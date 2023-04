VANILICA U CIRKUSU: Trla baba lan

Uzmite kokice, počinjemo! Kako šta gledamo? Voajerišemo! Svi smo mi pomalo voajeri.

Ako ne virite komšiji u šerpu, onda sigurno gledate neki rijaliti.

Ajde, ajde, znamo se, nismo baš toliko fini.

Ja sam od onih koji vole svoje poroke, povremene cigarete na balkonu dok gledam ko prolazi ulicom, ljenčarenja bez kraja i navijanje na suđenjima slavnim osobama.

Ova sezona sapunice iz holivudske sudnice mi je zabavnija od prošle jer suđenje Džoniju i Amber nije bilo lepršavo za gledanje.

Ali ovo, Gvinet Paltrou i Doktor?! Ludnica.

Odmah da se razumijemo, baš volim Gvinet.

Ako neko do sada nije ukapirao, sada će morati priznati, Gvinet je nenadjebiva.

Povukla se iz glume, bavi se svojim lajfstajl brendom, donosi trendove, ne prati ih.

Sve pod sloganom "Ne smeta nam da budemo vrh koplja, mi idemo prvi, da vi ne morate. Izaberite svoju avanturu".

Svjetlana Panić

Prodaje način življenja, od odjeće, hrane, seksualnih pomagala do neviđenih ludosti koje rasproda rekordno brzo kao svijeće sa mirisom njene vagine i BogaMi orgazma. Svijeća je koštala 75 dolara. Kako miriše? Nemam pojma, nisam naručivala. Ali uvijek znam svašta, ako niste već primijetili! Rojevi nepotrebnih podataka zuje mojom glavom oduvijek.

Gvinet je nekrunisana kraljica influensa. Svi ostali su male mace. Pogotovo kada je odlučila da prodaje i set, uradi sam, namijenjen ženama pomoću kog muškarci mogu sami izraditi silikonsku repliku svoje muškosti. Pa vam pokloniti. Kapirate valjda, da sada ne detaljišem. Dajte malo mašte! I sve to pred božićne praznike što je užasnulo smjernu javnost. Rasprodala je i to, naravno. Ne znam koliko je koštalo, da se raspitam?

Jedino me brine što ništa ne jede. Ujutro ispija kafe, ruča supu, a večera poneki list zelene salate. Ne karikiram. Baš je skoro pričala o tome. Vidi se na njoj da slabo jede, što jes' jes'. Za sve ove godine na detoksu, šta se tu ima detoksirati više?

Da je pozovem kod nas da je malo uhranimo, znate ono cicvara, uštipci, kajmak, jagnje u mlijeku, gibanica, prasence, ćevapi za desert, iako ona kaže da ne jede ništa što ima noge. Možda da proba ipak.

Nego…

Moju dragu Gvinet je tužio Doktor u penziji da se takva, 50 kila sa krevetom, nesmotreno skijajući sudarila s njim na stazi, ugruvala ga, vikala na njega i psovala, te da nakon tog događaja on nije više što je bio. Njegovi advokati kažu da mu je mozak oštećen i da ne može više da uživa u degustaciji vina.

Prvo je tražio 3 miliona dolara odštete, koje je ipak morao smanjiti na 300.000 jer sudija nije dozvolio više.

Gvinet je protutužbom tražila 1 dolar.

Uglavnom, Doktor je nakon sudara sa Gvinet bio dovoljno priseban da pošalje kćerkama poruku

"Ja sam slavan", koje se ovih dana na sudu nije sjećao rekavši da to nije on ni napisao nego druga ličnost koja živi u njegovom tijelu. Eh Doktore…

Sve ovo nije smiješno, apsurdno je. Pogotovo kad je Gvinet na pitanje da li je ona imala štetu od tog događaja rekla tužno,"Izgubila sam pola dana skijanja".

Kraljica magle, kažem vam.

Maestralno je iskoristila svaki stereotip o njoj, napravila predstavu vrijednu Oskara. I modni performans. Svi su pažljivo čekali da se pojavi u sudnici da vide šta je obukla.

Jer nije od onih koji se oblače "To sam ja. Gledajte u mene", Gvinet je ona kojoj želite da priđete bliže da pogledate kakav li je to modni komad na njoj. Ona nosi odjeću, a ne odjeća nju. Zato je volim, između ostalog.

Svjetlana Panić

Zašto ljudi vole gledati suđenja slavnima?

Da ih vide nemoćne kako se brane i pravdaju. Kao svi obični mali ljudi.

Ali kao što već rekoh, Gvinet je nenadjebiva. Nevino je sjedila pred porotom, ozbiljna, blago klimala glavom i pila svoju mineralnu vodu i zeleni sok. Jer hidratacija je najvažnija. I tako i u sudnici promovisala svoj životni stil. Smireno kao što svake godine objavi na rođendan svoju potpuno golu fotografiju kao dokaz da se ne plaši starenja.

Lajfstajl ikona, jesam li već rekla?

Ovo suđenje je jedna od njenih najboljih uloga, a modna revija iz sudnice je svaki dan obilazila svijet. Sve je izgledalo kao trejler za novu sezonu serije Bijeli Lotos, ako ste gledali tačno znate šta pričam.

O skijanju nemam dobro mišljenje. Hladno mi je i dosadno, zato sam jedne godine na poznatoj slovenačkoj planini, tačno na vrhu odlučila da ga ostavim zauvijek i sišla niz stazu u pancericama. Srećom. Jel' vidite šta se nama "slavnima" sve može dogoditi na skijanju? Doduše, ja dobro jedem, ne bi me baš tako lako oduvali sa staze.

Gvinet je u životu samo nedostajao sretni dolar. Dobila ga je sada. Za ovu savršeno odigranu ulogu.

Oslobođena krivice, izlazeći iz sudnice, šapnula je Doktoru: "Želim vam sve najbolje." Odgovor je bio: "Hvala, draga." I to je to.

Na pitanje novinara šta planira nakon ovog slučaja Doktor je izjavio "Možda odem u Diznilend".

Cijeli svijet je pozornica, a svi muškarci i žene samo su glumci, Šekspir je bio u pravu.

I AM WHO I AM.

Koja je vaša uloga?

Lav ju

Chic Vanilica