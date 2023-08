Budućim mentorima uručeni sertifikati: Radnici u ulozi predavača

BIHAĆ - U okviru aktivnosti na projektu čiji je naziv "Poboljšanje okvirnih uslova za integraciju dualnog stručnog obrazovanja u Unsko-sanskom kantonu", čiji je implementator Privredna komora USK, juče su podijeljena uvjerenja za polaznike iz Sanskog Mosta i Ključa.

Oni su na ovaj način stekli zvanje mentora, a radi se o zaposlenicima privrednih kolektiva u kojima će se obavljati obuka učenika za praktična zanimanja. Projekat je trajao više mjeseci, u njegovom sklopu sudjelovala su ukupno 64 polaznika iz svih gradova i općina USK, a edukacija je podrazumijevala usvajanje određenih pedagoških vještina i znanja, kako bi se praktična obuka učenika što bolje provodila. Projekat je podržalo Ministarstvo obrazovanja USK, a finansirao se sredstvima iz međunarodnih izvora.

"Cilj obuke bilo je sticanje pedagoških kompetencija, te vještina planiranja rada s učenicima na praktičnoj nastavi, kako bi mentori na što bolji način svoja znanja i iskustvo prenosili na druge. Svi mentori koji prođu ovu obuku biće uvedeni u jedinstveni registar koji će voditi i ažurirati Privredna komora USK u suradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK. Obučeni mentori će značajno doprinijeti unapređenju kvaliteta praktične nastave", navode iz Privredne komore USK.

Na području ovog kantona prije dvije godine zaživjela je praktična edukacija učenika u lokalnim privrednim subjektima.

Direktor Mješovite srednje škole u Sanskom Mostu Nijaz Halilović ističe kako je do sada više od 100 njihovih učenika obuhvaćeno pomenutim programom i da je on dao izuzetne rezultate, s obzirom na to da učenici, pored teoretske nastave u školama, imaju priliku da u proizvodnim subjektima stiču neophodna znanja i prva radna iskustva u praktičnim zanimanjima koja će im mnogo značiti.

"Pozitivno je što se učenicima plaća njihov rad, tako da oni imaju i motiv više da se dokažu u aktivnostima koje obavljaju", istakao je Halilović.

U Ministarstvu obrazovanja USK navode kako su pozitivna iskustva zabilježena u svim gradovima i općinama u ovom kantonu, te da je to rezultat dogovora s poslovnom zajednicom, a na ovaj način se prate i potrebe tržišta rada, poslodavaca i budućih uposlenika.