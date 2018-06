Bandić: Mladi da vode računa i o potrebama tržišta

SARAJEVO - Direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Muamer Bandić apelovao je da mladi prilikom izbora zanimanja ne vode računa o dužini ili težini školovanja, već o mogućnosti primjene naučenog, kao i o potrebama tržišta rada.

On je naveo da su, prema podacima i analizama entitetskih zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu, kada je riječ o visokoobrazovanim osobama, najtraženija zvanja vezana za IT sektor /IT inženjer, softver inženjer/, zatim inženjer elektrotehnike, građevinski inženjer, diplomirani farmaceut, doktor medicine - specijalista.

Prema njegovim riječima, osim ovih zvanja, po broju oglasa traženi su i diplomirani ekonomisti i pravnici, s tim što, zbog hiperprodukcije ovog kadra, njih ima i najviše na evidencijama nezaposlenih.

Bandić je istakao da, osim što su visoko obrazovane osobe zaposlene u IT sektoru najtraženije, one su i među najplaćenijim, a među najplaćenijima su i diplomirani ekonomisti, te diplomirani farmaceuti zaposleni na pozicijama menadžera za prodaju lijekova.

On je dodao da su među radnicima sa srednjom stručnom spremom najtraženiji prodavci i ugostitelji, posebno konobari.

"Takođe, često su traženi operateri za unos podataka, radnici u kol-centrima, te u nešto manjem broju tehničari za građevinske materijale i tehničari za bezbjednost saobraćaja i mašinovođe", naveo je Bandić.

Kada je riječ o KV i VKV radnicima, najtraženiji su krojači, varioci, tesari, zidari, bravari, rukovaoci kranom.

Govoreći o profilima kojih ima najviše na evidencijama nezaposlenosti u BiH, Bandić je naveo da su to zanimanja: diplomirani kriminalista, ekonomista, pravnik, politikolog, žurnalista, socijalni radnik, socijolog i pedagog.

Od lica sa srednjom stručnom spremom na evidencijama je najviše ekonomskih tehničara, mašinskih tehničara, maturanata gimnazije i saobraćajnih tehničara, a kada je riječ o osobama sa KV i VKV kvalifikacijom na evidencijama nezaposlenih najviše ima vozača motornih vozila, frizera i metalostrugara.