Otezanje stečaja opet nije kažnjivo

Dugoočekivani novi Zakon o stečajnom postupku u Federaciji BiH konačno je krajem prošlog mjeseca ugledao svjetlo dana.

Čekali su privrednici u Federaciji dugo na ovaj zakon jer postojeći nije davao rezultate, firme pod stečajem su godinama čekale da se okonča proces kako bi se namirili povjerioci i isplatili radnici.

Tako je veliki broj prijeratnih privrednih giganata godinama bio u stečajnom postupku, mijenjao stečajne upravnike koji su polako, dio po dio, rasprodavali kompaniju, a radnike ostavljali na ulici i bez uplaćenih doprinosa.

Ni ovaj zakon nije po mjeri poslovne zajednice, kažu da je veliki problem što nema sankcija za one koji stečajni postupak ne provedu u predviđenom roku, koji je po novom zakonu dvije godine, dok parlamentarci koji su glasali kažu bolje i ovakav zakon nego da je ostalo po starom.

Novi Zakon o stečajnom postupku u Federaciji, kažu, daje nadu da će se stvari mijenjati nabolje i da će ovaj put prvi u nizu biti zaštićeni radnici.

I poslovna zajednica, a i parlamentarci ipak se slažu da novi zakon ima kvalitete, te da će znatno popraviti situaciju u ovoj oblasti.

Mnogo je godina trebalo da se donese jedan ovakav zakon, a vrijeme će pokazati da li je ovaj zakon dobar i koliko će on u praksi biti provodiv, jer opet ne postoji krivična odgovornost za slučaj da se stečajni postupak ne provede u zadatom roku.

Vedrija strana ovog zakonskog rješenja svakako je mogućnost da se preduzeće koje je u krizi revitalizira, ili da se kompletno proda, a ne da se rasparčava kao što je to do sada bilo slučaj kod stečajnih postupaka koji su godinama trajali i u toku kojih se dio po dio firme prodavao i to po veoma niskoj cijeni.