Banjalučki osnovci briljirali na STEM olimpijadi

BANJALUKA - Učenici banjalučke OŠ "Sveti Sava" Danilo Marić, Jelena Gatarić, Ana Davidović, Anastasija Mišić i Lara Milojević, predvođeni nastavnicom fizike Muhibom Elezović, vraćaju se iz Nizozemske sa pet medalja na Međunarodnoj STEM olimpijadi, koja je ove godine održana u Hagu od 10. do 16. jula.

Da su presrećni rezultatom nije krila Muhiba Elezović, nastavnica fizike, koja u razgovoru za "Nezavisne novine" kaže da je ovo prvi put da jedna osnovna škola iz Republike Srpske i BiH učestvuje na ovom takmičenju znanja.

"Vraćamo se sa tri medalje u kategoriji science-nauka, srebrnu medalju osvojio je Danilo Marić, dok su Ana Davidović i Jelena Gatarić osvojile bronzu. Imamo i srebrnu medalju za posebnu kategoriju DIY (do it yourself - uradi sam), koju su osvojile Jelena Gatarić i Anastasija Mišić. To je kategorija u kojoj su učenici trebali da sastave 3D modele, kod kojih nije bilo samo bitno da izgleda kako treba, već i da model funkcioniše. Tu se ocjenjivala brzina i kvalitet rada i osvojile su sjajno drugo mjesto. Imamo ukupno pet medalja i prezadovoljni smo rezultatima, jer nismo ovo očekivali i svi se vraćamo srećni", kazala je Elezovićeva i napomenula da su na olimpijadi bile i dvije ekipe iz Federacije, iz Sarajeva, ali učenici srednje škole, koji su isto imali odlične rezultate.

"Na olimpijadu smo otišli bez nekih velikih očekivanja, jer ljudi što više znaju, manje vjeruju u svoje znanje, jer shvataju koliko još toga ne znaju. Ja njima stalno ponavljam da je ovo što oni rade na jako visokom nivou, što smo i pokazali, da možemo da se mjerimo sa mnogim drugim zemljama", kazala je Elezovićeva.

Sa srebrnom medaljom oko vrata vraća se Danilo Marić, koji za "Nezavisne novine" ističe da je STEM olimpijada bilo jedno nezaboravno iskustvo.

"Nizozemska je jedna prelijepa država, posjetili smo mnoge muzeje i gradove, bilo je dosta zanimljivih aktivnosti, a Hag kao grad je bio prelijep i upoznao sam mnogo novih ljudi iz raznih kultura. Pitanja sa takmičenja su bila dosta teža nego kada smo radili online i zasnivala su se dosta na aktivnostima koje su bile uključene u ovo putovanje. Sam uspjeh koji sam postigao na ovom takmičenju mi dosta znači i nadam se da će narednih godina na ovim takmičenjima biti čak i bolje", kaže Danilo.

I njegove drugarice Jelena, Lara, Anastasija i Ana saglasne su da je ovo takmičenje bilo prilika da upoznaju vršnjake iz svih krajeva svijeta, poput Kazahstana, Nigerije, Azerbejdžana, Tajvana, a kako kroz osmijeh dodaju za "Nezavisne", iako su svi različite spoljašnosti, povezala ih je nauka.

Ponos i sreću zbog sjajnog uspjeha svojih učenika i čitavog tima koji je radio sa njima nije krio ni Miroslav Popržen, direktor škole, koji za "Nezavisne novine" ističe da je sjajan uspjeh bio i sam ulazak u prvi krug, u kom je učestvovalo 177 zemalja i 22.000 takmičara.

"Taj broj takmičara se smanjio u drugom krugu, a onda smo se plasirali i u finale, u Hag, gdje se takmičilo 30 zemalja, među kojima i BiH, a između ostalih tu se našlo i pet naših učenika. Oni su na olimpijadu otišli rasterećeni, a tako smo im i govorili, jer uspjeh je bio i otići u finale. Ja ne mogu reći da sam znao, ali sam očekivao neku od medalja", priča Popržen.

Ističe da ogromne zasluge pripadaju nastavnici fizike, koja je i prva imala ideju da se škola prijavi na STEM olimpijadu.

"Pomagali su i ostali nastavnici, iz tri discipline, fizika, hemija, biologija, ali nosilac tog posla i projekta bila je nastavnica Muhiba Elezović. Škola će obezbijediti u svojim mogućnostima nagrade za njih sve, a posebnu zahvalnost dugujemo i predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku, jer da nije bilo njegove podrške i pomoći, teško da bismo mi mogli finansirati odlazak na olimpijadu, koji je koštao 25.000 KM", rekao je on.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.