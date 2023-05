Budućim mentorima učenika na praksi uručeni sertifikati

BIHAĆ - U gradovima i općinama na području Unsko-sanskog kantona ovih dana privodi se kraju višemjesečna edukacija mentora, koji su zaposlenici privrednih kolektiva u kojima će se vršiti obuka učenika za praktična zanimanja.

Tako su polaznicima ovoga projekta iz Velike Kladuše i Bužima dodijeljeni certifikati o uspješno okončanoj edukaciji.

Inače, u projektu sudjeluju 64 mentora, a edukacija podrazumijeva usvajanje određenih pedagoških vještina i znanja, kako bi se praktična obuka učenika što bolje provodila. Projekat zajednički provode Privredna komora i Ministarstvo obrazovanja USK, a finansira se sredstvima iz međunarodnih izvora.

"Svi mentori koji prođu ovu obuku biće uvedeni u jedinstveni registar koji će voditi i ažurirati Privredna komora USK u suradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK. Obučeni mentori će značajno doprinijeti unapređenju kvaliteta praktične nastave, a time i učeničkih kompetencija neophodnih u savremenim procesima rada", navode iz Privredne komore USK.

Na području ovoga kantona prije više od dvije godine zaživjela je praktična edukacija učenika u lokalnim privrednim subjektima.

Direktor Mješovite srednje škole u Sanskom Mostu Nijaz Halilović ističe kako je do sada više od 1.000 njihovih učenika obuhvaćeno pomenutim programom i da je on dao izuzetne rezultate, s obzirom na to da učenici, pored teoretske nastave u školama, imaju priliku da u proizvodnim subjektima stiču neophodna znanja i prva radna iskustva u praktičnim zanimanjima koja će im mnogo značiti.

U Ministarstvu obrazovanja USK navode kako su pozitivna iskustva zabilježena u svim gradovima i općinama u ovom kantonu, te da je to rezultat dogovora s poslovnom zajednicom, a na ovaj način se prate i potrebe tržišta rada, poslodavaca i budućih uposlenika.