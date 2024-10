VANILICA U CIRKUSU: Širom zatvorenih očiju

Dubite li na glavi? Bar ponekad? Ja jesam ovih dana i nećete vjerovati zbog čega.

Doslovno sam se posadila na glavu da, prije nego što stigne u naša kina, na internetu pronađem najnoviji film Demi Mur "Supstanca", iako je horor i to ozbiljno krvav. A zna se da ja horore ne volim jer mi nije jasno zašto bih se bespotrebno prepadala.

Ali ovaj put sam odlučila da se isprepadam nakon što je film osvojio u Kanu nagradu za najbolji scenario i ovacije koje su trajale 13 minuta, iako su prilikom projekcije morali zvati i hitnu pomoć jer je pojedinim gledaocima pozlilo.

Dakle, promjene su neizbježne i potpuno neočekivane. Makar iz radoznalosti.

Film sam pronašla, naravno. I isto veče smo imali našu premijeru u dnevnoj sobi. Dan poslije nisam znala šta da mislim.

Zamislite da izbrišete jedan izvjesni dan iz svog života. Da li bi vaš život krenuo drugim smjerom? Odmah da razjasnimo, nisam vas ovo ja pitala, već Čarls Dikens u svojim "Velikim očekivanjima".

Dakle, šta bi bilo da izbrišemo jedan dan? Da li bismo dobili bolju verziju sebe?

Ko zna šta bi na to odgovorila Demi Mur, koja u filmu "Supstanca" glumi TV zvijezdu aerobik emisije koja za pedeseti rođendan dobija otkaz jer je ostarjela. Sticajem čudnih okolnosti, uz pitanje da li je ikada sanjala o boljoj verziji sebe, puno mlađoj i ljepšoj, dobija ponudu da proba Supstancu, fluorescentnu zelenu tečnost koja će joj promijeniti život.

Naručila je, naravno.

Kada je ubrizgala Supstancu, bukvalno iz njene kičme je izašla mlada Demi. Prezgodna, prelijepa, njena najbolja verzija u metalik ružičastom trikou.

Kao doktor Džekil i mister Hajd, mijenjale su se, 7 dana je Demi bila mlada, a 7 dana pedesetogodišnjakinja. Neću da vam prepričavam film, niti da opisujem detalje jer bih opet morala da od straha prekrijem oči, pa ko zna šta bih tako vireći kroz prste napisala, ali jasno vam je već da je svojom gramzivošću za slavom i mladošću, mlađahna savršena Demi uništila i sebe i pedesetogodišnju Demi jer nisu mogle jedna bez druge. Bile su jedno.

U vremenima čudesnih napitaka za vječnu mladost i mršavljenje ta vaša najbolja verzija može vrlo lako uništiti vas. Ovako filmski, kako je uništila Demi.

Ne možemo nikada predvidjeti šta će se dogoditi, ali kada pogledate unazad, odjednom shvatite da je sve u vašem životu bilo povezano.

Znam da je hrabrost korijen svake promjene, ali šta ako probudi sva ta mala čudovišta u nama? Lijepa, zgodna, ali ipak čudovišta koja će nas uništiti kad-tad.

I znate li na šta me je sve to podsjetilo? Ne na euforiju oko novog lijeka za mršavljenje koji si ubrizgava cijeli Holivud i pola Evrope, nego na jednu staru priču o tome kako je neka vojska prolazila kroz pećinu punu sitnih kamenčića? Dok su se u mraku tiho kretali, dubok šapat u pećini je ponavljao neprekidno istu rečenicu: "Ko uzme, kajaće se, ko ne uzme, kajaće se."

Neki od vojnika su uzeli pokoji kamenčić. Drugi nisu. Kada su izašli na svjetlost dana, oni što su uzeli kamenčić, shvatili su da su hodali po dragom kamenju, pa su se pokajali što nisu uzeli više, a ovi što nisu uzeli nijedan kajali su se što su ostali praznih ruku.

E, tako vam je sa svim čudesnim supstancama i čarobnim napicima. Ko god uzme, želi još, a ko ne uzme, žali što nije.

Nekada greške mogu biti dobre. I voditi nas do neočekivanih stvari. A nekada stvari jednostavno ne ispadnu kako treba. Ne možete da kontrolišete sve.

Šta će se desiti? To ne možemo znati. Rizik uvijek postoji.

Jer je najvažnija promjenljiva iznenađenje.

Život je neminovno nepredvidiv.

I kad producent emisije daje otkaz Demi u "Supstanci" uz riječi "Sa pedeset je sve gotovo", naglas sam rekla "E vala nije". Jer ako torbu zvanu Blondi, u najnovijoj Gučijevoj reklamnoj kampanji, dok se vozi londonskim taksijem, u svom krilu drži čuvena Debi Hari u 79. godini, nada postoji da ipak nije sve u vječnoj mladosti, već da ima nešto i u harizmi. I slobodi duha.

I još nešto važno, Demi Mur ima 61 godinu i razvalila je u tom filmu. Oduvala ulogu.

Aplauz molim, aplauz.

Sada da ponovimo.

Godine nas ne određuju.

Najbolja verzija sebe ste vi. Baš sada. Bez čarobnog napitka.

Jer na kraju svih velikih očekivanja sačeka vas uvijek nešto potpuno neočekivano. Kao u Dikensovom romanu. Ili u filmu "Supstanca", kako god, izaberite sami.

A da li bi Demi Mur izbrisala baš taj dan kada je sebi ubrizgala Supstancu? Pitajte nju. Ja stvarno ne znam.

Ali zato evo još malo Dikensa.

"Zastanite i razmislite o dugom lancu skovanom od gvožđa i zlata, spletenom od trnja ili cvijeća koji nas nikad ne bi vezao da nije bilo te prve karike tog značajnog dana vašeg života."

REMEMBER, YOU ARE ONE

Lav ju

Chic Vanilica

