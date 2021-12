Sport uvijek na prvom mjestu

Drugu godinu zaredom sport se bori s pošasti zvanom virus korona i iz dana u dan je sve jači. Vjerovatno je samo pitanje vremena kada će se vratiti normalnom životu. Sportisti iz BiH su i u ovoj teškoj godini bilježili odlične rezultate i samim tim naša obaveza je bila da ih pratimo rame uz rame i važemo njihove rezultate. Evo već 21 godinu "Nezavisne novine" zajedno s partnerima izabrali su one najbolje među najboljima.

Nije bilo nimalo lako u ovakvim uslovima ostvariti sve ovakve sjajne uspjehe, a sve to i nama je dalo dodatni motiv da ih nagradimo na najbolji mogući način. Sve što su oni napravili u jednoj godini, kojoj se polako bliži kraj, stalo je u jedno veče kada su pred očima javnosti oni najbolji bili dodatno nagrađeni.

Koliko god bilo teško u životu, sport je uvijek bio izduvni ventil, nešto što svima nama daje neku dodatnu snagu da guramo dalje. To što biramo najbolje među najboljima već više od dvije decenije obavezalo nas je da i ove godine nagradimo one koji su to istinski zaslužili. Promocija sporta i istinskih ljudskih vrijednosti naš je moto i svima je već postalo jasno da nemamo i nikad nismo imali lak zadatak kada dođe trenutak da krunišemo one koji su to zaslužili. Ponosni smo na sve ono što smo izgradili za ovu 21 godinu i još više smo ponosni na sportiste koji nam i u ovim uslovima dodatno "otežavaju" posao.

Svima nama koji se bavimo ovim poslom želja je da se svake godine dobro oznojimo kako bismo ispoštovali sve ono što su naši ambasadori radili godinu dana. Ono što je sigurno, ni u narednim godinama nam neće biti lako i unaprijed se radujemo tome. Nadamo se da ćemo uskoro moći da krunišemo i sportistu koji će BiH donijeti olimpijsku medalju, a one s priznanjima s najvećih evropskih i svjetskih smotri smo već dočekali.

Mi možemo samo da obećamo da ćemo uvijek sport staviti na prvo mjesto, a "Nezavisne" će najbolje nagrađivati dok god postoji sport - to znači zauvijek.