Ti, narode, šuti, pali svijeću, nosi kanistere i ne pričaj puno...

Opština Lukavac nalazi se na listi opština koje su predložene da dobiju status grada. Potrebne uslove Lukavac odavno ispunjava. Međutim, porazna je činjenica da budući grad nema pitke vode.

Gotovo dvije decenije Lukavčani u svojim slavinama imaju vodu koja kvalitetom nije za piće. Međutim, plaćaju račune kao da je imaju. Vodu za piće i kuhanje donose sa javnih česmi i izvora. Osim industrijskih postrojenja, druga slika Lukavca su građani sa kanisterima, najčešće na česmi Petrak u centru grada. Svaki dan , godinama, dolaze i sipaju vodu i tu i na drugim mjestima. Kako kažu, za kupanje , također, često moraju donositi jer voda bude žuta i puna mulja, a sve jer nije dovoljno tretirana. U vodokotlićima u stanovima u prizemlju, stvara se mulj i naslage koji stanari moraju pokupiti i izbaciti svako malo da ne blokiraju kompletan dovod i odvod u sistemu.

Rješavanje problema vodosnabdijevanja Lukavca je kompleksno i to nije uspjela riješiti nijedna lokalna vlast do sada. Međutim, tračak nade daje činjenica da krajem mjeseca počinju konkretne aktivnosti vezane za izgradnju postrojenja za tretman vode čime bi Lukavac konačno dobio pitku vodu. No, sve ovisi od niza faktora, a posebno od finansija.

Neki građani tvrde da do sada nije bilo volje i znanja da se riješi ovaj problem. Jedni krive vladajuću većinu, drugi opiziciju. A i jedni i drugi nemaju vodu. Oni treći, odnosno, obični građani, pomirili su se s tim da donose vodu. Nisu viđeni da protestima ili neki blokadama traže rješenje, osim negodovanjem na društvenim mrežama. Izgleda da je sve u BiH nenormalno, postalo normalno. Normalno je da u 21. vijeku naselja nemaju vode ili struje. I što je najgore, sve to uredno plaćaju. Strah je najveći neprijatelj za promjene. Svi se nečega boje i ne traže svoja prava, ne tuže državu koja ih guli.

I tako dok šutimo, živeći u mraku, kupajući se muljavom vodom ili pijući vodu punu bakterija, drugi se kupaju u parama koje su pokrali od naroda. Ti, narode, šuti, pali svijeću, nosi kanistere i ne pričaj puno. I na izborima, glasaj za naše.