VANILICA U CIRKUSU: Sve će biti dobro, Ljubičice

Konačno, ali KONAČNO!

Napredovala sam i to u vlastitom domu. Ovo je za mene veliki korak, a čovječanstvo ga nije ni primijetilo. Ali zabole me. Kad čujete sve, shvatićete da taj moj napredak uopšte nije za odbaciti.

Imate li vi vašu pjesmu? Imate sigurno. Ne onu za prvi ples nego baš vašu? Ako ćemo realno, ja se uopšte ni ne sjećam tog prvog plesa. Možda što mi je bilo potpuno svejedno uz koju pjesmu plešemo, a možda i zbog toga što sam imala stomačni virus i 39 temperaturu. Sestra me nazvala i rekla: "Nema odustajanja! Ti ustani, udaj se, vrati se u krevet i lezi, a mi fino odosmo na zabavu." E pa neće moći! Nisam se vratila u krevet, izdržala sam stoički, skoro da ni Žmu nije povjerovao koliko mi je loše kako sam dobro sve to izvela. Morala sam. Nisam ja Liz Tejlor, pa da se udajem pet puta. Tako da ovo moje jedino vjenčanje nije moglo bez mene proći.

Je l' vi vidite da sam odlutala? I ne kažete ništa? Zašto me niko nije zaustavio?

Dakle, koja je vaša pjesma? Imate sigurno neku nježnu romantičnu zanosnu? Pravu ljubavnu? Uz koju uvijek plešete?

Samo da znate, neće mi biti lako ovo reći, ali tako je kako je. Donedavno naša pjesma je bila "Kupačica" i Žmu me povremeno zove Kupačice Moja. Ne stalno. Ali prečesto. Smijem se i ja, šta ću.

Zamislite, čim je čuo jednom davno tu pjesmu, vjerujte mi na riječ, nazvao me i odvrnuo je do daske u telefon i rekao: "Gdje si, kupačice moja, ovo je sada naša nova pjesma!" Smijao se i smijao i smijao, šta da vam kažem.

Jer kaže:

"Ti u Grčku na odmor, vodiće te tvoji, ja ode na Manjaču tamo đe su moji, kad se vratiš, javi se, kupačice moja, ako me na Manjači ne ukrade koja."

E sad, istina jeste da sam, čim smo se upoznali, sutradan otišla mjesec dana na Krf sa mojima, a Žmu na vikendicu da kosi travu koja nije baš na Manjači, ali Krf eto jeste u Grčkoj i njemu je baš zabavno da me zbog toga zove Kupačice Moja. Ali baš mu je zabavno. Baš.

Potpuno ozbiljan, naravno. A ja se samo sjetim Seke Sablić i Đenke i ne znam bi l' se smijala ili da se pravim da sam se naljutila ili samo da čekam da ga prođe. Ko će ga znati šta je pametnije, pa nisam uradila ništa.

I nisam ja to puno pominjala, možda jednom samo, jer ako čuje ili pročita, reći će, vidim ja sviđa se to tebi i tek onda, GOTOVA SAM. Da znate, bez obzira na moje ignorisanje, ova epizoda Kupačice je baš potrajala.

Ali sada mogu da pričam o tome koliko god želim jer otkad su Kolja i Grobovlasnici objavili hit "Sve će biti dobro, ljubičice", postala sam Ljubičica.

Konačno napredak, zaželite mi da Ljubičica potraje što duže. Ono baš mi zaželite. Jako mi se sviđa.

I da, inače naša pjesma je, u stvari, "Samo jednu ljubav imam" od Vlade Divljana, ali Žmu mi to pjeva samo kada je čujemo na radiju ili kad mu malo dosade Kupačica i sad Ljubičica. A to nije baš često, vjerujte mi.

Nego, pitam ja njega neki dan kada je Ljubičica već pustila korijenje u našoj kući i cvjeta li cvjeta, je l' ovo znači da smo sa Kupačicom završili? Znate šta mi je rekao? A ne, ne! Kupačica je istorija, opjevala je naše upoznavanje i to je vječno. Ljubičica je sada hit. Vidjećemo šta li će dalje biti. Ne nadaj se prerano, Ljubičice!

Vodeći se time što je Grunf u "Alanu Fordu" davno izjavio: "Jedna lasta ne čini proljeće, a kamoli dvije", pomno pratim najnovije hitove svih žanrova jer ko zna šta me čeka u budućnosti?

Ali javiću vam. Nakon Kupačice i Ljubičice sve ostalo će biti mačiji kašalj, tačno znam.

