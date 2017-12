Banjalučki Univerzitet dobija Konfučijev institut

KSIAN - Vršiocu dužnosti rektora Univerziteta u Banjaluci Radoslavu Gajaninu danas je u gradu Ksian u kineskoj pokrajini Šansi na konferenciji Konfučijevih instituta uručena plaketa novoosnovanog Konfučijevog instituta u Banjaluci, koji se na ovaj način pridružio porodici od 525 ovih instituta u 146 zemalja širom svijeta.

Gajaninu je plaketu, pred 2.000 delegata u sastavu rektora, naučnih istraživača i profesora iz čitavog svijeta, uručila potpredsjednik Državnog vijeća Kine Liu Jandung, saopšteno je iz banjalučkog Univerziteta.

Gajanin je imao priliku da se upozna sa direktorom Odjeljenja za planiranje Sjedišta Konfučijevih instituta Cao Diefengom i predstaviti mu saradnike koji su radili na osnivanju ovog, za Republiku Srpsku, važnog projekta.

Delegacija Univerziteta u Banjaluci, u kojoj su osim Gajanina bili i prorektor za međunarodnu saradnju Biljana Antunović i direktor Konfučijevog instituta na banjalučkom Univerzittu Ljiljana Stević, na 12. Konferenciji boravila je na poziv Konfučijevog instituta sa sjedištem u Hanbanu.

Delegacija Univerziteta u Banjaluci je sa partnerskim Univerzitetom iz Tianjina (TUTE-Tianjin University of Technology and Education of China) imala intenzivne radne sastanke na kojima su definisani statut Konfučijevog instituta, akcioni plan, te zadaci za naredni period.

Univerzitet je predstavio direktora Konfučijevog instituta Jin Cai, koja će u Banjaluci zajedno sa Stevićevom, voditi Konfučijev institut.