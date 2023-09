Čarli Čaplin umjesto Hitlera u udžbeniku istorije za deveti razred u Srpskoj

BANJALUKA - Umjesto diktatora i vođe nacističke stranke Adolfa Hitlera, u knjizi istorije za devete razrede osnovne škole u Republici Srpskoj se našao ni manje ni više - Čarli Čaplin.

Pored naslova lekcije "Agresije Japana, Italije i Njemačke" na 80. strani udžbenika u izdanju Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Novo Sarajevo nalazi se fotografija Čarlija Čaplina iz scene iz filma "Veliki diktator".

Naime, "Veliki diktator" je Čaplinov film iz 1940. godine, a on u pomenutom filmu glumi diktatora Adenoida Hynkela koji je parodija na Adolfa Hitlera. Film je spoj satire na nacizam i tragikomedije.

Umjesto smijeha, koji se obično vezuje za Čaplina, njegova fotografija u udžbeniku bez dodatnog objašnjenja izazvala je zbunjenost kod roditelja i djece.

Autor udžbenika Dragiša Vasić istakao je za "Nezavisne novine" da je pomenuta fotografija opštepoznata i da je njegova zamisao da se tu postavi.

"Dio je trake sa naslovom, zato nema opisa. Odlično se slaže sa naslovom, pa se isti može smatrati opisom fotografije", naveo je Vasić dodajući da je dosadno kada se sve u potpunosti objasni.

On je dodao da učenici treba da istražuju.

"Neka se učenici zapitaju o čemu se radi, neka potraže na internetu, neka im objasni nastavnik, neka pitaju roditelje... ", rekao je Vasić.

Foto: Velibor Tripić

Zoran Pejašinović, profesor istorije, ističe za "Nezavisne novine" da je ilustracija Čaplina tehnički nedostatak.

"To je, rekao bih, iz domena tehničke greške. Uz svaku ilustraciju trebala bi legenda. To je jedna polovina priče. Druga polovina priče je da je to jedna poznata scena. Čarli Čaplin je jedna opštepoznata pojava i ja vjerujem da većina učenika prepoznaje taj lik, mada bi bilo dobro da je tu bila neka legenda da se kaže: 'Scena iz komedije Čarlija Čaplina Veliki diktator'", rekao je Pejašinović.

Prema njegovim riječima, Dragiša Vasić, autor udžbenika, dobar je pisac udžbenika, a između ostalog je i autor udžbenika za četvrti razred gimnazije.

"Kod nas je napravio malu revoluciju. U odnosu na prethodni udžbenik, njegov udžbenik je dvije klase bolji", naveo je Pejašinović.

Sam autor u predgovoru udžbenika podstiče učenike na kritičko mišljenje, pa i da kritikuju udžbenik.

"Kritikujte i ovaj udžbenik, kako bi se u budućim izdanjima otklonile njegove slabosti, a istakle njegove vrline", naveo je Vasić u predgovoru.

Upit smo poslali i Republičkom pedagoškom zavodu međutim do zaključenja teksta nismo dobili odgovor sa njihove adrese.