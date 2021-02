Nole čudnovata voćka

Tvrd je orah, voćka čudnovata, ne slomi ga al' zube polomi, kaže vladika Danilo u Njegoševom "Gorskom vijencu" i ovaj citat najbolje oslikava od kakvog je šampionskog materijala sazdan Novak Đoković.

Teško je i nabrojati sve što je u proteklih godinu dana Nole nosio na svojim plećima i u isto vrijeme uspijevao da bude najbolji. Korona na "Adria Touru", eliminacija s US opena, borba za dobrobit slabije rangiranih igrača, pismo Australijen openu, povreda... bez obzira na to šta uradio, zamislio ili rekao, Nole je apostrofiran kao neko ko glumata, folira ili pravi gluposti. Ne može se reći da je to bila hajka, ali činjenica je da ovakav tretman i osporavanja po svim osnovama nije imao nijedan teniski šampion. Bio je isključivi krivac za sve. Stvari su otišle toliko daleko pa su ga neki teniseri u pokušaju ili oni čija karijera ni blizu nije bila uspješna kao samo jedna Noletova sezona, kao hijene napadali. Ne, nije Novak Đoković nikakv svetac, ali nazvati ga "idiotom i zlikovcem kojem je bolje da začepi" je prevršilo mjeru.

Ne vjeruju mu kada šalje srce publici, ali vjeruju kada opsuje ili kada u naletu bijesa razbije reket. Ne vjeruju da je povrijeđen, ali su sto posto sigurni da glumi i da samo želi pažnju.

Je li to zavist ili možda samo nemoć da mu naude tamo gdje je najbolji, u njegovom dvorištu, a njegovo dvorište je teniski teren? A kada je Nole u svom dvorištu, onda svaka kritika i peckanje u medijima i na društvenim mrežama tako brzo postanu prozirni i ispare jednakom brzinom kao što su smišljeni.

I on sam je priznao da mu smeta što ga ne vole. I ne moraju da ga vole, ali kada je u svom dvorištu moraju da ga poštuju. Jer, činjenica je da u ovom trenutku kada je u pitanju tenis boljeg od njega nema i sigurno neće biti sve dok on ne odluči da mu je dosta. A još mu nije dosta, još je željan igre u svom dvorištu. Shvatio je to i čuveni Mats Vilander, koji je u nedjelju, nakon Noletovog 18. grend slema, biranim riječima pričao o najboljem i najkompletnijem teniseru svijeta.

Čudna voćka je Novak Đoković. Čuvajte zube.