"Dame i gospođo, braćo i sestre, šta se ovo dešava? Hoće l' iko da mi kaže kol'ko sam bio zaleđen? Na koju se god stranu vrnem, sve izgleda ko da je drugačije, a sve mi se opet čini isto. Jedni viču ovima drugima da su izdajnici i strani plaćenici, a ovi drugi viču njima da su kriminalci i pljačkaroši.

Tako isto je bilo i tamo negdje '97, kad sam zaleđen. Samo što su ovi iz SDS, što su sad u opoziciju, tad bili u vlast, a ovi iz SNSD, što su sad u vlast, tad su bili u opoziciju.

Ovi iz SDS tad su se busali u prsa da su patriote i da brane Republiku Srpsku, a za ove iz SNSD su govorili da su strani plaćenici i izdajnici koji, zajedno s Ameri, ruše Republiku Srpsku.

S drugu stranu, ovi iz SNSD tad su govorili da je u SDS sve go lopov i da od Republiku Srpsku neće ostati ni kamen na kamenu ako SDS ostane na vlast.

Sad se ovi iz SNSD busaju da su patriote i da brane Republiku Srpsku, a za ove iz SDS govore da su strani plaćenici koji zajedno s Ameri vode nekaki hibridni rat i ruše Republiku Srpsku. A ovi iz SDS govore da su u SNSD sve teški lopov koji su popljačkali Republiku i da će ona načisto da nestane ako SNSD ostane na vlast.

Sve je isto ko '97, samo SFOR-a nema. Vidim da i onaj Lukač i onaj Ćeranić imaju neke uloge ko '97, samo što su sad uz one koji su '97. bili protiv kriminal i izdajnici, a sad su patriote i kriminalci. Za onaj Nedeljko Kesić ni tad, ni sad se ne zna uz čiju je stranu, al' vidim da je narod potpuno zaleđen, pardon zaluđen. Običan čoveci, ko što je moj Ćirko, ne zna više šta da misli. Ako je za opoziciju, onda ispada izdajnik i protiv Republiku Srpsku, a ako je za vlast, onda ispada da je kriminalac, a ko god je kriminalac, on je protiv Republiku Srpsku. Možda narod zato i odlazi u Njemačku. Lakše mu je da tamo pere dupeta, nego da ih ovdi liže.

Sve je isto ko i onda, samo što su sad svi pozavršavali neki fakulteti. U ono doba nije bilo ovi privatni fakulteti, a sad, vidim, nema ovi državni. Mislim, ima, al' niko neće da studira. Na Univerzitet u Banja Luki tad bilo 25.000 studenata, a sad jedva 11.000. Ovi što čitaju i uču kako se govori upisalo samo njih pet. Eeej, pet studenata. Nikad se više nije srbovalo, a nikad manje studenata neće da čita naši pisci i da uči srpski padeži. U ono vrijeme nije bilo tako. Doduše, i onda se srbovalo, al' to je bilo odmah nakon rat, pa nije bilo čudno. Nije mi jasno, što se sad srbuje kad je od rat prošlo tries godina? A vidim dok se iz Banjaluku srbuje da se iz Sarajevo balija i to gore nego ikad. Jedni drugima udaraju tuk na utuk, isto ko onda. A zaluđeni narod, glasa li glasa, za patrioti na sve strane.

Vidim i da predsjednik isto ko onda oslobađa i pomilovava kriminalci. Ovaj sad je pomilovo onog Mirka iz Doboj što je bio zamjenik pravobranioc od Republiku Srpsku i što je osuđen na dvije godine ćorke zbog zloupotrebu službenog položaja, a oslobodio je i onog Mladena iz dobojsku bolnicu koji je bio osuđen za nesavjestan rad u službu za vrijeme korone. Nijedan od njih neće u ćorku. Nek kažu fala predsjedniku.

I dok on pomilovava osuđenici, njega hoće da strpaju u ćorku. Isto ko i onda. Samo su onog htjeli da strpaju u ćorku u Hag, a ovog hoće da ćorkiraju u Sarajevo. Onog su na kraju ćorkirali, za ovog nisam siguran. Meščini da nije kriv za ono za što 'oće da ga ćorkiraju, al' to ne znači da nije kriv za nešto drugo. Al' za to nema ko da ga ćorkira. Ko što nije imo ko da ćorkira ni onaj ondašnji predsjednik. Osim stranci.

Vidim da borci ni danas niko ne pita ni gdje se lug istresa. I onda su bili deveta rupa na sviralu, al' od onda su postali devetnaejsta. Na sve strane neke organizacije kojima su puna usta borci i nji'ova prava, a pravi borci, niko osim onaj Denis Bojić što je snimio onaj film 'Svjedok' i svaka mu čast, niko osim Denis borce nigdje ne zove da sjedu u prvi red, već ih ćuška u stranu.

Muka mi od sve ovo što vidim. Bolje da sam osto zaleđen."

P.S. Bobi: Čkalja, je l' ti se ovo Šojić javio, majke ti? Šojići su na sve strane, moj Bobi.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.