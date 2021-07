Nole promijenio istoriju i lice tenisa

Za malo ljudi u bilo kojoj sferi života možete sa potpunom sigurnošću reći da su redefinisali profesiju kojom se bave, a i oni rijetki koji su uspjeli, nisu to uradili na toliko fascinantan način kao Novak Đoković.

Jednog dana kada se budu pisali knjige o svjetskom tenisu, nema sumnje da će u sekciji koja obuhvata zlatnu eru ovog sporta centralno mjesto pripasti upravo Đokoviću.

Tamo će pisati da se u vrijeme ljutog okršaja dva teniska velikana pojavio mladić koji je već sa sedam godina znao da mu je baš tu mjesto, među šampionima. Pisaće i da je u najjačoj eri tenisa sa trona skinuo dotada neprikosnovene kraljeve ovog sporta i da je vladao duže i suverenije nego iko prije njega. Pisaće i to da je rekorde obarao bukvalno kako je htio, da je pobjeđivao i kada je to praktično bilo nemoguće.

Nije Novak Đoković samo fizički bio stijena koja već duže od deceniju odolijeva svim izazovima i igrač koji je, i kada igra na 50-60 odsto svojih mogućnosti, opet čudesno nepobjediv. Nole je bez sumnje čovjek koji je promijenio istoriju i lice tenisa i to ne samo obarajući rekorde, već je uticao i na njegovu evoluciju. O Đokovićevom riternu se već sve zna, niko to na svijetu ne radi bolje od njega, a nije više ni tajna da je svojim čudesnim klizećim startovima fundamentalno promijenio tenisku igru. Za stizanje nekih loptica običnom igraču trebaju dodatna dva do tri koraka, a Nole to uradi iz jednog pa nove generacije sve više pokušavaju da u svoj igrački repertoar ubace i ovu stavku kako bi bile što kompetitivnije na terenu.

Uporedo sa ovim, Nole je izrastao u veliku mentalnu gromadu sposobnu da se izbori sa pritiskom koji bi svakog drugog polomio kao od šale. Veliko je psihološko breme Nole podnio te ga i dalje nosi na svojim plećima. Optuživan je da širi koronu, unosi razdor u svjetski tenis, lažira povrede, namjerno gađa sudije, mrzi vakcine, da je sektaš i da ne plaća porez, da je ohol i arogantan, nervira sve jer voli sve i želi da ga svi vole... i tako redom unedogled. Breme nepravde preveliko za bilo koga, ali ne i za njega, Novaka Đokovića, najboljeg tenisera svijeta. Nije tajna da ga ne vole kao njegove rivale, ali budite uvjereni, kada on izađe na teren, da ga svi odreda poštuju. Znaju da su srećnici, jer žive u istoj eri sa čovjekom koji se rađa jednom u 100 i više godina i koji je bez sumnje najbolji koji je ikad držao reket na ovoj planeti.