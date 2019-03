Besplatna škola programiranja za osnovce

BANJALUKA - U banjalučkom Domu omladine juče je započela besplatna obuke djece iz banjalučkih osnovnih škola u oblasti programiranja, u okviru realizacije projekta “Podrška razvoju IT sektora u BiH” koji finansijski podržava Vlada Velike Britanije.

Šef Odsjeka za informatiku Ljiljana Vasojević Radovanović, naglasila je da je odziv učenika bio veoma dobar, pošto su se prijavila 44 učenika iz 23 banjalučke osnovne škole.

" Cilj projekta, između ostalog, jeste i podrška interesovanjima za karijeru u IT sektoru te sticanje znanja iz oblasti programiranja. Tema prvog predavanja bila je “Uvod u JAVA programiranje”, a obuke će trajati do kraja školske godine, odnosno do kraja maja ove godine i to dva puta sedmično", kazala je ona.

Ovaj kurs predviđen je kao uvod u svijet programiranja, a pohađaju ga učenici sedmog i osmog razreda osnovnih škola. Kurs je zamišljen kao dodatni vid obuke za one učenike koji su voljni i motivisani da svoju informatičku pismenost podignu na viši nivo.