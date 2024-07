VANILICA U CIRKUSU: Više je više

Ako volite blještave izloge, na pravom ste mjestu jer ovo je kratka luksuzna priča. Ali oprez! Možda u ovom izlogu nećete naći baš ono što ste očekivali.

Modni svijet je u šoku. Dior torbica, u stvari, košta nekih pedesetak dolara. Skandal. Oh, propašće Dior! Šta ćemo onda mi siročići? Oooh.

Sad ću lijepo da vas pitam, a vi dobro i polako razmislite.

Da li smo zaista mislili da ta torbica košta u proizvodnji 4.999 dolara, pa nam je Dior, jer je sažaljive naravi, prodaje za 5.000 dolara? Ili naduvavaju cijene dok previše ničega ne pukne? Ili se nije o tome ni razmišljalo dok smo zaslijepljeni svjetlošću magičnih slova velikih modnih imena po metropolama gledali sve te izloge?

Svi kao u šoku. A niko nije šokiran. Jer znali smo. I kupovali. Doduše, kako ko. Ne svi. Ja nisam. Ne palim se na to. I da li je uopšte to luksuz?

Kad kažem luksuz, na šta prvo pomislite? Šanel torba? Dior? Luj Viton kofer? Suludo preskup parfem? Ili nešto sasvim drugačije? Ili vam samo oči sjaje? A zjenice se šire?

FOTO Svjetlana Panić

Hajde zajedno da pravimo slikovnicu! Lijepićemo sličice. Ali u glavi.

To mi je palo na pamet kada sam vidjela da se na internetu prodaju kursevi za pravljenje tabli želja, snova, takozvani "vision board". Nemoj da bi mi neko rekao da svaka roba ima svoga kupca. Psssst.

Ma 'ajte, molim vas. MA 'AJTE, MOLIM VAS! Kurs za lijepljenje šarenih sličica na tablu od pluta je na prodaju. Zvoni li vam zvono za uzbunu u glavi? Nije valjda da ćemo i to plaćati. Znamo mi to i sami. Šta želimo i koliko. Zamisliti sliku života kakav želimo živjeti, postaviti ciljeve i krenuti ka njima. Sa sve sličicama. Kao u pravoj slikovnici.

Evo ja sam probila led. Smislila život i krenula. Bez plutane table i izrezanih sličica. Možda stvarno postanem pisac. Navijajte za mene. I ja ću za vas.

Dokle smo svi trenutno stigli? Tačno do onog momenta kada Zoran Radmilović u predstavi "Radovan treći" iz sve snage vikne: "Rumenkaaa. Krajnjeee jeee vremeee." E tu smo.

Krajnje je vrijeme da prestanemo plaćati svašta, misleći da ćemo tako ispuniti dušu, snove i život. Makar to bile i obične plutane table pune šarenih sličica ili Dior torbice.

Znamo valjda svojim glavama sami mućkati.

FOTO Svjetlana Panić

Zažmirite. Vidite li život kakav želite da živite? E, to. Zalijepite si tu sliku u glavi superlijepkom. Krenite ka njoj. I ne skidajte pogled sa svog cilja. Uvijek ga posmatrajte makar krajičkom oka.

Ne treba vam kurs, života mi. Ne nasjedajte. Za tu lovu otiđite sa prijateljicama na ručak. I opišite im svoju blještavu sliku cilja prema kom idete.

Kao i uvijek, nema šta se ne prodaje. Samo prodavci magle nikada nisu bili glasniji. Magle nikad više, a sve je skuplja. Da li smo zaista toliko bogati da kupujemo sve to? Ili je starim poslovicama odavno istekao rok trajanja?

Danima pratim po modnim magazinima tu dramu kako se Diorova torbica proizvede za pedesetak dolara, a u istoimenoj radnji nosi etiketu na kojoj su ispisane na hiljade istih tih dolara.

Ne piše se puno o tome da se, u stvari, ne kupuje torbica, nego sav taj osjećaj dok je kupuješ, iskre u očima dok gledaš u ta magična slova i entuzijazam kojim je nosiš. Dašak luksuza koji donosi osvježenje koje nikog nije osvježilo. Budimo realni. Ako jeste, trajalo je veoma kratko. Sasvim lagani vjetrić. Do iduće kupovine.

Vjerujte mi, ne treba vam ta torbica. Ne nasjedajte. Nije to luksuz. Ni taj osjećaj.

U mojoj slikovnici luksuza, ni na tabli želja nema nikakve torbice. Čak ni Birkinice od ružičastog aligatora koja se čeka 100 godina pod uslovom da ste uopšte upali na listu čekanja. Dok ulove ružičastog aligatora, biće totalno demode.

FOTO Svjetlana Panić

Doživljaj luksuza se potpuno promijenio iako možda na prvi pogled tako ne djeluje.

Luksuz je danas nešto potpuno drugo samo nam još niko nije saopštio.

Možda Pradin heklani cekerčić od 1.900 dolara. Pa naše babe bi je isheklale začas i još vam izvezle na tom cekeru vaše ime.

Ne moramo nositi tuđa imena, osvijetlimo svoja imena.

Kakve bi maestralne improvizacije sada smišljao Zoran Radmilović u svojim predstavama gledajući nas ovakve? Koja smo mi inspiracija postali.

Volimo li svi luksuz? Volimo. Ali ga prvo trebamo ponovo definisati. Jer luksuz je danas potpuno intimna stvar. Za svakoga različit način doživljavanja svijeta oko sebe.

Krajnje je vrijeme da luksuz postavimo na njegovo pravo mjesto. Stvarni luksuz o kom se malo priča,

Jer danas je istinski luksuz da pronađete vrijeme za sebe i voljene, budete zdravi, razmišljate mirnog uma u spora jutra, putujete, čak i negdje sasvim blizu, čuvate i njegujete ljubav u svojim domovima. I smijete se često i glasno.

Šta sad kažete?

Živimo li luksuzno? Ili samo kupujemo Dior torbice i Pradine heklane cekere?

Krajnje je vrijeme.

BE BRAVE ENOUGH TO BE BAD AT SOMETHING NEW.

Pa šta bude.

Zašto nisam pomenula nijednom Guči? Volim Guči, šta da se radi, niko nije savršen.

Još nešto! Nigdje ne krećite ako nemate plan B, zlu ne trebalo! I sreća što Žmu nije kod kuće inače bi me pogledao podignute obrve i rekao: "Nemaš valjda i za mene plan B? Jer ti si lik koji za sve ima rezervni plan." E pa nemam.

Lav ju

Chic Vanilica

