BiH neće u elitu poslovnog svijeta

Bosna i Hercegovina se obrukala jer i pored specijalnih uslova koje je dobila neće učestvovati na velikoj šestomjesečnoj izložbi "Expo Dubai" u Dubaiju koja okuplja elitu poslovnog svijeta.

I pored toga što su organizatori učinili sve da dovedu Bosnu i Hercegovinu na ovu veliku i značajnu izložbu, omogućivši joj štand i izradu štanda, organizovanog dolaska kompanija iz BiH i posebnog štanda za njih neće biti.

Naime, Vijeće ministara BiH je do kraja avgusta trebalo da donese odluku o učešću, ali se to nije desilo. Razloga je mnogo... Još prije blokade institucija BiH, do koje je došlo usljed nametnutih izmjena Krivičnog zakona BiH od strane prethodnog visokog predstavnika Valentina Incka, ministri u Vijeću ministara BiH nisu mogli da se dogovore u vezi s odlaskom na ovu izložbu.

Entitetska udruženja privrednika su razočarana, ali i predstavnici Vanjskotrgovinske komore BiH jer, kako ističu, ovo je značajan događaj, prilika da se razgovara s investitorima, da primijete BiH i da se omogući poslovna saradnja, ali i ulaganja u privredu.

Očito je da je BiH još jednom propustila šansu da poboljša prilike za privrednike, tako da će ovaj put BiH ostati bez štanda, iako sve zemlje iz regiona učestvuju.

Ono što je sada izvjesno je da će neke kompanije iz Federacije BiH o svom trošku i samoinicijativno posjetiti ovu izložbu, a nije isključeno da neke od kompanija izlažu i na štandu Republike Srbije jer su još ranije kompanije iz cijele BiH dobile poziv od njih da izlažu kod njih na štandu.

Sreća pa su istočne komšije spremne priteći u pomoć, jer očigledno je da privrednici u BiH nemaju neku korist od države.