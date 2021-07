Kad "izgori kesa", nestanu i požari

Od sredine jula do sredine septembra Trebinje je već godinama unazad u strahu od požara, a priče kafanskih dokoličara iz hladovine koji govore o tome da sve požare neko podmeće, da je za sve kriv takozvani ljudski faktor i da bi svaku sumnju u vezi sa požarom trebalo otkloniti drakonskim kaznama - postaju sve glasnije i svakodnevne uobičajene teme razgovora.

Da li bi kazne trebalo da budu baš drakonske, mišljenja su u Trebinju podijeljena, ali da treba da se konačno počnu primjenjivati, stopostotno su svi sigurni.

"Tu ne treba imati milosti ni prema kome. Izazivaš li požar? Izazivaš i plati kaznu za to", razgovaraju uz duvansku pauzu u trebinjskom Gradskom parku dvojica dokoličara i istovremeno u suvu travu bacaju neugašene opuške.

I za ovakve postupke u svijetu postoje kazne, i to drakonske. Kod nas one samo izazovu osmijeh kod onih koji to gledaju, ali niti je kod gledalaca toliko razvijena svijest da prijavi pušača, niti je kod pušača toliko razvijena svijest da ne baca opuške. I tako u nedogled, decenijama.

Policija, pak, nema mehanizme za kažnjavanje ni ovakvih, niti mnogo drastičnijih slučajeva u kojim postoji sumnja da je neko izazvao pravi šumski požar jer je palio vatru na otvorenom i plamen mu se oteo kontroli, ali je to teško dokazati.

I komandir Policijske stanice Trebinje Veselin Milićević tvrdi da su ovo krivična djela koja je najteže dokazati i valjano dokumentovati tako da budu neoboriva, iako postoje zakonom propisane kazne i za to od stotinu do hiljadu evra.

U takvim se slučajevima obično upada u začarani krug, u kome je, očigledno, najefikasnije pokrenuti inicijativu za promjenu, ili barem doradu zakonskih akata, jer, kako reče onaj drugi pušač sa početka priče, naš narod će se u svakom nedjelu zaustaviti samo onda kada ga udariš po džepu i to ne malo, već da mu "izgori kesa".

A sve dok se "izgorenim kesama" ne krene u borbu protiv izgorenih šuma, pašnjaka, a nekada i kuća, nadležni će morati graditi basene s vodom, postavljati na nepristupačne terene različite spremnike za vodu, uz danonoćno angažovanje ljudstva i tehnike.

To, doduše, izgori gradske i državne kese, ali se ne tiče onih malih džepova pojedinaca kojim se otme vatra u čišćenju njiva, ili sami potpale proplanke i zaravni kako bi im za stoku nikla mlada trava, ili pak potpale vatru iz jednostavnog hira.