala si svima da si shvatila. I živiš kako osjećaš. I tugu i radost.

Oduvijek slavni ljudi imaju sposobnost da donose trendove i utiču na mase. I u dobru i u zlu.

A ko je tu ovih dana najbolji? Dejvid Bekam i njegova Viktorija, Poš Spajsica.

Sada je sve jasnije, poslije ovog dokumentarca. Gledala sam ga neprekidno više od 4 sata, ni čašu vode popila nisam. Žmu izašao iz kuće, kad se vratio kaže: "Ti se pomjerila nisi. Kako sam te ostavio, tako sam te našao. Daj neki znak da si me čula. Predahni." Stavila sam prst na usne i tiho rekla: "Pssst."

Neću vam detaljisati ništa. Sigurno već otprilike znate. Svijet bruji o tome.

Po magazinima i portalima sam pročitala svašta. Prepričavalo se sve detaljno. Bavili su se njihovim modnim promašajima samozvani stručnjaci. Jednima smeta navodni Bekamov piskav glas, dok drugi slave što Dejvid glanca kuhinju nakon roštiljanja. A tek što baca palačinke uvis dok ih peče? Uh.

Niko da kaže: "To! To, Bekame, to, Viktorija, ne odustajati nikada od sebe je prava hrabrost. To je odvažnost. To je to. Tako se živi." Baš niko ili ja to nisam nigdje pronašla, a zna se da ja uvijek sve primijetim.

A šta sam to ja vidjela u dokumentarcu o njihovom životu?

Ljubav, ponos, ustrajnost, iskrenost, privrženost, neodustajanje ni od sebe ni od voljenih. Rad i disciplina. Brižnost i trud. Podrška i kad gori na sve strane.

Ili niste to što bode oči ni primijetili od smijanja njihovim ljubičastim odijelima na vjenčanju?

Šta smo to gledali, a šta smo, u stvari, vidjeli?

Da li ćemo išta shvatiti ili ćemo i dalje plivati u plićaku u kome je jedino važno kolike su Pameline sise ili kakva je Bekamova frizura?

Divite se ljudima koji hrabro koračaju svojim putevima. Ne bojte se donositi velike i važne odluke ako želite uraditi nešto fantastično. Budite ratnik svog života i nemojte stati.

A Bekam je jednostavno fenomenalan tip. Kao i Viktorija. Uvijek mi je djelovala jaka i svoja. I, evo, istina je. Samo da se hoće malo nasmijati. Biće još slađa.

Sjedite i pogledajte taj dokumentarac, bez šminke.

Životna se utakmica mora igrati i po snijegu i u blatu. Nekad će vam sa tribine skandirati od radosti, a nekad urlati od bijesa. Igrajte i volite tu vašu igru. Ne odustajte. Živite svoju ljubav i svoj život.

Ne dobijamo u životu ono što tražimo, nego ono u šta vjerujemo. Jer prelako odustajemo od sebe, čini mi se.

Svi hoće da budu Bekam, ali ne mogu. I ne treba.

Budite jednostavno vi. Zar je tako komplikovano, majku mu? I prestanite ljude posmatrati kroz etikete jer ćete tako lako zaboraviti da su iza etiketa prave osobe.

