BiH siromašnija za 18.000 studenata

RS u minusu za 6.000 đaka RS u minusu za 6.000 đaka Foto: N.N. | RS u minusu za 6.000 đaka Bojana Živanić 06.06.2019 09:08 BANJALUKA - Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku RS, za četiri godine broj učenika u osnovnim školama u RS se smanjio za oko 6.000, a prema riječima stručnjaka, Republika Srpska na svakih pet godina izgubi po jednu generaciju osnovnoškolaca. "Na početku školske 2014/15. godine je u osnovnim školama bilo 95.223 redovnih učenika i osnovaca, dok ih je u školskoj 2018/19. godini bilo 89.630", stoji u biltenu Zavoda. Ono što je takođe poražavajuće, a o čemu svjedoči statistika, jeste podatak da je od početka septembra 2017. godine do kraja avgusta 2018. iz osnovnih škola u RS čak 500 učenika otišlo u inostranstvo. "Direktna posljedica opadanja broja rođenih, smanjenog nataliteta, jeste smanjen upis učenika u škole. To se prevashodno odrazi na upis prvačića, ali i kad vidimo ukupan broj učenika u osnovnoj školi, to je drastično smanjenje", rekao je za "Nezavisne" Aleksandar Majić, demograf iz Banjaluke. Prema njegovim riječima, 1996. godine u osnovnim školama u RS je bilo oko 127.000 učenika, a danas ih imamo ispod 90.000, što je, kako kaže, za oko 40.000 učenika manje. "U međuvremenu smo dodali još jedan razred. Nekad se osam godina išlo u osnovnu školu, a sada obrazovni proces traje devet godina, ali i pored toga što smo dodali jedan razred, izgubili smo oko 40.000 učenika", upozorava Majić. Naglasio je da na oko svakih pet godina gubimo po jednu generaciju učenika jer smo, kako pojašnjava, nekad upisivali po 15.000 učenika u prve razrede, a sada upisujemo ispod 10.000 đaka. U posljednje vrijeme smo, dodaje Majić, svjesni i sve veće migracije stanovništva u inostranstvo. "Mi smo oduvijek bili emigraciono područje, ali porodice su ostajale ovdje, a sada je migratorni trend takav da odlaze cijele porodice sa djecom, pa se to odražava i na statistiku", navodi Majić. Kako savjetuje, neophodno je reagovati kako bi se ovakav trend što prije zaustavio, a način da se to uradi jesu, ističe, edukacije, promocije roditeljstva, porodice, kao i rad na populacionoj edukaciji. Miroslav Popržen, predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola banjalučke regije, rekao je da je manji broj učenika posljedica pada nataliteta, kao i odlaska velikog broja ljudi. "Banjalučka regija je nekako najmanje pogođena tim trendom. Imam nezvanične informacije da je ogroman odliv učenika u opštini Mrkonjić Grad. Mrkonjić je bio opština koja je i u vremenu prije rata imala puno ljudi koji su živjeli i radili u inostranastvu, tako da oni sada imaju bukvalno otvorene puteve tamo kod bake, deke, kompletne porodice", ističe Popržen te dodaje da je ovakav trend naša realnost. Predrag Račanović, predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola regije Bijeljina, kazao je da je ovakvo stanje poražavajuće. "Nemam tačne podatke koliko je smanjen broj, ali na našim sastancima Aktiva direktora se svake godine konstatuje da je sve manje učenika, posebno u seoskim sredinama", rekao je Račanović za "Nezavisne". Naveo je da je i podatak da je za godinu dana čak 500 učenika otišlo u inostranstvo zaista alarmantan. "Ne bih u ovom momentu znao šta je uzrok tome, ali je očigledno da svake godine broj učenika opada, posebno u seoskim sredinama. Konkretno, u gradskoj školi imamo manje đaka, ali ne toliko", istakao je Račanović. RS Obrazovanje