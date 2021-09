Teško da će zaposleni u Federaciji BiH u skorije vrijeme dobiti veći minimalac. Naime, veliki broj zaposlenih u ovom entitetu prima minimalnu platu od 406 KM, a to je, čini se, u ovom trenutku najniža minimalna plata u regionu.

Koplja se lome između Vlade FBiH, Udruženja poslodavaca FBiH i sindikata. Naime, iz Udruženja poslodavaca ističu da nije moguće odmah odrediti visinu minimalca i da je potrebno smanjiti porez na doprinose za plate.

Vlada je prijedlog dala poslodavcima i sindikatu, a on predviđa smanjenje ukupnih doprinosa sa 41,5 posto na 32,5 posto. Dok iz Vlade tvrde da bi to proizvelo niz drugih pozitivnih efekata, sindikat kaže da neće prihvatiti minimalac od 700 KM ukoliko on uključuje i topli obrok i kartu, a i regres.

Podsjetimo, trenutno je u Federaciji BiH najniža plata 406 KM, a tu su i topli obrok koji je 180 KM, te često i prevoz, a to znači da, ukoliko bi sindikati prihvatili minimalac od 700 KM bez toplog obroka i karte, to bi značilo da se puno toga ne bi promijenilo.

I dok iz Udruženja poslodavaca FBiH tvrde da oni već povećavaju plate radnicima, na terenu to nije vidljivo, jer plate stoje, a neke su čak i manje nego što su bile, a poslodavaci to pravdaju pandemijom korone i smanjenjem obima posla.

Najteža situacija je, čini se, u ugostiteljskoj i uslužnoj djelatnosti, jer su poslodavci mjesecima davali na kašičicu, a kada je krenula sezona i obim posla se povećao, radnicima nikada nije vraćeno ono što im je uzeto u vrijeme pandemije.

Takođe, poslodavci u ugostiteljskoj branši u Federaciji BiH nisu povećali plate radnicima, a radnici su radili i više od uobičajenog, s obzirom na to da je veliki broj ugostitelja radnike otpuštao u toku 2020. godine, pa su isti potražili posao u susjednim zemljama, tako da, i pored deficita radne snage u ugostiteljstvu, onim radnicima koji su ostali raditi poslodavci nisu povećali plate.

Tako zasad ostaje da je minimalac od 700 KM na dugom štapu i da je to još samo radnički san.