Minimalac dižu potezom pera

Na zahtjev sindikata, Vlada Republike Srpske ponovo će odlučivati o povećanju minimalne plate, iako, realno, za to ne postoji nijedan ekonomski utemeljen razlog.

Da ne bude zabune, plate moraju rasti, posebno u vrijeme galopirajuće inflacije, međutim potezom pera i udaranjem pečata odlučivati o nečemu što je realna ekonomska kategorija nije ni populizam, već klasično neznanje koje može da košta mnogo, prije svega radnike, onda i državu, pa tek na kraju poslodavce i poslovnu zajednicu koja će naći način da ono što im država "otme" vrate u svoj džep.

Da je državi, i sindikatu, iskreno stalo do radnika, tražili bi način da snize poreze i doprinose, pa da onda poslodavca natjeraju da taj dio kojeg su se odrekli daju radniku, ovako sa povećanjem minimalca na dobitku će biti jedino država i mizeran broj radnika.

Zvaničnu statistiku ovdje treba zanemariti jer ne odražava realno stanje na terenu s obzirom na to da 99 odsto radnika koji su prijavljeni na minimalac dio zarade dobijaju i u koverti. To je činjenica i javna tajna koju znaju i u Vladi i u inspektoratu, međutim ne da im se to "ganjati", kad prihode sebi mogu povećati potezom pera, a sa prihodima i plate i privilegije i sve ostalo.

Šta se to desilo u posljednje vrijeme pa da minimalna plata treba da raste, koji je to ekonomski uspjeh postigla Republika Srpska ili njena poslovna zajednica pa da su se stvorili uslovi za povećanje minimalca? BDP Republike Srpske 2015. godine bio je 9,2 milijarde KM, a minimalna plata 370 KM, danas je BDP 12,3 milijarde KM, a minimalac 650 KM. Srbija, koja je ekonomski gigant za Republiku Srpsku, u ovom trenutku ima manju minimalnu platu, oko 300 evra, Federacija takođe oko 550 KM itd.

Dakle, plate moraju rasti, ali na način da se država odrekne malo komoditeta u korist radnika, prije svega onih u realnom sektoru kojih je sve manje i manje, i koji sve teže zarađuju za sebe pa i za sve ostale.