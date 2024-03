VANILICA U CIRKUSU: Zrno graška pod svjetlima Holivuda

Dragi svi, drama je neviđena, a stvar ozbiljna. Već danima čekam da se u kovitlacu prašine zaustavi crna limuzina i da iz nje iskoče Mulder i Skali.

Živimo u Dosijeu X, a njih nigdje. Gdje li su sada kad su najpotrebniji? Švrćkaju se po Holivudu dok nestaju britanske princeze, a dobitnicama Oskara pucaju Luj Viton haljine.

Princeza Kejt je nestala, a Ema Stoun je jednom rukom držala najvažniji zlatni kipić na svijetu, a drugom haljinu jer Luj Viton tako slabo i loše šije da je i on za Oskara, samo ta kategorija ne postoji.

Ali da počnemo ispočetka, neće moći drugačije ovaj put.

Čini li se i vama da princeza Kejt uvijek blago nasmiješena, savršeno pleše kako kruna svira? Mogla bih se zakleti da su prije njene udaje ipak napravili test za princeze. Znate kako se to radi, stavite zrno graška ispod milion dušeka i pustite djevojku da prespava noć. Ako ujutro kaže da nije oka sklopila jer je užasno neudoban krevet, jasno je da je prava princeza. Ali ako prespava dubokim snom, onda je Megan Markl. Jer ona za princezu nije nikada ni bila, to smo davno utvrdili.

Teorije zavjere obožavam oduvijek. Zabavljaju me, mada se nekada ispostavi da su stvarne i šokantno istinite.

Ali sada su eksplodirale. Sve pratim u nevjerici. S V E. Pogotovo sada kad je đavo odnio šalu. Jer Kejt je zaista nestala bez traga. Ni čuveni britanski paparaci je ne mogu pronaći. U to ne ubrajam navodnu fotografiju sa majkom u autu koja je tako loša da joj niko ne vjeruje. O nespretno fotošopiranoj objavi na društvenim mrežama da ne pričamo. Svi koji su je objavili, izvinjavaju se danima.

FOTO Svjetlana Panić

Sve je počelo saopštenjem da se Kejt oporavlja od rutinske operacije, a stiglo se dotle da je u komi i da je upravo sada kloniraju. Dok drugi tvrde da se posvađala sa Vilijemom jer je vara sa Ledi Rouz ili čak da ju je Kamila zaključala u podrum, treći kažu da je sve to zbog toga što je njen ljubavnik oduzeo sebi život. Stvari postaju sve luđe. Kralj Čarls je izgleda ozbiljno bolestan, dok Kamila navodno odmara od javnosti. Doduše za nju mi ništa nije nevjerovatno, nikada mi nije djelovala nježno i osjetljivo. Dakle, haos. Kao na brodu ludaka. E moja Elizabeta, pogledaj ih, ni godinu nisu sastavili zdrave pameti. Ili je nikad nisu ni imali, a ti si to jedina znala?

Kejt mi je simpatična, voljela bih da izađe na balkon palate i vikne: "Šta jeee bilooo? Mislili ste da se neću vratiti. Jesam vas prešla. Joj, jesam vas." Ali nema je. Da nije princeza zagrizla pogrešnu jabuku?

Šta god da je, mislim da princeza zaslužuje malo mira, neka odmori na kauču u pidžami, zaslužila je.

Iščekujući da se Kejt konačno pojavi, čila i vesela, gledala sam dodjelu Oskara.

Haljine su mi bile dosadne, ali obožavam muškarce sa broševima na reverima svečanih odijela. I to ozbiljnu stariju gospodu. Kakvo osvježenje. Neviđeno su mi bili kul jer baš volim broševe. A broš ne znaju svi da nose iako se misli suprotno. Samo ga zakačiš na rever i gotovo. E neće moći! Broš se nosi kao orden, zapamtite. Odlikujte sebe brošem i vidjećete. Osjećaj je poseban. Javite mi, obavezno. Ako ništa ne osjetite, poklonite ga nekome. Možda vi jednostavno niste osoba za taj broš. Potražite drugi, neki svoj. Ili odustanite od herojstva i prespavajte život.

I dok svi razvlače ko žvake priče o zvjezdanim oskarovskim toaletama, što se mene tiče sve ih je oduvao filmski Ken, Rajan Gosling u Gučijevom crnom odijelu, raskopčane košulje sa prstohvatom šljokica na rubovima revera. Ili je to bila prava zvjezdana prašina? Šta god da je, bravo Guči. Well done.

FOTO Svjetlana Panić

Moja miljenica za koju sam zdušno navijala, Ema Stoun je izašla na binu po Oskara sa rečenicom "Ne gledajte mi u leđa, molim vas. Moja haljina je pukla". Don't worry, Ema! Be happy zbog Oskara, zaslužila si ga. A ti, Luj Vitone, spavaš li mirno? I gdje kupuješ ciferšluse? Čuj raspala se Luj Viton haljina? Zakocenula sam se.

Ali najbolje su izgledali kao uvijek, samo oni koji su crvenim tepihom prošetali svoju harizmu. U tom slučaju, kad i vreću obučete ništa vam niko ne može. I u životu i na dodjeli Oskara.

Kako šta ako nemate harizmu? Pa ništa onda. Ništa. Džaba sve.

To sam ukapirala dok je Džesika Lang pokušavala da spasi Emu Stoun od raspada haljine. Gledam i mislim se, jedna je Džesika. Njene toalete se ni ne sjećam, kunem vam se. Buljila sam u Džesikinu harizmu.

I baš u tom trenutku sam odlučila da ni ubuduće ne gledam više na Oskarima haljine. Nisu važne jer su žene odjevene harizmom uvijek savršeno obučene. Gledaću od sada muškarce sa broševima. Neviđeno su kul.

A sve ostale dane u kojima se ne šeta po crvenom tepihu i ne dodjeljuju Oskari, držaću se riječi Milene Dravić: "U životu me zanimaju samo vatromet i senzacije, sve ostalo je luk i voda."

FOTO Svjetlana Panić

Ne tražite više princa. Jer kao što vidite, prinčevi su postali totalno passe. Poslušajte Milenu, pronađite kavaljera, neka vam život bude premijera.

TRUTH IS STILL OUT THERE

Jer bolje da vjerujemo u nešto nego ni u šta.

I u to ime vjerujem u teoriju da se Kejt upravo zaljubljuje u vlasnika male pekare u slatkom malom gradiću koji nema pojma da je ona princeza, ali će joj pomoći da otkrije novi smisao Božića dok filuju praznične kolačiće. I da ćemo, naravno, sve to gledati ove jeseni na Netfliksu.

P.S. Izgleda da su uslikali Kejt kako izlazi iz prodavnice sa kesama u rukama. Odoh da provjerim, ništa još nije sigurno. Nema opuštanja.

Lav ju

Chic Vanilica

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.