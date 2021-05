Akademija umjetnosti Banjaluka: Novi smjerovi zadržaće mlade u svom gradu

BANJALUKA - Akademiju umjetnosti Univerziteta u Banjaluci čine tri studijska programa, od kojih su zastupljeni program likovne, dramske i muzičke umjetnosti. Sva tri studijska programa danas su razgranata i čini ih veliki broj smjerova koji upotpunjuju najrazličitije oblasti umjetnosti, a od ove godine ljubitelji saksofona i harmonike neće morati da idu u druge zemlje da bi stekli akademsko zvanje iz ovih oblasti.

Nastavnici i saradnici Akademije umjetnosti primjenjuju najsavremenije metode nastave, školujući i uvodeći studente u svijet stvaralaštva, u kome će na kreativan način dati odgovore na sve profesionalne izazove savremenog doba, a čini se da banjalučka Akademija umjetnosti nekoliko godina unazad posebno radi na podizanju nivoa ove ustanove.

"Uvođenje novih smjerova značajno je prvenstveno zbog našeg razvoja i zbog toga jer sada studentima možemo ponuditi neka nova usmjerenja kojih do sada nije bilo u Republici Srpskoj. Trenutno uvodimo smjer saksofon, to je nešto novo, kao i smjer harmonika. Ranije smo imali inicijative muzičkih škola, a evo sada je to konačno moguće", kazala je Dragana Purković Macan, dekan Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci.

Ona je naglasila da Akademiji nije teško da ide u korak sa savremenom umjetnosti te da se trude da prate trendove što se tiče svih grana umjetnosti.

"Trudimo se da budemo u koraku sa dešavanjima, a i dešavanjima na drugim univerzitetima i akademijama u okruženju. Recimo, osnovali smo smjer za animaciju prije nekih šest godina, kada su i akademije u okruženju, što se kasnije ispostavilo kao izuzetno dobra odluka sa velikim odzivom mladih", pojasnila je Purković Macanova za "Nezavisne".

Purković Macanova je dodala da banjalučka Akademija umjetnosti postoji već 23 godine te da je za sve te godine iznjedrila jako kvalitetan kadar koji obrazuje nove generacije.

"Što se tiče materijalnih resursa, oni su na zadovoljavajućem nivou. Trudimo se da obezbjeđujemo ono neophodno, poput nove tehničke opreme koja je potrebna za televizijski i filmski smjer", rekla je Purković Macanova.

Objasnila je da su mladi sve više zainteresovani za Akademiju umjetnosti, što pokazuju i prijave za pripremnu nastavu.

"Budući studenti su posebno zainteresovani za televizijski smjer, grafički dizajn, animaciju te glumu. Tu je najveća konkurencija, ali pariraju im i slikarstvo te svi muzički smjerovi, koji su uvijek aktuelni. Naši studenti imaju mogućnost kroz školovanje da svoj talenat pokažu na brojnim festivalima i događajima uz podršku same Akademije umjetnosti", zaključila je ona.

Maturantkinja banjalučke Gimnazije Tara Jovanić odlučila je da svoj obrazovni put nastavi na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjaluci.

"Činjenica da se uvodi više smjerova na Akademiji umjetnosti u Banjaluci je značajna ne samo za buduće studente, nego i za sam grad Banjaluku. Bitno je da jedan centar poput Banjaluke može ponuditi svojim građanima što više, pogotovo mladim ljudima koji ne žele da odu iz ovog grada", pojasnila je Jovanićeva.

Jovanićeva je objasnila da se trenutno priprema za prijemni ispit iz glume te da smatra da banjalučka Akademija umjetnosti može da joj pruži sva potrebna znanja iz te oblasti.

"Voljela bih da to bude moja buduća profesija, iz mnogo razloga. To je ljubav koja svakako oduvijek postoji u meni. Vjerujem da svaki student može da postigne ono što želi uz dovoljno truda te kvalitetan kadar koji će nas usmjeriti ka tome", rekla je Jovanićeva.