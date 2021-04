Nikome u BiH nije do rata

Izjave poput ove Bakira Izetbegovića da će on braniti ljude ako dođe do rata i izjave Milorada Dodika da će se otcijepiti, kao i slične izjave ostalih političara, dio su već oprobanog recepta da se skrene pažnja javnosti s ekonomije, da se ne priča o aferi "Respiratori" ili kako se to Republika Srpska zadužuje.

Oni ne žele da se govori o životno važnim temama za sve građane BiH, što pokazuje činjenica da im nije stalo do zdravlja građana BiH izbijanjem pandemije korona virusa. Čelni ljudi u ovoj zemlji, jer o njima svima govorim, žive u prošlosti, oni su majstori skretaja pažnje javnosti. O čemu oni govore? O non paperima, o razlazu, o tome da će BiH braniti ratom. Naši političari su neodgovorni prema građanima BiH. Umjesto da daju odgovore na pitanja koja brinu građane, građani su nasjeli na non paper.

U pismu Entonija Blinkena, američkog državnog sekretara, jasno je poručeno svim političarima u BiH: Nema Dejtona dva.

Želio bih se obratiti građanima. Želim da postanu imuni na ovakve stavove, jer nikome u ovoj državi nije do rata. To što se radi na političkoj sceni predstavlja njihovu političku neodgovornost. Želim poručiti građanima da ne nasjedaju na ovakve izjave, jer su to provokacije. Svaki put kada se naši političari jave s ovakvim izjavama, građani treba da znaju da se iza toga krije nešto drugo što žele da sakriju.

Nažalost, i dalje veliki broj građana ovakve stavove smatra ispravnim i podržava ih. Sve dok to bude tako, bojim se da će političari koristiti ovakve metode, jer na taj način mogu da kontrolišu šta javnost smije, a šta nikako ne smije da zna.