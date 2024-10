VANILICA U CIRKUSU: Tekla voda na valove

Čekajte samo tren da uhvatim talas. Evo ga! Na talasu smo. Ukrcajte se u moju malu potragu za blagom! Kakvim blagom? Jel' bitno? Ili je važno samo učestvovati?

Ovih dana pitam drage ljude oko mene šta je za njih uspjeh. I pažljivo slušam odgovore.

I zamislite, niko nije ni pomenuo lovu, auto, stanove, baš ništa materijalno.

Iako svakodnevno gledamo trku za što više novca, bržim i sjajnijim autima, više zlata oko vrata i što skupljoj torbici zvučnog imena, niko to ni ne pomenu, uopšte. Čak ni žena sa Birkinicom preko ramena. Jer moje društvo je veoma šaroliko.

Ne mislim da su ti odgovori takvi samo zbog mog okruženja. Jer i kada pitate one sa baš previše novca koji se smatraju uspješnim po svim mjerilima materijalističkog društva i galopirajućeg konzumerizma, odgovori će biti slični.

FOTO Svjetlana Panić

Da li se vraćamo pravim vrijednostima? Voljela bih da mi se to ne pričinjava. Baš bih voljela. Ja zaista mislim da mi tačno znamo šta su prave vrijednosti, ali nas često previše zabljesnu svjetla materijalnih bogatstava i zamagle nam vidno polje. Pa nam treba malo vremena da dođemo sebi kada nas neki događaji otrijezne tako pijane od svega.

Uperite objektive u život. Pogledajte sada. Za šta je sve život prekratak?

Osjećate li stvarnu glad za uspjehom? Ili su nam samo oči gladne?

Auuu, gomila pitanja. Tačno ću se zapetljati. Ili možda ipak neću jer je ovo sasvim mala i jednostavna priča o uspjehu.

Kao prvo važno je kakvo je blago. I jeste, važno je uspjeti, a ne samo učestvovati. Da se ne lažemo.

To bi vam bilo kao kad ste na dijeti i uporno vježbate, ali vam nije važno jeste li smršali. Nego mislite, ma neka sam ja dijeti, šta ima veze. Mučiću se bez ikakvih rezultata. Nek crknem. Važno je učestvovati. E pa nije. Kao što vidite. To se samo tješimo kada ne uspijemo.

FOTO Svjetlana Panić

Uspjeh je važan. Šta god to za vas značilo. Neću da pišem definicije. Pročitala sam ih puno i ne sviđaju mi se. Previše svi filozofiraju i komplikuju i usput se trude da nam nešto prodaju. A meni se čini da je potpuno jednostavno.

Nego, šta kažu ti meni dragi ljudi.

Moja bliska prijateljica mi piše da je to za nju sloboda, svaki trenutak u kom osjetiš život u svoj njegovoj punoći.

Žmu kaže da je za njega uspjeh kada je sretan. I za mene važi isto. Jednostavno je.

Pri tom moramo znati da sreća nije trajno stanje. I to je divno. Svaki put uživamo u svom uspjehu kada nas dodirne fragment sreće.

Žena sa Birkinicom preko ramena kaže da je za nju uspjeh da odvoji vrijeme za njene najmilije.

Nekada treba znati kada raditi, a kada zastati i uživati. Da li je ta ravnoteža uspjeh?

Nekako u drugom poluvremenu se viđenje života potpuno promijeni. Ili ono što oduvijek mislimo ispliva na površinu. Samo smo bili previše zaslijepljeni reflektorima tuđih izloga.

Ne uzimajte zdravo za gotovo nijedan svoj samo naizgled mali uspjeh. Vrijedan je itekako.

FOTO Svjetlana Panić

Čime se uspjeh mjeri? Lovom do krova, lajkovima na društvenim mrežama, brzim autima ili suknjicama od svile? Evo, recite vi meni. Ja mislim da tačna mjerna jedinica ne postoji.

Ili nam jednostavno ne treba ni mjera, niti uporedno tijelo. Čim to pomenem padne mi na pamet intervju Anđelke Prpić za jednu radio-stanicu. Toliko sam se oduševljeno smijala. Anđa je tako divna, slatka i baš je volim.

Pa šta kaže Anđa? Ovo.

Uvijek je dobro kada nemaš uporedno tijelo pored sebe. Moj dobar prijatelj kaže: "Anđa je baš zgodna i dobra mačka, ima lijepe noge, ali kad nema uporedno tijelo pored sebe, ako stoji sama. Čim je neko drugi pored nje, onda se vidi da je sitna, niska, da ima malecka ramena, a veliku glavu."

Šta će Anđi onako divnoj i duhovitoj uporedno tijelo.

Ne treba ni nama.

Dakle, jako je važno da se ne upoređujemo sa drugima. To nas može rastužiti ili čak skrenuti sa puta ka našem istinskom uspjehu koji čeka da ga primijetimo dok mjerkamo travu kod komšije u dvorištu.

FOTO Svjetlana Panić

Da li vam je dobro samima sa sobom? Jako je važan ovaj odgovor.

Ne traćite ni minut u kom niste sretni. Ako se jedan prozor zatvori, trčite do drugog prozora ili razvalite vrata.

Uhvatite svoj talas uspjeha i surfajte na njemu. Pa onda uhvatite sljedeći. Važno je samo da niste na kontratalasu.

Više ne znači nužno i bolje, nekad je samo više.

I prestanite da tražite savršenstvo. Ono ne postoji.

A Žmu i ja upravo čekamo konobara da donese jedan veliki tart sa jagodama i dvije viljuške iako ja uopšte ne jedem slatko. Ali danas će me to učiniti baš sretnom.

Jer zadovoljni i sretni ljudi su nasmijani i lijepo stare.

Ako ne uhvatite talas odmah, znajte YOU CAN TRY AGAIN TOMORROW.

Ne shvatajte sve preozbiljno. Ja sam to radila, sad se sama sebi čudim.

I što bi rekla Meril Strip u "Đavo nosi Pradu":

THAT'S ALL.

Lav ju

Chic Vanilica

Knjiga VANILICA U CIRKUSU je u prodaji u knjižarama "Kultura", "My book", kao i u "Bingo" marketima. Web shop www.mybook.ba

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.