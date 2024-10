Zvijezde i planete

Zvijezde i položaj planeta su 6. oktobra bili na strani Draška Stanivukovića i SNSD-a, ali da vidimo kako će strankama i njihovim liderima biti naklonjene zvijezde u postizbornom periodu.

SNSD

Posao: Položaj planeta i birača širom Srpske bio je na vašoj strani, ali položaj koalicionih partnera u Banjaluci zadao vam je glavobolje. Vaš retrogradni Đajić ušao je u polje sukoba sa neljubiteljima krajiških prela i multimedijalne sale. Zbog javnog prepucavanja neko bi mogao da dobije iza ušiju, a samo vaš lider zna ko.

Ljubav: Koalicioni partneri nisu u ljubavi s vama. Možda zato što im ljubav nije uzvraćena.

Zdravlje: Boli vas rezultat u najvećem gradu Srpske, ali taj problem je sitan u odnosu na tegobe koje su pred vama. I nama.

SP

Posao: Nemate razloga za nezadovoljstvo. Dokazali ste da vam ni nuklearna katastrofa ne bi predstavljala problem. Vi biste i u Černobilju prešli cenzus.

Ljubav: Voli vas pet-šest posto birača i uvijek će vas voljeti.

Zdravlje: Imate pojačano crvenilo, ali ne od sramote.

DEMOS

Posao: Uspješno ste prevazišli probleme sa cenzusom, još da Boran prepusti mandat Luburiću, čuj mene, Eleku i da vas Bog vidi.

Ljubav: Ljubav prema auto-putu Banjaluka-Prijedor sve više košta.

Zdravlje: Kineska medicina vam prija, ali aneks ugovora ne prija.

UJEDINJENA SRPSKA

Posao: Popravili ste rezultat, al' ste pokvarili odnose sa najvećim koalicionim partnerom. Banjaluka bez blokada "lepo" zvuči, malčice je drukčije u praksi.

Ljubav: Kad nebrojeno puta kažete "dobar dan, izvol'te", birači uzvrate ljubavlju. Sejma to najbolje zna.

Zdravlje: Čuvajte se smjena.

NPS

Posao: Odakle vam više od 20.000 glasova u cijeloj Republici, ne zna ni Zobenica. Horoskop vam je pred izbore govorio da vas očekuje težak posao u rodnom gradu i da neće biti dobro po vas ni ako ga uspješno završite, ni ako ga uspješno ne završite. Biće ipak da je bolje što ga niste uspješno završili.

Ljubav: Slušajte savjete onih koji gaje ljubav prema parama, npr. kuma.

Zdravlje: Godi vam banja Mlječanica i najbolje da jedno vrijeme nikud ne mrdate iz nje.

DNS

Posao: Više od 28.000 glasova širom Srpske je sramota u odnosu na stari sjaj, al' kako vas nije bilo nigdje, odlično ste prošli. Ako ne možete zamijeniti predsjednika, onda postavite dobrog zamjenika predsjednika, pa makar morali promijeniti statut stranke.

Ljubav: Volite sve što vole mladi.

Zdravlje: Ne gurajte nos gdje mu nije mjesto i u što ne treba.

SPS

Posao: Ni zvijezde ne znaju jeste li izabrali pravu stranu, al' rezultat u Banjaluci zaslužuje poštovanje. Pokazali ste da je rukovođenje zatvorom vaš fah.

Ljubav: Lider SNSD-a vas ponovo voli, al' ne zato što je zatvor pod vašom kontrolom.

Zdravlje: Previše nepotrebnih informacija može škoditi. Vjerujte mi.

SDS

Posao: Zvijezde i planete su vam se posložile otprilike kao DNS-u poslije izbora 2018. godine. Vaš delegat u Domu naroda je povukao sjajan potez, al' u korist SDA.

Ljubav: Vaši birači su emotivno ispražnjeni, isto kao i stranka.

Zdravlje: Ubi vas promaja. U stranci.

PDP

Posao: Poslovni uspjeh ostvarili ste tamo gdje je najvažnije - u Banjaluci, pa to što praktično ne postojite izvan Banjaluke (i Kotor Varoša) nije ni bitno. Molite se Bogu za Draškovo zdravlje i za to da ne napravi svoju stranku.

Ljubav: Volite Draška kao zjenicu oka svog.

Zdravlje: Popijte po jednu čašicu, neće vam škoditi.

NARODNI FRONT

Posao: Što ste radili, radili ste. Želje su jedno, a mogućnosti ipak nešto drugo.

Ljubav: Vole vas u užoj porodici. Narod će vas voljeti kad pobijedite.

Zdravlje: Godilo bi vam da nabacite osmijeh.

ZA PRAVDU I RED

Posao: Rezultat je takav kakav je - katastrofalan. Kriv je narod i to je to. Nema šanse da je bilo šta do vas. Ha, ja.

Ljubav: Ne volite nikog, ne znate samo koga najviše ne volite.

Zdravlje: Problemi sa glavom.

NDP

Posao: Dva odbornička mjesta u Trebinju su dva odbornička mjesta više od očekivanja.

Ljubav: Ljubav prema vama je zaboravljena kategorija.

Zdravlje: Respirator.

P.S.

Bobi

Posao: Ide, ide... Ima regulacionih planova i poslije izbora. Uostalom, uvijek možete u glumačke vode.

Ljubav: Ljubav prema kvadratima je jača od vas.

Zdravlje: Šetnja nikome nije naškodila, pa neće ni vama. Šetajte bar po stanu.

