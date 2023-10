Banjalučki studenti ETF-a briljirali na Olimpijadi u Jermeniji

BANJALUKA - Zlatna i bronzana medalja sa 18. Međunarodne olimpijade mikroelektronike u Jermeniji obogatile su kolekciju nagrada banjalučkog Elektrotehničkog fakulteta zahvaljujući studentima Nikoli Babiću i Azri Elezović.

Svoje znanje na ovom svjetskom takmičenju Nikola i Azra odmjerili su sa 28 finalista iz 14 različitih država svijeta poput Brazila, Jordana, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Vijetnama.

Inače, takmičenje se sastoji iz dvije faze, a u prvoj - lokalnoj fazi koja se održava pojedinačno u državama, prema riječima Nikole Babića, studenta četvrte godine smjera elektronika, učestvovalo je 270 takmičara, dok je u drugoj finalnoj fazi, koja je održana u Jerevanu, u Jermeniji, broj takmičara sveden na 28 finalista.

"Takmičenje obuhvata sve ove oblasti zajedno, te nema takmičenja u svakoj oblasti ponaosob. Firma koja organizuje Olimpijadu jeste 'Synopsys', koja se bavi integrisanim kolima, te shodno tome, oblasti su izabrane tako da pokrivaju prvenstveno oblasti vezane za integrisana kola", objašnjava Babić.

Prvo mjesto i zlatna medalja bili su iznenađenje i za samog Babića, jer je ovogodišnje učešće na Olimpijadi ujedno i njegovo prvo pojavljivanje na ovom tipu takmičenja.

"Ponajviše mi je zbog toga drago, jer je to pokazatelj da je znanje koje se stiče na visokoškolskim ustanovama u našem regionu na zavidnom nivou u odnosu na ostatak svijeta. Što se mene tiče, koliko je ovo moja pobjeda, toliko je i pobjeda nastavnog osoblja na Katedri za elektroniku", rekao je on.

Put do zlata i bronze Nikoli i Azri olakšao je njihov mentor Aleksandar Pajkanović, a pripreme za finalnu fazu takmičenja, kako ističe za "Nezavisne novine" Azra Elezović, koja je inače apsolvent na smjeru elektronika, počele su krajem jula i trajale su sve do oktobra.

"Takmičenje se sastoji iz rješavanja zadataka iz oblasti digitalna elektronika, analogna elektronika, RF elektronika, elektronske komponente i fizika poluprovodnika, poluprovodničke tehnologije, diskretna matematika i kombinatorika, objektno orijentisano programiranje", objašnjava Elezovićeva.

Ovogodišnje takmičenje na Međunarodnoj olimpijadi iz mikroelektronike nije prvo Azrino pojavljivanje na ovom svjetskom takmičenju. Ona je i prošle godine učestvovala na ovoj olimpijadi, te je tada zauzela peto mjesto.

"Lično meni, a pretpostavljam i fakultetu, veoma je značajno ovo priznanje, jer je pokazatelj da se na našem fakultetu stiču znanja koja idu u korak sa razvojem tehnologije, kako u teoriji tako i u praksi", navela je ona za "Nezavisne novine".

Uspjesima koje su ostvarili Nikola i Azra nastavljen je niz dobrih rezultata, a prema riječima dekana Elektrotehničkog fakulteta Zorana Đurića, ovo je već treći put da su u samom vrhu.

"Tako je i prošle godine jedan student bio na trećem mjestu, dvoje je bilo među prvih deset, a sad su Azra i Nikola bili prvi i treći. Ovim potvrđujemo da su studenti sa ovog fakulteta već nekoliko godina među najboljima u oblasti mikroelektronike", rekao je Đurić za "Nezavisne novine".

Kako je istakao Đurić, studenti nižu uspjehe ne samo na ovom takmičenju, već i na Elektrijadi, međunarodnom takmičenju elektrotehničkih fakulteta.

"Naš fakultet niže sjajne rezultate, drugi smo ili treći u zadnjih pet godina. Prije dvije godine smo bili na takmičenju iz sajber zaštite u SAD, imali smo dva tima, bili smo prvi i treći. To su značajniji uspjesi koji se zadnjih nekoliko godina ponavljaju, a to nije slučajnost", naveo je on.

Prema njegovim riječima, ove godine su imali i povećan broj studenata koji su upisani na fakultet, a misle da je veći broj studenata rezultat dobih uspjeha i boljeg opremanja fakulteta, što su mladi ljudi prepoznali.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.