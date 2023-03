VANILICA U CIRKUSU: Previše mađioničara, premalo magije

Da li je vama iko rekao da ćete stariti? Meni nije.

To je tako djelovalo nestvarno. Najčešće se toga sjetim na rođendane, kada crkavam od smijeha zbog brojeva na torti, čudeći se. Jer zaista mi je smiješno.

I znate šta? Nikada se nisam osjećala bolje. Kunem vam se. Jedino što se na pragu ovog proljeća osjećam debelo, ali vratila sam se pilatesu. I to će proći.

Zauvijek živim moju omiljenu dječiju mudrost: "Ne znam koliko imam godina, to se stalno mijenja!"

Ali ipak imam savjet koji mi niko nije tražio.

Nakon dvadesetih u kojima se ludovalo do daske, tridesetih u kojima samo mislimo da sve znamo i možemo, nakon četrdesete stižu neočekivana vremena. I traju li traju…

Vjerujte mi, znam šta pričam. Jer sada stvarno znamo.

I ovo baš namjerno pišem sad pred drugu sezonu nastavka "Seksa i grada".

Sjećate se drame po internetima? Zašto nastavak?! Čemu??? Što nisu pustili da sve ostane onako, Hepiend. Kraj bajke. Keri Bredšo je otišla u zalazak sunca sa svojim princem. I to je to.

Foto: Svjetlana Panić

E neće moći. Jer nastavak uvijek postoji, čak i kada ga nećete.

Niko ne ostaje zauvijek u 35. godini, niste znali?

Svi vi kojima se ne sviđa šta se dešava u nastavku "Seksa i grada", da vam kažem, nek' su ga snimili. I ovu novu sezonu ću gledati, isto kao i čangrizavi internet koji prepun zamjerki i dalje gleda, ne trepćući.

Sve je istina. To smo mi. I to ćete biti vi. Znam da vam to niko nije htio reći, evo ja ću.

Ono, četrdesete su nove dvadesete, pedesete su nove tridesete je laž. Čisto sranje, vjerujte mi. S R A NJ E.

Pokušavamo se snaći u novom vrlom svijetu u kom je svega previše, ponosno nosimo bore, usavršavamo se kod profesorica mlađih od nas, grlimo prijateljice udovice i jako nam nedostaju one koje su otplovile preko okeana. Volimo se i dalje i jače.

To je istinita priča iz mog društva.

Oduševila sam se kada je Sara Džesika Parker na pitanje kako to ZaBogaMiloga izgleda, zašto ima sijede i bore, odgovorila: "Znam kako izgledam. Nemam izbora. Šta da učinim u vezi sa tim? Prestanem stariti? NESTANEM?"

Ni ja ne mislim postati nevidljiva. Evo me, sve sam vidljivija.

Važno je kretati se. Makar i nespretno. Ne smijete ostajati ni u dvadesetima ni u tridesetima.

Nemojte upasti u ludilo potrage za novom mladošću, nje više ni u filmovima nema. Da ne biste u toj potrazi, negdje daleko iza, ostavili sebe.

Ne otimajte se godinama, ne derite štikle kočeći. Opustite se jer vrijeme ne možete zaustaviti. Pogledajte oko sebe. Koliko god željeli da vjerujete u to, nijedan botoks, niti hijaluron to ne uspijeva. Osim ako volite da bacate lovu. Onda u redu.

Ne dozvolite da vas izgled definiše. Kupite si nešto drugo. Za njegu duše.

Foto: Svjetlana Panić

Evo Žmu danima traga za džipom starim tridesetak godina, bez krova. Znate oni mali vintidž, što jezde grčkim ostrvima? I kada sam upitala podignute obrve: "Čekaj, mi kupujemo krš, auto star 30 godina?", rekao je: "Ne, mi auto već imamo. Sada kupujem ideju. I igračku. Ovakav nov ni nema. Uglancaću ga, picnuti, ti ćeš staviti šarenu svilenu maramu i mačkaste cvikere k'o holivudska glumica i krećemo..."

Kuda? Za snovima.

Mislim se u sebi, BožeMeOprosti samo da ne završim k'o Isidora Dankan kojoj se šal u kabrioletu omotao oko točka i udavio je. Pa sam to i rekla naglas. Žmu je, naravno, zakolutao očima: "Možda ipak nekada ne bi trebalo da mi kažeš baš sve što misliš!" Za svaki slučaj, uzeću ipak maramu, neću ešarpu, niti šal, PuPuDalekoBilo.

Ali upalu sinusa ćemo garant fasovati, oboje. Tačno znam.

Ako ste pomislili da smo u krizi srednjih godina, nismo. Samo smo uperili reflektor u svoju drugu stranu.

Znate da Mjesec ima jednu osvijetljenu stranu i onu tamnu koju nikada ne vidimo sa naše planetice? Otkrijte i vi svoju drugu stranu. Budite stvarni. Divno je.

U vašem svemiru neće više biti nemira.

Ostaje vam mir. I zajebancija.

I ne shvatajte život tako ozbiljno. Da vam duša ne ostari bez osmijeha.

Dakle, uperite reflektor u svoju tamnu stranu, osvijetlite zvjezdanu prašinu i uživajte u vožnji!

Istražite (ne)moguće. Smanjite raskorake između onoga što živite i što želite. Dopustite sebi da budete vi.

Život je prekratak da jurimo bez vjetra u kosi.

Ako ne sada, kada?!

YOU DON'T HAVE TO BE A MILLIONAIRE TO LIVE LIKE A MILLIONAIRE.

Lav ju

Chic Vanilica