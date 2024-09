VANILICA U CIRKUSU: Otkači sa mnom do ludila

Vidiš li ti da oni stalno idu na neke svadbe, a ništa ne pominju da bi pravili svoju, zabrinuto je pitao moju sestru, moj mali sestrić, vraćajući se iz vrtića. Kako tada, tako i danas. Moj sestrić je već punoljetan, a mi i dalje neprekidno hodamo po svadbama. Ali neprekidno…

Neki dan me zove sestra da se vidimo.

Ne mogu sutra, idemo na svadbu! Ma kome opet idete, jeste li vi normalni, ko se to stalno ženi i udaje? Uostalom, otkad ti voliš svadbe? Uvijek se iščuđava moja sestra.

Pa ne volim ih baš, pravo da vam kažem. Ali idem. U mojoj porodici nas je malo, pa su i svadbe rijetke. Ali Žmu ima toliku porodicu, rasutu po bijelom svijetu, da još uvijek upoznajem njene članove. I stalno se neko ženi ili udaje. Naravno, ja svaki put pitam, čekaj ko je to, jel' moramo da idemo? A Žmu kaže, naravno, pa to mi je blizak rod. I zaista, njemu su svi blizak rod. Pa šta ću, idem. Možda ne obožavam svadbe, ali volim Žmu. Jednostavno je.

Ne glumatam ja, nego ne prija mi baš sva ta gužva, cjelodnevna preglasna muzika, vrućina, previše hrane, pića, previše svega… Tako da idem samo kad je neko jako važan u pitanju. A Žmu mi je važan, zna se. I uvijek plačem. Ne znam zašto. Čak i kada uopšte ne poznajem mladence, meni oči zasuze i emocije me stegnu sa svih strana, a Žmu se uvijek smije tim mojim svadbenim suzama. I uvijek trubimo najglasnije u svadbenoj koloni, da se zna.

Foto Svjetlana Panić

Možda je to sve zbog toga što je moja sestra, kada je odlučila da se uda, izabrala muža i vjenčanicu, pa rekla: "Hoću baš baš veliku svadbu, vi sad to sve organizujte, odoh ja u Ameriku na tri mjeseca." Išla sam joj tražiti torbicu, dogovarala pozivnice, dekoracije i cvijeće, ali nisam željela namjerno da joj kupim cipele jer valjda to treba sama da odabere, majku mu. Iako je uporno insistirala s druge strane okeana i cipele da joj izaberem, nisam htjela. Neću da je ništa žulja taj dan. I savršeno je ispalo. I svadba i brak. Ali je cipele odabrala, sama, bogami.

Dakle, sve ono što baš nije u mom filmu me je stiglo. Ali i promijenilo.

I da vam kažem, u ovom mom slučaju važi stara poslovica, po jutru se dan poznaje. Čim smo se počeli zabavljati, Žmu i ja, odmah smo otišli na svadbu njegovog prijatelja u Zemun. A kada me je Žmu zaprosio na jednoj od svadbi u njegovoj porodici, šapnuvši mi na uho, preko pite i pečenja, hoćeš li se udati za mene, nisam ni sanjala da sam se već našla u filmu "Moje veliko grčko vjenčanje", samo mi to niko nije saopštio. Sigurno ste gledali taj film, nema ko nije. Divan je, topao, zabavan. I veoma poučan. Kao u filmu, razlike i treba da spajaju ljude i dodaju spektru života nove boje.

E pa ja vam sada živim skoro, pa u tom filmu. U kući u kojoj mi je komšiluk porodica u koju sam se udala. U maloj ulici u kojoj svi svakoga znaju. Mislila sam da to preseljenje neću preživjeti. Kukala da ću živjeti u hipi komuni. Žmu mi je stalno objašnjavao da je to kao kad živiš u zgradi, samo ovdje ti komšije nisu nepoznati ljudi, nego njegova porodica. Prvo sam se čudila. A sada mi je baš zabavno.

Moj tvrdi oklop prema svijetu koji je štitio moje nježno srce je omekšao. End aj lajk it.

Foto Svjetlana Panić

Ni sama ne znam kako se sve to dogodilo. Ali desilo se. Promijenila sam se. To sam konačno ja posljednja shvatila. I to onog dana kada sam iz čista mira prestala piti kafu sa mlijekom i prešla na kratak espreso. Odjednom.

I evo večeras, sjedim sa prijateljicama u Istri, u kamenoj kućici sa tirkizno plavim griljama, dok je na zavjesi veliki skakavac, koji ne mrda jer pomno sluša šta mi pričamo. To se nikada nije do sada dogodilo. Da smo skakavac i ja u istoj prostoriji. I da ja ne pravim dramu. Uvijek zbrišem brzinom svjetlosti i zovem pomoć. Preglasno. Zabole me za skakavca, večeras. Promijenila sam se, kažem vam. Nego, kakvo je bilo moje vjenčanje? Malo, u krugu najmilijih, baš kako smo željeli. Druga opcija bi jedino mogla biti novi nastavak filma "Moje veliko grčko vjenčanje". Jer kod mene nikad sredine nema.

Divno bi bilo da svi pokušamo u našim danima pronaći razlog za slavlje života i ljubavi. I kad nije sezona svadbi.

Da nam tvrdi oklopi smekšaju i da sva ta nježnost zaplovi svijetom.

Foto Svjetlana Panić

Živite najbolje što možete i mislite da je sve moguće. Jer moguće je, vjerujte mi. Evo, ko bi rek'o da ću ja sa cvijetom u kosi stalno hodati po svadbama ili sjediti mirno gledajući u skakavca. Niko.

I za kraj, samo djevojkama za udaju, savjet koji mi niko nije tražio…

MAKE YOUR OWN MONEY & MARRY SOMEONE FUNNY

Lav ju Chic Vanilica

Knjiga VANILICA U CIRKUSU je u prodaji u knjižarama "Kultura", "My book", kao i u "Bingo" marketima. Web shop www.mybook.ba

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.