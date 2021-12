CYBER MONDAY NA ITACADEMY: Još samo danas 2 programa po cijeni 1

Sjajne vijesti stižu za sve one koji su propustili Black Friday akciju! Samo danas, 6. decembra, možete iskoristiti specijalnu ponudu na ITAcademy i upisati dva programa po cijeni jednog.

iskoristite ovu akciju da započnete sa sticanjem znanja i vještina koji će od vas načiniti svestranog i traženog IT stručnjaka. Ovaj Cyber ponedjeljak ITAcademy organizuje specijalno za one koji su spremni da uplove u IT svijet i započnu profitabilnu karijeru. Zato ne čekajte ida započnete sa sticanjem znanja i vještina koji će od vas načiniti svestranog i traženog IT stručnjaka.

Neka ovaj ponedjeljak bude početak vaše nove karijere

Veliki broj budućih IT-jevaca iskoristio je Black Friday akciju koju je organizovala ITAcademy, a sa ove institucije, na kojoj se već godinama školuju veoma traženi IT stručnjaci, poručuju da još nije kasno da im se pridružite, i to po jedinstvenim uslovima:

● ukoliko se danas prijavite, dobijate dva programa po cijeni jednog.

Dakle, zahvaljujući ovoj akciji, svi koji se prijave za školovanje, pored izabranog programa, moći će sljedeće godine potpuno besplatno da pohađaju još jedan program po svojoj želji.

Mnogi ljudi razmišljaju o započinjanju IT karijere, ali oklijevaju jer nisu sigurni za koju oblast da se odluče, ili ga odlažu, čekajući pravi trenutak. Iako je svako vrijeme dobro za sticanje profitabilnih znanja, danas je najbolji trenutak da započnete školovanje na ITAcademy.

prijavite se odmah! Umjesto da bude samo još jedan početak radne nedjelje, neka ovaj ponedjeljak zaista bude početak nečeg novog. Iskoristite ovu jedinstvenu ponudu i

Napravite kombinaciju koja će vas odvesti do odlično plaćenog posla

Iako većina polaznika sa ITAcademy posao pronađe još tokom školovanja ili odmah nakon završetka programa, mnogi od njih nastave da pohađaju i nove programe. Razlog je jednostavan:

Jedan od imperativa uspjeha u IT svijetu jeste spremnost na stalno usavršavanje.

Poznavanje različitih programskih jezika ili preplitanje kompatibilnih IT oblasti otvoriće vam vrata za brojne poslove i uticaće značajno na rast vaše zarade. Tako, na primjer, grafički dizajner koji posjeduje i dodatne vještine iz oblasti 3D dizajna ima mnogo veće šanse za posao. Isto tako, JavaScript programeri koji se usavrše i kao PHP developeri postaju istovremeno frontend i backend stručnjaci, zbog čega i njihova zarada višestruko raste.

Ukoliko ste razmišljali o IT karijeri i o tome koja znanja je najbolje da prvo usvojite, a niste sigurni koja je kombinacija prava za vas, sa ITAcademy preporučuju sljedeće:

● kombinacijom programa Web Design + Print & Graphic Design postaćete dizajner koji može da kreira kompletna rješenja i za online i za offline;

● ukoliko iskombinujete programe Frontend JavaScript Development + PHP Web Development, postaćete traženi frontend i backend programer;

● izaberite Android Mobile Development + iOS Development Program i moći ćete da kreirate aplikacije za dva najveća sistema za pametne telefone;

● ukoliko se odlučite za Microsoft Administration + Linux Administration, steći ćete znanja za upravljanje najrasprostranjenijim operativnim sistemima;

● Python Development + Java Development donosi vam kombinaciju znanja za dva najpopularnija programska jezika današnjice.

Bez obzira na to da li se odlučite za neku od ovih kombinacija ili sami kreirate svoju, jedno je sigurno: IT sektor spada u najrazvijenije kod nas i u svijetu, zarade u njemu su veće i nekoliko puta od plata u drugim sektorima, a do posla se dolazi bez čekanja.

ITAcademy vam omogućava da duplirate svoje šanse za uspješnu karijeru!

Ova akcija traje SAMO DANAS, 6. 12, do 23:59

Školovanje na ITAcademy odvija se pod pokroviteljstvom jednog od najuspješnijih svjetskih univerziteta – Cambridge univerziteta, a prepoznale su ga i velike internacionalne kompanije kakve su Microsoft, Adobe, Zend, Autodesk, Apple, Oracle, Cisco, MikroTik, Unity, Python Institute i mnoge druge, zbog čega nakon njega možete da birate da li ćete raditi u zemlji ili inostranstvu.

Nastava obiluje praksom i omogućava vam da uz podršku iskusnih predavača i uspješnih IT stručnjaka naučeno odmah isprobate i primijenite u realnim okolnostima. Programe je moguće pohađati tradicionalno – u najsavremenijim učionicama, ili online – preko jedinstvene platforme za učenje preko interneta, a svi ITAcademy polaznici saglasni su u jednom: za koji god program da se odlučite, isplatiće vam se.

Uz to, školovanjem na ITAcademy dobijate čitav niz alata i servisa za razvoj karijere, zahvaljujući kojima u rekordnom roku možete doći do posla. Praksa i mogućnost zaposlenja u najuglednijim IT kompanijama, mogućnost besplatnog doživotnog usavršavanja, fakultativni kursevi engleskog i njemačkog za one koji žele da rade u inostranstvu, program za razvoj ličnih i profesionalnih vještina samo su neke od beneficija koje vas očekuju u toku i nakon jednogodišnjeg školovanja!